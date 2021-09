MONTREAL, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Centres de rénovation Castle a signé un accord-cadre d'une durée initiale de trois ans avec JRTech Solutions pour être le fournisseur exclusif de solutions d'étiquettes électroniques (EEG) dans l'ensemble de sa bannière dans le cadre de son programme CastleCare. JRTech Solutions Inc. est le principal fournisseur canadien d'étiquettes électroniques de gondole (EEG) et le plus grand distributeur d'étiquettes électroniques Pricer en Amérique du Nord depuis 2008. Actuellement, Castle compte plus de 300 magasins membres à travers le Canada.

"Après avoir passé en revue plusieurs solutions et fournisseurs d'EEG, le système de JRTech Solutions s'est avéré être la solution idéale pour nos magasins membres.", a déclaré Ken Jenkins, Président du Groupe Centres de rénovation Castle. "Aucun autre fournisseur n'a fait preuve d'une histoire profonde et d'une base étendue d'installations dans le secteur de la quincaillerie comme l'a fait JRTech."

"Cette alliance avec Castle renforce encore notre leadership en tant que fournisseur privilégié de solutions d'étiquettes électroniques dans l'industrie de la quincaillerie et nous permettra d'étendre davantage notre portée au Canada.", affirme Diego Mazzone, Président et Chef de la direction de JRTech Solutions. "Il est très clair pour nous que Castle est passionné et dévoué à aider ses membres à réussir. Sur la base de notre expérience passée, nous nous attendons à ce que plus de 150 membres de Castle bénéficient de notre technologie Pricer au cours de la période initiale."

À propos du Groupe Centres de rénovation Castle

Fondé en 1963, Groupe Centres de rénovation Castle est un chef de file de l'industrie des détaillants indépendants de bois d'œuvre et de matériaux de construction. Castle compte plus de 300 établissements membres indépendants au Canada. Pour plus d'informations, visitez castle.ca .

À propos de JRTech Solutions Inc.

JRTech Solutions Inc. est une société privée dont le siège social est situé à Montréal, au Québec. JRTech Solutions Inc. est le principal fournisseur canadien d'étiquettes électroniques de gondole (EEG) et le plus grand distributeur d'étiquettes électroniques Pricer en Amérique du Nord, impliqué dans plus de 700 installations de magasins avec la technologie EEG Pricer depuis 2008. JRTech Solutions possède la plus grande base d'installation d'étiquettes électroniques dans l'industrie de la quincaillerie avec plus de 200 installations de magasins complets. Pour en savoir plus, visitez le site www.jrtechsolutions.com .

