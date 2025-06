HONG KONG, le 14 juin 2025 /CNW/ - Le 12 juin, l'édition 2025 du salon International Automotive & Supply Chain Expo (Hong Kong) a ouvert ses portes. GAC a présenté huit modèles phares au sein de ses trois principales marques de produits : GAC, AION et HYPTEC - lors du dévoilement de « Hong Kong ACTION » - la mise en œuvre localisée de sa stratégie « One GAC 2.0 » - et de l'annonce du lancement mondial de GOVY AirCab, sa première voiture volante produite en série, aux côtés de l'AION UT à Hong Kong.

Lors de l'exposition de cette année, GAC a présenté huit modèles, dont quatre ont déjà été lancés à Hong Kong. Chez l'AION Y PLUS, qualité, sécurité et capacités de longue portée sont au rendez-vous. En outre, les sièges du véhicule peuvent être entièrement inclinés à plat. Avec l'AION V, l'accent est mis sur la haute qualité, la haute technologie et un niveau élevé de sécurité. Le véhicule est ainsi en mesure de répondre aux besoins des familles du monde entier. L'HYPTEC HT, un VUS électrique luxueux et intelligent, présente une apparence élégante et est équipé d'une ventilation, d'un chauffage et d'une fonction massage au niveau du siège, offrant aux utilisateurs des expériences de voyage exceptionnelles. L'E9 PHEV a fait l'objet de centaines de commandes lors de son lancement à Hong Kong en 2024. Le véhicule a capté l'attention en combinant luxe et forte performance, devenant ainsi un choix de premier plan dans le segment des MPV à énergie nouvelle.

L'AION UT, le modèle stratégique mondial de GAC, a fait ses débuts régionaux. Conçu par le centre de conception de Milan de GAC, il est doté d'une esthétique audacieuse, d'une cabine spacieuse et d'un assistant vocal alimenté par l'IA. Répondant aux normes de sécurité cinq étoiles chinoises et européennes, l'AION UT sera en vente à Hong Kong plus tard cette année, offrant une option électrique élégante et intelligente aux consommateurs urbains.

Tirant parti de l'influence de Hong Kong sur le marché de la conduite à droite en Asie du Sud-Est, les véhicules présentés à l'exposition ciblent également le marché mondial de la conduite à droite, qui représente 30 % des ventes totales de véhicules dans le monde. Par conséquent, GAC accélère sa capacité de production à l'étranger. L'usine intelligente indonésienne de GAC, qui a commencé ses activités le 12 juin, rayonnera dans la région de l'ANASE.

Lors de l'exposition, GAC a officiellement dévoilé le GOVY AirCab, faisant progresser le développement de l'écosystème économique à basse altitude guidé par le concept de « voyage sans tracas en un seul clic ». Le robot humanoïde GoMate de troisième génération développé par GAC a été utilisé comme agent d'accueil intelligent au kiosque. Il sera utilisé dans le domaine de la sécurité publique et d'autres domaines pour soutenir le développement de villes intelligentes.

GAC demeure déterminée à offrir une expérience de grande valeur, à poursuivre une expansion mondiale avec des caractéristiques distinctives de GAC, et vise à offrir des expériences qui dépassent les attentes des consommateurs du monde entier.

