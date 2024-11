GUANGZHOU, Chine, 18 novembre 2024 /CNW/ - Le 15 novembre, lors du 22e Salon international de l'auto de Guangzhou, les marques autonomes de GAC ont dévoilé trois modèles révolutionnaires. Parallèlement à ces débuts de véhicules, GAC Group a lancé son initiative stratégique de trois ans, « Panyu Action », qui vise à augmenter la part des marques autogérées à plus de 60 % du total des ventes du groupe d'ici 2027, ciblant 2 millions d'unités de ventes.

Le groupe GAC présente des véhicules à énergie nouvelle et dévoile la campagne Panyu Action au 22e Salon international de l’auto de Guangzhou (PRNewsfoto/GAC)

Conçue pour stimuler la transformation de GAC Group, Panyu Action devrait améliorer l'efficacité opérationnelle et positionner l'entreprise pour un développement soutenu de haute qualité. Cette initiative stratégique devrait aider GAC à renforcer son leadership sur les marchés automobiles nationaux et internationaux.

Feng Xingya, président de GAC Group, a déclaré : « GAC Group a fait un grand pas en avant dans sa nouvelle phase de transformation. Nous allons aller de l'avant avec détermination et être à la hauteur des attentes, en présentant un tout nouveau CCG à tout le monde au cours des trois prochaines années!"

Conformément à sa vision, GAC Group a investi plus de 50 milliards de yuans dans la recherche et le développement indépendants. L'entreprise prévoit d'investir 50 milliards de yuans supplémentaires au cours des trois prochaines années pour soutenir son initiative "Panyu Action", renforçant ainsi son engagement à rester à l'avant-garde de l'innovation technologique dans l'industrie automobile.

« À l'heure actuelle, l'expansion mondiale de GAC entre dans une nouvelle phase, les exportations de véhicules et la production locale allant de l'avant ensemble, a déclaré Wei Haigang, président de GAC International. « Nous continuerons d'élargir les marchés internationaux, avec des plans pour atteindre 100 pays et régions d'ici 2027, et exporter 500 000 véhicules. »

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, GAC Group a dévoilé trois modèles exceptionnels au salon de l'auto de cette année : le S7, le premier véhicule intelligent avancé de GAC, doté d'un éclairage ambiant alimenté par l'IA avec huit expressions prédéfinies pour une interaction personnalisée; l'Aion UT, le troisième modèle stratégique mondial d'Aion, avec des phares audacieux et une conception à hayon qui incarne un style unique et libre d'esprit; et le HYPTEC HL, le SUV phare de luxe intelligent de GAC, qui combine une conception enveloppante de style yacht avec zérosièges gravitaires pour une expérience de conduite électrique de luxe inégalée.

Ces nouveaux modèles soulignent le dévouement de GAC Group à diriger le marché des véhicules électriques intelligents, avec des plans de lancement sur les marchés internationaux dans le cadre de la stratégie d'expansion mondiale continue de l'entreprise.

Pour l'avenir, GAC Group demeure déterminé à offrir de meilleurs produits, services et expériences aux consommateurs du monde entier, à améliorer les solutions de mobilité et à enrichir la vie des clients du monde entier.

SOURCE GAC

