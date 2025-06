BANGKOK, 27 juin 2025 /CNW/ - La cérémonie d'ouverture officielle du GACB Sathorn Experience Center et du GAC Thailand Battery Service Center a eu lieu le 25 juin 2025 dans le district de Sathorn, à Bangkok. En tant que premier magasin phare de GAC en Asie du Sud-Est, l'ouverture du Sathorn Experience Center de GACB améliore l'expérience de service aux consommateurs en Thaïlande et marque la mise en œuvre réussie de la stratégie à double volet « Ventes + Services énergétiques » de GAC dans la région. Des représentants du gouvernement thaïlandais et des principaux médias thaïlandais ont assisté à ce moment historique.

La veille de la cérémonie d'ouverture, GAC a lancé le modèle compact haut de gamme amélioré, l'AION UT, en Thaïlande, en témoignage de sa reconnaissance envers les consommateurs locaux. Considéré comme l'un des modèles les plus en vue dans le segment des véhicules électriques en Thaïlande, l'AION UT a obtenu plus de 4 500 commandes lors du Bangkok International Motor Show de cette année. Grâce à sa conception élégante, à sa technologie de pointe et à sa qualité supérieure, il offre une expérience de mobilité électrique raffinée et avant-gardiste adaptée aux jeunes conducteurs et aux navetteurs urbains partout en Thaïlande.

Avec l'ouverture du Sathorn Experience Center de GACB et du seul centre de service de batteries approuvé par la BOI (Board of Investment of Thailand) en Thaïlande, GAC a établi un modèle d'expansion à l'étranger complet dans le cadre de sa stratégie « One GAC 2.0 », intégrant harmonieusement les produits, fabrication intelligente, canaux, services, écosystème énergétique et systèmes de mobilité. À l'avenir, GAC vise à positionner GACB Sathorn comme une salle d'exposition phare non seulement pour la Thaïlande, mais aussi pour l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. En tirant parti de cette position importante, GAC élargira son plan de marché en Asie du Sud-Est, établissant un marché de référence offrant une valeur de démonstration importante.

