Une nouvelle option antifibrotique pour les patients vivant avec la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), la maladie pulmonaire interstitielle associée à la sclérose systémique (MPI-ScS) et d'autres maladies pulmonaires interstitielles (MPI) fibrosantes chroniques à phénotype progressif

Le Groupe JAMP Pharma lance Pr JAMP Nintedanib, une alternative générique au produit de référence Pr Ofev ® (commercialisé au Canada par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd Ltee).

JAMP Nintedanib, une alternative générique au produit de référence Ofev (commercialisé au Canada par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd Ltee). Ayant la plus vaste offre de médicaments génériques au Canada 1 , le Groupe JAMP Pharma est fier d'offrir une nouvelle option thérapeutique abordable pour des patients atteints de maladies pulmonaires rares et graves 2 .

, le Groupe JAMP Pharma est fier d'offrir une nouvelle option thérapeutique abordable pour des patients atteints de maladies pulmonaires rares et graves . Le Groupe JAMP Pharma possède une expertise reconnue dans le domaine des antifibrotiques, comme en témoigne la présence établie de Pr JAMP Pirfenidone auprès des professionnels de la santé et de leurs patients.

JAMP Pirfenidone auprès des professionnels de la santé et de leurs patients. Le programme JAMP CareMC se distingue par ses équipes spécialisées et sa capacité à fournir des services se démarquant, garantissant un accompagnement adapté à chaque patient et une collaboration efficace avec chaque équipe de soins.

BOUCHERVILLE, QC, le 6 janv. 2026 /CNW/ - Le Groupe JAMP Pharma, un chef de file dans le domaine pharmaceutique canadien, annonce le lancement de PrJAMP Nintedanib (nintedanib, capsules orales) au Canada, renforçant son engagement à améliorer l'accès à des thérapies essentielles contre les maladies pulmonaires interstitielles. Avec ce lancement, JAMP consolide son rôle de partenaire de confiance auprès des spécialistes, des pharmaciens et des patients, en apportant une alternative générique à une thérapie antifibrotique.

« Avec le lancement de PrJAMP Nintedanib, nous offrons aux patients et aux professionnels de la santé une option antifibrotique générique de qualité, soutenue par notre programme JAMP CareMC et par l'ampleur de notre portefeuille générique, le plus vaste au pays1. Notre mission demeure claire : améliorer l'accès, la fiabilité d'approvisionnement et l'accompagnement tout au long du parcours de soins », déclare Louis Pilon, Président et Chef de la direction du Groupe JAMP Pharma.

Une expertise éprouvée

Le Groupe JAMP Pharma est présent dans la classe des antifibrotiques depuis plusieurs années avec PrJAMP Pirfenidone, ayant soutenu jusqu'à présent la prise en charge de plus de 2500 patients atteints de MPI partout au pays. L'ajout de PrJAMP Nintedanib élargit cette expertise et propose un continuum d'options thérapeutiques orales pour les MPI.

« Nos équipes JAMP CareMC -- infirmières, agents d'accès, spécialistes en formation et coordination -- personnalisent les solutions selon la réalité de chaque patient et outillent les professionnels de la santé pour optimiser la continuité des soins de leur patients. L'arrivée de PrJAMP Nintedanib s'intègre naturellement à notre expertise antifibrotique déjà bien établie avec PrJAMP Pirfenidone. », explique Amélie Faubert, Vice-président senior, Affaires Institutionnelles & Produits de Spécialité.

Le Groupe JAMP Pharma, à travers sa division Soins Spécialisés, dispose d'un portefeuille de produits spécialisés figurant parmi les plus vastes au Canada et ne cessant de s'enrichir. Forte d'une expertise approfondie dans de nombreux domaines thérapeutiques, elle propose une gamme étendue de solutions génériques complexes et de biosimilaires.

Indication et information clinique (Canada)

PrJAMP Nintedanib est indiqué pour2 :

Le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) ;

Ralentir le déclin de la fonction pulmonaire chez les patients atteints de maladie pulmonaire interstitielle associée à la sclérose systémique (MPI-ScS) ;

Le traitement d'autres MPI fibrosantes chroniques à phénotype progressif.

Pour l'ensemble des mises en garde, posologie et recommandations de surveillance (p. ex. prise du médicament avec nourriture, ajustements en cas d'événements indésirables gastro‑intestinaux ou atteinte hépatique), veuillez consulter la monographie de produit au : https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00082837.PDF

Conditionnements offerts

PrJAMP Nintedanib (sous forme d'ésylate de nintédanib) est offert en capsules orales de :

100 mg, en plaquettes unidose (6 cartes × 10 capsules)

150 mg, en plaquettes unidose (6 cartes × 10 capsules)

À propos du Groupe JAMP Pharma

Le Groupe JAMP Pharma est une organisation canadienne dont le siège social est situé à Boucherville, dans la grande région de Montréal. Ayant connu une croissance exceptionnelle au cours des 10 dernières années, le Groupe JAMP Pharma est présent dans tous les segments du marché pharmaceutique avec un portefeuille de plus de 380 molécules et est l'un des leaders de l'industrie en termes de volume annuel d'ordonnances3. Avec plus de 130 nouveaux produits dont la vente a été autorisée par Santé Canada au cours des trois dernières années, le Groupe JAMP Pharma est le leader canadien en matière de lancement de produits4, améliorant ainsi les nouvelles options de traitement disponibles au Canada, y compris de nombreux médicaments spécialisés. L'ajout d'un site de fabrication local pour des produits de prescriptions génériques vient appuyer la vision du Groupe JAMP Pharma de devenir la plus grande entreprise pharmaceutique de propriété canadienne.

En plus de sa division générique, le Groupe JAMP Pharma possède plusieurs divisions telles qu'Orimed, BioJAMP®, Wampole®, Laboratoire Suisse, Cosmetic Import et JAMP Soins aigus et injectables, offrant ainsi des produits sur ordonnance et de marque, des produits biosimilaires, et 180 produits en vente libre avec une gamme variée de vitamines, de suppléments et de produits de santé naturels. Le programme de soutien aux patients JAMP CareMC est conçu pour aider les patients, ainsi que les professionnels de la santé, dans la prise de médicaments de spécialité et des biosimilaires offerts par le Groupe JAMP Pharma.

Site web : jamppharma.ca

Programme JAMP CareMC : jampcare‑support.ca

Sources :

1 Basé sur le nombre de molécules et de formes posologiques distinctes commercialisées activement et générant un chiffre d'affaires supérieur à 0 dollar, tel que rapporté dans une source de données couramment utilisée dans l'industrie pharmaceutique entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025.

2 PrJAMP Nintedanib, Monographie de produit, version du 2025-12-01 : https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00082837.PDF

3 Données de marché de source indépendante.

4 Données de marché de source indépendante.

SOURCE Corporation JAMP Pharma

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Contact : Sophie La Roche, Directrice, Marketing et communication, Courriel : [email protected]