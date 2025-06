HONG KONG, le 14 juin 2025 /CNW/ - Le 12 juin, GAC a fait une apparition remarquée lors du salon International Automotive & Supply Chain Expo 2025 (Hong Kong), mettant en vedette huit modèles phares de ses trois principales marques de produits : GAC, AION et HYPTEC. Simultanément, GAC a dévoilé « Hong Kong Action » - la mise en œuvre locale de sa stratégie mondiale « One GAC 2.0 » à Hong Kong. L'entreprise a aussi annoncé le lancement mondial de sa première voiture volante produite en série, GOVY AirCab, ainsi que le lancement à Hong Kong de son modèle compact mondial haut de gamme, le AION UT. Lors de la conférence de presse, Feng Xingya, président du conseil d'administration et président de GAC Group, et Wei Haigang, président de GAC INTERNATIONAL ont participé à ce moment historique en compagnie d'éminents dirigeants politiques et commerciaux de Hong Kong. Après avoir visité le kiosque, ils ont fait l'éloge de GAC.

Lors du Bangkok International Auto Show en mars, GAC a lancé sa stratégie de mondialisation « One GAC 2.0 », « Thailand ACTION ». GAC vise à accroître la présence de la marque, les ventes et la notoriété de la marque dans la région de l'Asie-Pacifique. L'événement marque également le lancement officiel des initiatives de localisation mondiale de GAC. L'usine intelligente indonésienne de GAC a commencé ses activités en mai 2025. L'initiative « Hong Kong ACTION », adaptée au marché de Hong Kong, établit une présence complète dans les produits, les canaux, les services, les systèmes énergétiques et les écosystèmes de mobilité.

En ce qui concerne la stratégie des produits, le AION UT, doté d'une conception élégante, d'un intérieur spacieux et d'une grande intelligence, devrait être en vente à Hong Kong au deuxième semestre de l'année. En ce qui concerne les canaux, GAC prévoit d'étendre son réseau de canaux de vente au détail en ajoutant un centre de service et une salle d'exposition à Hong Kong en 2025. Sur le plan des services, GAC offrira le service « Hong Kong-Mainland Permit » pour répondre aux besoins des consommateurs en matière d'utilisation de véhicules dans les deux régions. De plus, GAC prévoit de construire 300 stations de recharge ultrarapides à Hong Kong et fait progresser la coopération avec ONTIME Mobility pour offrir un écosystème de mobilité plus pratique à Hong Kong d'ici 2028.

L'un des points saillants de l'événement a été le lancement mondial du GOVY AirCab, l'un des premiers véhicules aériens à rotor multiple au monde à faire l'objet d'une production de masse. Les essais devraient commencer cette année dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, et les livraisons aux clients sont prévues d'ici la fin de 2026. À l'avenir, GAC utilisera Hong Kong comme pivot pour faire progresser continuellement sa stratégie de mondialisation, en mettant l'accent sur la qualité, la technologie, les services et l'écosystème de la chaîne industrielle, dans le but d'offrir d'excellentes expériences de mobilité aux consommateurs.

