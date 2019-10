Le Groupe de travail régional de Cornwall exécute un mandat de perquisition et procède à la saisie de tabac et de cannabis

GLEN ROBERTSON, ON, le 9 oct. 2019 /CNW/ - Le 4 septembre 2019, à la suite d'une enquête de plusieurs mois, le Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC) a intercepté une livraison de tabac illégal à Alexandria et exécuté un mandat de perquisition à Glen Robertson.

L'opération a permis l'arrestation de Laurier Théoret, (70 ans), d'Alexandria, et de Jason Willard (45 ans) et Joseph Duchesneau (66 ans), tous deux de Glen Robertson. Les agents ont saisi plus de cent mille (100 000) cigarettes, cent quatre-vingt-dix-neuf (199) plants de cannabis, un (1) pistolet semi-automatique Springfield de calibre 22, une camionnette Dodge Caravan 2012 de couleur grise, et de l'équipement destiné à la production de cannabis. L'enquête se poursuit.

Les trois (3) accusés font face à des accusations en vertu de la Loi sur l'accise (2001) pour la possession de tabac non estampillé. M. Jason Willard fait également face à des accusations de production illégale de cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis, et de possession non autorisée d'une arme à feu, en vertu de Code criminel. Les trois (3) accusés devront comparaître devant la Cour de justice de l'Ontario à Cornwall le 22 octobre 2019.

Les trois (3) hommes font également face à différents chefs d'accusation en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac.

Le GTRC est une force policière mixte, composée de la Gendarmerie royale du Canada, de la Police provinciale de l'Ontario, de l'Agence des services frontaliers du Canada et du ministère des Finances de l'Ontario.

Le GTRC mène des enquêtes sur des crimes au sein d'un important secteur de l'est dans l'Ontario. Si vous détenez des informations sur des activités criminelles dans votre région, vous pouvez communiquer avec le GTRC, au 1 613 937-2800, ou avec Échec au crime, au 1 800 222-8477.

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Gendarme Angélique, GTR de Cornwall, 613 937-2800 ; Dignard Bill Dickson, Police provinciale de l'Ontario, 613 285-2752 ; Adresse courriel : media.relations.rcmp-Ontario-relations.medias.grc@rcmp-grc.gc.ca

