Communiqué de presse sur les résultats • Trois mois et neuf mois clos le 31 juillet 2025

Le présent communiqué sur les résultats trimestriels doit être lu avec le rapport aux actionnaires non audité du troisième trimestre de 2025 de la Banque pour les trois mois et neuf mois clos le 31 juillet 2025, préparé selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), accessible sur notre site Web à l'adresse http://www.td.com/francais/investisseurs/. Le présent communiqué est daté du 27 août 2025. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens et proviennent essentiellement des états financiers consolidés intermédiaires ou annuels de la Banque, qui sont dressés selon les IFRS. Certains montants comparatifs ont été révisés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. Des renseignements additionnels concernant la Banque sont disponibles sur le site Web de la Banque, à l'adresse http://www.td.com, de même que sur le site SEDAR+, à l'adresse http://www.sedarplus.ca, et sur le site de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) à l'adresse http://www.sec.gov (section EDGAR filers).

Les résultats comme présentés sont conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR), en vertu des IFRS. Les résultats rajustés sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la section « Événements importants » et à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » des sections « Notre rendement » ou « Rapport de gestion des secteurs d'activité de la TD » du présent document.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS DU TROISIÈME TRIMESTRE en regard du troisième trimestre de l'exercice précédent :

Le résultat dilué par action comme présenté a été de 1,89 $, par rapport à (0,14) $.

Le résultat dilué par action rajusté a été de 2,20 $, par rapport à 2,05 $.

Le résultat net comme présenté a atteint 3 336 millions de dollars, comparativement à (181) millions de dollars.

Le résultat net rajusté a atteint 3 871 millions de dollars, comparativement à 3 646 millions de dollars.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS POUR LE CUMUL DE L'EXERCICE, neuf mois clos le 31 juillet 2025 en regard de la période correspondante de l'exercice précédent :

Le résultat dilué par action comme présenté a été de 9,72 $, par rapport à 2,76 $.

Le résultat dilué par action rajusté a été de 6,19 $, par rapport à 6,09 $.

Le résultat net comme présenté a atteint 17 258 millions de dollars, comparativement à 5 207 millions de dollars.

Le résultat net rajusté a atteint 11 120 millions de dollars, comparativement à 11 072 millions de dollars.

RAJUSTEMENTS DU TROISIÈME TRIMESTRE (ÉLÉMENTS À NOTER)

Les chiffres du résultat comme présenté pour le troisième trimestre comprennent les éléments à noter suivants :

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises de 33 millions de dollars (25 millions de dollars après impôt ou 1 cent par action), comparativement à 64 millions de dollars (56 millions de dollars après impôt ou 3 cents par action) au troisième trimestre de l'exercice précédent.

Charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition de Cowen de 32 millions de dollars (25 millions de dollars après impôt ou 1 cent par action), comparativement à 78 millions de dollars (60 millions de dollars après impôt ou 3 cents par action) au troisième trimestre de l'exercice précédent.

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de First Horizon Corporation (FHN) de 55 millions de dollars (41 millions de dollars après impôt ou 2 cents par action), comparativement à 62 millions de dollars (46 millions de dollars après impôt ou 3 cents par action) au troisième trimestre de l'exercice précédent.

Restructuration du bilan aux États- Unis de 262 millions de dollars (196 millions de dollars après impôt ou 13 cents par action).

Charges de restructuration de 333 millions de dollars (248 millions de dollars après impôt ou 14 cents par action), comparativement à 110 millions de dollars (81 millions de dollars après impôt ou 5 cents par action) dans le cadre d'un programme antérieur au troisième trimestre de l'exercice précédent.

TORONTO, le 28 août 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 juillet 2025. Le résultat net comme présenté a atteint 3,3 milliards de dollars, par rapport à une perte de 181 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice précédent, et le résultat net rajusté s'est établi à 3,9 milliards de dollars, en hausse de 6 %.

« Nos équipes ont, pour un autre trimestre, généré un excellent rendement grâce à de solides activités clients et à une exécution rigoureuse, mettant en évidence la force de notre modèle d'affaires diversifié, a déclaré Raymond Chun, président du groupe et chef de l'exploitation, Groupe Banque TD. Nous sommes à même de tirer parti de cette lancée pour livrer concurrence, croître et préparer notre banque pour l'avenir. »

Le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada a connu un excellent trimestre, générant des produits, des résultats et des volumes de dépôts et de prêts records

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada s'est établi à un montant record de 1 953 millions de dollars, en hausse de 4 % d'un exercice à l'autre, reflétant une hausse des produits, en partie contrebalancée par la hausse des charges autres que d'intérêts et l'augmentation de la provision pour pertes sur créances. Des produits records de 5 241 millions de dollars ont été générés, en hausse de 5 %, reflétant essentiellement la croissance des volumes de prêts et de dépôts.

Le sous-secteur des services bancaires personnels au Canada a atteint un record au chapitre des ventes numériques depuis le début de l'exercice pour les produits combinés de comptes chèques, de comptes d'épargne et de cartes de crédit à l'intention des particuliers. Ce jalon met en évidence la grande commodité des produits numériques de la TD. Au cours du trimestre, le sous-secteur des services bancaires aux entreprises a connu une forte croissance des prêts commerciaux et a réalisé un nombre record de montages de prêts de détail dans Financement auto TD, en plus de continuer d'acquérir de nombreux clients dans les activités de services bancaires aux petites entreprises. En outre, la TD a annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique avec Fiserv, un important fournisseur mondial de solutions de paiement et de technologie de services financiers. Ce partenariat permettra à Solutions aux commerçants TD de rehausser l'expérience client.

Le secteur Services de détail aux États-Unis a maintenu le dynamisme des activités et réalisé des progrès importants dans la restructuration du bilan

Compte non tenu de la contribution de 178 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice précédent de la participation de la Banque dans The Charles Schwab Corporation, qui a été vendue le 12 février 2025, le résultat net comme présenté du secteur Services de détail aux États-Unis a atteint 760 millions de dollars (554 millions de dollars américains), en hausse de 3 337 millions de dollars (2 433 millions de dollars américains) d'un exercice à l'autre. La hausse reflète essentiellement l'incidence des charges relatives à la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque au troisième trimestre de l'exercice précédent et l'augmentation des produits au trimestre considéré, contrebalancées en partie par l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, notamment les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États‑Unis au trimestre considéré. Sur une base rajustée, le résultat net s'est établi à 956 millions de dollars (695 millions de dollars américains), en baisse de 18 % (18 % en dollars américains) par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent, témoignant de l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États‑Unis, en partie contrebalancé par une augmentation des produits.

Au cours du trimestre, le secteur Services de détail aux États-Unis a continué sur sa lancée avec une croissance d'un exercice à l'autre des portefeuilles de prêts de base et des actifs dans le sous-secteur de la gestion de patrimoine aux États-Unis1. La Banque a réalisé des progrès importants dans la restructuration de son bilan : elle a achevé son programme de repositionnement des obligations et atteint son objectif de réduction de 10 % des actifs. De plus, TD Bank, N.A. (TDBNA) a obtenu la note « Exceptionnelle » à l'évaluation de la performance de la Community Reinvestment Act de l'Office of the Comptroller of the Currency, TDBNA et TD Bank USA ayant ainsi maintenu une note « Exceptionnelle » pour cet examen depuis 2014.

Le secteur Gestion de patrimoine et Assurance a généré un solide rendement sous-jacent

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance s'est établi à 703 millions de dollars, en hausse de 63 % d'un exercice à l'autre, reflétant des actifs et des résultats records des activités de gestion de patrimoine, une forte progression des primes d'assurance et une diminution des pertes estimées découlant des sinistres liés aux catastrophes. Les produits ont, pour le sixième trimestre d'affilée, connu une croissance supérieure à 10 %, ce qui reflète l'augmentation des primes d'assurance, des produits tirés des comptes à honoraires et des produits tirés des transactions.

Au cours du trimestre, Gestion de Placements TD a renforcé sa position de chef de file en tant que plus grand gestionnaire d'actifs institutionnels au Canada en obtenant de nouveaux mandats à l'échelle nationale et mondiale totalisant 2,5 milliards de dollars. Les Services privés, Gestion de patrimoine TD ont annoncé qu'ils seront les premiers gestionnaires de patrimoine détenus par une banque à fusionner leurs activités de Gestion de portefeuille et de Conseils de placement pour offrir des produits de gestion discrétionnaire unifiés aux clients fortunés, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation. TD Assurance a réalisé des progrès dans sa transformation numérique : plus de 75 % des clients utilisent des solutions numériques, et une application mobile a récemment été reconnue par Apple et Google comme étant l'appli d'assurance habitation et auto la mieux notée au Canada2. TD Assurance a également été reconnue comme étant la meilleure marque en assurance habitation et auto3, conservant ainsi sa position de chef de file dans le marché de l'assurance générale.

Le secteur Services bancaires de gros a connu un excellent trimestre grâce à la croissance des produits

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre s'est établi à 398 millions de dollars, une hausse de 26 % d'un exercice à l'autre, reflétant principalement une hausse des produits et une baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par une hausse des charges autres que d'intérêts et de l'impôt sur le résultat. Sur une base rajustée, le résultat net s'est établi à 423 millions de dollars, en hausse de 12 % d'un exercice à l'autre. Les produits pour le trimestre se sont établis à 2 063 millions de dollars, en hausse de 15 % d'un exercice à l'autre, reflétant essentiellement la croissance générale des sous-secteurs Marchés mondiaux et Services bancaires de financement de grandes entreprises et de placement.

Au cours du trimestre, Valeurs Mobilières TD a reçu le prix de la meilleure banque canadienne pour les marchés des capitaux d'emprunts dans le cadre des EuroMoney Awards for Excellence4. En outre, les Services bancaires de gros ont lancé un assistant alimenté par l'IA générative conçu pour explorer et résumer les documents internes en quelques secondes, permettant ainsi d'interagir plus rapidement avec les clients.

Nominations au conseil d'administration

Comme il a été annoncé par la Banque en avril 2025 concernant l'élection des administrateurs, Frank Pearn est entré au service du conseil d'administration le 27 août 2025. De plus, comme il a été annoncé en juillet 2025, John B. MacIntyre occupera le poste de président du conseil d'administration à compter du 1er septembre 2025.

Fonds propres

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de la TD a été de 14,8 %.

Conclusion

« Nous sommes persuadés que la solidité de notre modèle d'affaires et la rigueur de nos équipes nous permettra de nous adapter aux changements dans la conjoncture économique, tout en créant de la valeur pour nos clients et nos parties prenantes, a ajouté M. Chun. Je tiens à remercier nos collègues pour leur dévouement et leur engagement inébranlable envers nos clients. »

Le texte qui précède contient des énoncés prospectifs. Se reporter à la section « Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs » à la page 3.















1 La croissance des prêts de base désigne la croissance des volumes moyens de prêts, compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre de notre programme de restructuration du bilan aux États-Unis. 2 D'après les avis des utilisateurs dans Apple Store et Google Play au 30 juillet 2025. 3 Classement de TD Assurance dans le Canada anglais seulement - Selon les titulaires d'une assurance auto et habitation au cours des 12 derniers mois se terminant en juin 2025 ou les clients susceptibles de souscrire une assurance au cours des 12 prochains mois. 4 EuroMoney Awards for Excellence, meilleure banque d'investissement canadienne pour les marchés des capitaux d'emprunt, juillet 2025.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États­Unis et d'autres communications. En outre, des représentants de la Banque peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les énoncés figurant dans le présent document, dans le rapport de gestion (le « rapport de gestion de 2024 ») du rapport annuel 2024 de la Banque à la rubrique « Sommaire et perspectives économiques », aux rubriques « Principales priorités pour 2025 » et « Contexte d'exploitation et perspectives » pour les secteurs Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services de détail aux États-Unis, Gestion de patrimoine et Assurance et Services bancaires de gros, et à la rubrique « Réalisations en 2024 et orientation pour 2025 » pour le secteur Siège social, ainsi que d'autres énoncés concernant les objectifs et les priorités de la Banque pour 2025 et par la suite et les stratégies pour les atteindre, l'environnement réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités, et les attentes en matière de rendement financier pour la Banque. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes et expressions comme « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « objectif », « cible », « pouvoir », « possible » et « potentiel » et de verbes au futur ou au conditionnel, ainsi que d'autres expressions similaires, ou la forme négative ou des variantes de tels termes, mais ces mots ne sont pas les seuls moyens d'indiquer de telles déclarations. Par leur nature, ces énoncés prospectifs obligent la Banque à formuler des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, généraux ou spécifiques. Particulièrement du fait de l'incertitude quant à l'environnement physique et financier, à la conjoncture économique, au climat politique et au cadre réglementaire, ces risques et incertitudes - dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les répercussions peuvent être difficiles à prévoir - peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient entraîner, isolément ou collectivement, de tels écarts incluent les risques, notamment, stratégiques, de crédit, de marché (y compris le risque actions, le risque sur marchandises, le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque d'écart de taux), les risques opérationnels (y compris les risques liés à la technologie, à la cybersécurité, aux processus, aux systèmes, aux données, aux tierces parties, à la fraude, à l'infrastructure et le risque interne et en matière de conduite), les risques de modèle, d'assurance, de liquidité et d'adéquation des fonds propres, le risque juridique et de conformité à la réglementation, le risque de crime financier, les risques d'atteinte à la réputation, environnementaux et sociaux, et les autres risques. Ces facteurs de risque comprennent notamment la conjoncture économique et commerciale dans les régions où la Banque exerce ses activités; le risque géopolitique (notamment les risques liés aux politiques, au commerce et à l'impôt ainsi que l'incidence potentielle de l'imposition de nouveaux droits de douane ou de droits de douane plus élevés ou de l'imposition de droits de représailles); l'inflation, les taux d'intérêt et la possibilité d'une récession; la surveillance réglementaire et le risque de conformité; les risques associés à la capacité de la Banque de satisfaire aux modalités de la résolution globale des enquêtes sur son programme de lutte contre le blanchiment d'argent (LCBA) et de conformité à la Bank Secrecy Act (BSA) aux États-Unis; l'incidence de la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque sur les activités, la situation financière et la réputation de la Banque; la capacité de la Banque à réaliser des stratégies à long terme et ses principales priorités stratégiques à plus court terme, notamment la réalisation d'acquisitions et de cessions et l'intégration des acquisitions; la capacité de la Banque d'atteindre ses objectifs financiers ou stratégiques en ce qui a trait à ses investissements, ses plans de fidélisation de la clientèle et à d'autres plans stratégiques; les risques liés à la technologie et à la cybersécurité (y compris les cyberattaques, les intrusions liées aux données ou les défaillances technologiques) visant les technologies, les systèmes et les réseaux de la Banque, ceux des clients de la Banque (y compris leurs propres appareils) et ceux de tiers fournissant des services à la Banque; les risques liés aux données; les risques de modèle; les activités frauduleuses; le risque interne; le risque en matière de conduite; le défaut de tiers de se conformer à leurs obligations envers la Banque ou ses sociétés affiliées, notamment relativement au traitement et au contrôle de l'information, et les autres risques découlant du recours par la Banque à des tiers; l'incidence de la promulgation de nouvelles lois ou règles et de nouveaux règlements, de la modification des lois, règles et règlements actuels ou de leur application, y compris, sans s'y restreindre, les lois et règlements sur la protection des consommateurs, les lois fiscales, les lignes directrices sur les fonds propres et les directives réglementaires en matière de liquidité; la concurrence accrue exercée par les sociétés établies et les nouveaux venus, y compris les entreprises de technologie financière et les géants du domaine de la technologie; les changements de comportement des consommateurs et les perturbations liées à la technologie; le risque environnemental et social (y compris le risque lié au climat); l'exposition à des litiges et à des questions de réglementation; la capacité de la Banque à recruter, à former et à maintenir en poste des gens de talent; les variations des taux de change, des taux d'intérêt, des écarts de taux et des cours des actions; le déclassement, la suspension ou le retrait des notations attribuées par une agence de notation, les conditions du marché et autres facteurs pouvant influer sur la valeur et le cours des actions ordinaires et des autres titres de la Banque; l'interconnectivité des institutions financières, y compris les crises de la dette internationale actuelles ou éventuelles; l'augmentation des coûts de financement et la volatilité des marchés causée par l'illiquidité des marchés et la concurrence pour l'accès au financement; les estimations comptables critiques et les changements de normes, de politiques et de méthodes comptables utilisées par la Banque; et l'occurrence d'événements catastrophiques naturels et autres que naturels et les demandes d'indemnisation qui en découlent. La Banque avise le lecteur que la liste qui précède n'est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de risque possibles, et d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence négative sur les résultats de la Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2024, telle qu'elle peut être mise à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite et dans les communiqués (le cas échéant) relatifs à tout événement ou à toute transaction dont il est question aux sections « Événements importants », « Événements importants et événements postérieurs à la date de clôture » ou « Mise à jour sur les activités de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque et d'amélioration du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise » dans le rapport de gestion pertinent, lesquels peuvent être consultés sur le site Web www.td.com. Le lecteur doit examiner ces facteurs attentivement, ainsi que d'autres incertitudes et événements possibles, de même que l'incertitude inhérente aux énoncés prospectifs avant de prendre des décisions à l'égard de la Banque, et ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de la Banque. Les hypothèses économiques importantes qui étayent les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont décrites dans le rapport de gestion de 2024 à la rubrique « Sommaire et perspectives économiques » et à la section « Événements importants », aux rubriques « Principales priorités pour 2025 » et « Contexte d'exploitation et perspectives » pour les secteurs Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services de détail aux États-Unis, Gestion de patrimoine et Assurance et Services bancaires de gros, et à la rubrique « Réalisations en 2024 et orientation pour 2025 » pour le secteur Siège social, telles qu'elles peuvent être mises à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite et dans les communiqués (le cas échéant). Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière, les objectifs, les priorités et les attentes en matière de rendement financier pour la Banque aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. La Banque n'effectuera pas de mise à jour de quelque énoncé prospectif, écrit ou verbal, qu'elle peut faire de temps à autre directement ou indirectement, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne l'exige.



Avant sa publication, le présent document a été revu par le comité d'audit de la Banque et approuvé par le conseil d'administration de la Banque, sur recommandation du comité d'audit.

TABLEAU 1 : FAITS SAILLANTS FINANCIERS





























(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Trois mois clos les Neuf mois clos les





31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet





2025

2025

2024

2025

2024

Résultats d'exploitation





























Total des produits - comme présenté

15 297 $

22 937 $

14 176 $

52 283 $

41 709 $ Total des produits - rajusté1

15 614



15 138



14 238



45 782



41 892

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

971



1 341



1 072



3 524



3 144

Charges afférentes aux activités d'assurance

1 563



1 417



1 669



4 487



4 283

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

8 522



8 139



11 012



24 731



27 443

Charges autres que d'intérêts - rajustées1

8 124



7 908



7 208



24 015



21 417

Résultat net - comme présenté

3 336



11 129



(181)



17 258



5 207

Résultat net - rajusté1

3 871



3 626



3 646



11 120



11 072

Situation financière (en milliards de dollars canadiens)





























Total des prêts, déduction faite de la provision pour pertes sur prêts

936,1 $

936,4 $

938,3 $

936,1 $

938,3 $ Total de l'actif

2 035,2



2 064,3



1 967,2



2 035,2



1 967,2

Total des dépôts

1 256,9



1 267,7



1 220,6



1 256,9



1 220,6

Total des capitaux propres

125,4



126,1



111,6



125,4



111,6

Total des actifs pondérés en fonction des risques2

627,2



624,6



610,5



627,2



610,5

Ratios financiers





























Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - comme présenté3

11,3 %

39,1 %

(1,0) %

20,2 %

6,5 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1

13,2



12,3



14,1



12,9



14,3

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO)1, 3

13,6



48,0



(1,0)



25,2



8,9

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1

15,8



15,0



18,8



15,9



18,9

Ratio d'efficience - comme présenté3

55,7



35,5



77,7



47,3



65,8

Ratio d'efficience - rajusté, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance1, 3, 4

57,8



57,6



57,3



58,2



56,9

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances en % de la moyenne des prêts et acceptations nets

0,41



0,58



0,46



0,50



0,46

Information sur les actions ordinaires - comme présentée

(en dollars canadiens)





























Résultat par action































De base

1,89 $

6,28 $

(0,14) $

9,73 $

2,77 $

Dilué

1,89



6,27



(0,14)



9,72



2,76

Dividendes par action

1,05



1,05



1,02



3,15



3,06

Valeur comptable par action3

67,13



66,75



57,61



67,13



57,61

Cours de clôture (TSX)5

100,92



88,09



81,53



100,92



81,53

Actions en circulation (en millions)































Nombre moyen - de base

1 716,7



1 740,5



1 747,8



1 735,7



1 762,4



Nombre moyen - dilué

1 718,9



1 741,7



1 747,8



1 737,0



1 763,6



Fin de période

1 707,2



1 722,5



1 747,9



1 707,2



1 747,9

Capitalisation boursière (en milliards de dollars canadiens)

172,3 $

151,7 $

142,5 $

172,3 $

142,5 $ Rendement en dividendes3

4,4 %

5,0 %

5,3 %

4,9 %

5,1 % Ratio de versement de dividendes3

55,4



16,6



négl.6



32,3



110,4

Ratio cours/bénéfice3

8,6



9,1



19,2



8,6



19,2

Rendement total pour les actionnaires (1 an)3

30,0



13,6



(1,4)



30,0



(1,4)

Information sur les actions ordinaires - rajustée

(en dollars canadiens)



























Résultat par action































De base

2,20 $

1,97 $

2,05 $

6,19 $

6,09 $

Dilué

2,20



1,97



2,05



6,19



6,09

Ratio de versement de dividendes

47,5 %

53,0 %

49,7 %

50,7 %

50,1 % Ratio cours/bénéfice

12,8



11,4



10,3



12,8



10,3

Ratios des fonds propres3





























Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires

14,8 %

14,9 %

12,8 %

14,8 %

12,8 % Ratio de fonds propres de catégorie 1

16,5



16,6



14,6



16,5



14,6

Ratio du total des fonds propres

18,4



18,5



16,3



18,4



16,3

Ratio de levier

4,6



4,7



4,1



4,6



4,1

Ratio TLAC

30,9



31,0



29,1



30,9



29,1

Ratio de levier TLAC

8,7



8,7



8,3



8,7



8,3





1 La Banque Toronto-Dominion (la « TD » ou la « Banque ») dresse ses états financiers consolidés intermédiaires selon les IFRS, les PCGR actuels, et désigne les résultats établis selon les IFRS « comme présentés ». La Banque utilise également des mesures financières non conformes aux PCGR, telles que des résultats « rajustés » et des ratios non conformes aux PCGR, afin d'évaluer chacun de ses secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les « éléments à noter » des résultats comme présentés. Pour obtenir plus de renseignements et consulter une liste des éléments à noter et un rapprochement entre les résultats rajustés et les résultats comme présentés, se reporter aux sections « Événements importants », « Notre rendement » ou « Rapport de gestion des secteurs d'activité de la TD » du présent document. Les mesures financières et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs. 2 Ces mesures ont été incluses dans le présent document conformément aux lignes directrices Normes de fonds propres, Exigences de levier et Capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) du Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF). Pour plus de renseignements, se reporter à la section « Situation des fonds propres » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025. 3 Pour des renseignements additionnels sur ces mesures, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025, qui est intégrée par renvoi. 4 Le ratio d'efficience - rajusté, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance est calculé en divisant les charges autres que d'intérêts rajustées par le total des produits rajusté, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance. Total des produits rajustés, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance - troisième trimestre de 2025 : 14 051 millions de dollars; deuxième trimestre de 2025 : 13 721 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 41 295 millions de dollars; troisième trimestre de 2024 : 12 569 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 37 609 millions de dollars. 5 Cours de clôture à la Bourse de Toronto. 6 Négligeable.

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

a) Vente des actions de Schwab

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans The Charles Schwab Corporation (« Schwab ») dans le cadre d'une offre enregistrée et d'un rachat d'actions par Schwab. Immédiatement avant la vente, la TD détenait 184,7 millions d'actions ordinaires de Schwab, ce qui représentait une participation économique de 10,1 %. Le produit tiré de la vente des actions s'est établi à environ 21,0 milliards de dollars (14,6 milliards de dollars américains), et la Banque a comptabilisé un profit net à la vente d'environ 8,6 milliards de dollars (5,8 milliards de dollars américains) au deuxième trimestre de l'exercice 2025. Ce profit est présenté déduction faite de la réalisation du cumul des écarts de conversion connexe comptabilisé auparavant dans le cumul des autres éléments du résultat global, de la réalisation du cumul des autres éléments du résultat global lié aux éléments désignés comme couvertures d'investissement net, des coûts de transactions directs et de l'impôt. La Banque a également comptabilisé des honoraires de prise ferme de 184 millions de dollars dans le secteur Services bancaires de gros par suite du rôle de Valeurs Mobilières TD en tant que chef de file responsable des registres dans le cadre de la transaction au deuxième trimestre de l'exercice 2025.

La transaction a entraîné une hausse d'environ 238 points de base (pdb) des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires au deuxième trimestre de l'exercice 2025. La Banque a cessé de comptabiliser sa quote-part du résultat attribuable aux actionnaires ordinaires lié à sa participation dans Schwab par suite de la vente. La Banque continue d'avoir une relation d'affaires avec Schwab dans le cadre de la convention sur les CDA.

b) Charges de restructuration

Au deuxième trimestre de 2025, la Banque a entrepris un nouveau programme de restructuration afin de réduire les coûts et d'atteindre une plus grande efficience. Dans le cadre de ce programme, la Banque prévoit engager des charges de restructuration totales se situant entre 600 millions de dollars et 700 millions de dollars avant impôt sur plusieurs trimestres, et a engagé des charges de restructuration de respectivement 333 millions de dollars et 496 millions de dollars avant impôt au cours des trois mois et neuf mois clos le 31 juillet 2025. Ces charges étaient principalement liées aux indemnités de départ et à d'autres charges du personnel, à la dépréciation d'actifs et à d'autres mesures de rationalisation, y compris la liquidation de certaines activités, et aux initiatives d'optimisation des biens immobiliers. La Banque s'attend à ce que le programme de restructuration permette de réaliser des économies d'environ 100 millions de dollars avant impôt au cours de l'exercice 2025 et des économies totales de 550 millions de dollars à 650 millions de dollars avant impôt par année, y compris des économies découlant d'une réduction d'environ 2 % de la main-d'œuvre5.

MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS DE REDRESSEMENT DU PROGRAMME DE LCBA-BSA AUX ÉTATS-UNIS DE LA BANQUE ET D'AMÉLIORATION DU PROGRAMME DE LCBA À L'ÉCHELLE DE L'ENTREPRISE

Comme il a été présenté précédemment dans le rapport de gestion de 2024 de la Banque, le 10 octobre 2024, la Banque a annoncé qu'à la suite d'une collaboration et d'une communication actives avec les autorités et les organismes de réglementation, elle est parvenue à une résolution des enquêtes sur ses programmes de LCBA et de conformité à la BSA aux États-Unis dont il a déjà été fait mention (la « résolution globale »). La Banque et certaines de ses filiales américaines ont consenti à des ordonnances auprès de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), de la Réserve fédérale (Federal Reserve Board ou FRB) et du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), et elles ont conclu des ententes sur le plaidoyer avec la Money Laundering and Asset Recovery Section, Criminal Division du département de la Justice des États-Unis et le bureau du procureur fédéral du district du New Jersey. La Banque s'emploie à se conformer aux modalités des ordonnances sur consentement et des ententes de plaidoyer, notamment aux exigences relatives aux mesures correctives à apporter au programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque. De plus, la Banque travaille également à améliorer plusieurs éléments des programmes de LCBA, de lutte contre le financement des activités terroristes et de sanctions à l'échelle de l'entreprise de la Banque (le « programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise »).

Pour plus de renseignements sur la résolution globale, les activités de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque, les activités visant l'amélioration du programme de LCBA de la Banque à l'échelle de l'entreprise et les risques qui y sont associés, se reporter à la rubrique « Résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque » des sections « Événements importants » et « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion de 2024 de la Banque.

Redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis

La Banque demeure déterminée à redresser son programme de LCBA-BSA aux États-Unis afin de satisfaire aux exigences de la résolution globale. Comme il est indiqué dans ses rapports de gestion des premier et deuxième trimestres de 2025, la Banque prévoit toujours que la majorité des mesures correctives en matière de gestion (le terme « mesures correctives en matière de gestion » n'est pas défini par la réglementation et désigne, pour la Banque, les évaluations de la cause profonde, la préparation des données, la conception, la documentation, les cadres, les politiques, les normes, la formation, les processus, les systèmes, les tests et la mise en place de contrôles, ainsi que l'embauche des ressources nécessaires) seront mises en œuvre au cours de l'année civile 2025, avec la réalisation de travaux et de jalons importants prévue au cours des années civiles 2026 et 2027. Des activités de durabilité et de tests sont prévues pour les années civiles 2026 et 2027 à la suite de la mise en œuvre des mesures de gestion et la Banque vise également à ce que l'examen rétrospectif des processus à l'égard des activités douteuses soit terminé au cours de l'année civile 2027 conformément à l'ordonnance sur consentement de l'OCC. La Banque s'attend toujours à des coûts liés au redressement du programme de LCBA‑BSA aux États-Unis et à des investissements connexes en matière de gouvernance et de contrôle d'environ 500 millions de dollars américains avant impôt pour l'exercice 2025 et s'attend à des investissements similaires pour l'exercice 20266. Comme il est indiqué dans le rapport de gestion de 2024 de la Banque, toutes les mesures correctives en matière de gestion seront assujetties à la démonstration de la durabilité, à la validation par le groupe d'audit interne de la Banque, à l'examen par le contrôleur désigné et, ultimement, à l'examen et à l'approbation des organismes de réglementation des banques aux États-Unis et du département de la Justice. À la suite des examens indépendants, des tests et de la validation, d'autres mesures correctives en matière de gestion pourraient être mises en œuvre après l'année civile 2027, ce qui pourrait dans ce cas prolonger le calendrier de redressement. En outre, à mesure que la Banque réalisera les examens rétrospectifs, elle pourrait être tenue d'élargir davantage l'étendue de l'examen, que ce soit en ce qui concerne les sujets abordés et/ou la période visée par l'examen. Le graphique suivant présente le plan de redressement et les progrès prévus de la Banque par année civile, à la lumière des travaux qu'elle a réalisés jusqu'à présent :















5 Les attentes de la Banque à l'égard du programme de restructuration sont soumises à des incertitudes inhérentes et s'appuient sur les hypothèses de la Banque à l'égard de certains facteurs, notamment les taux historiques d'attrition naturelle, les possibilités de redéploiement des talents, les années de service, le calendrier d'exécution des mesures, les décisions d'élargir ou de réduire la portée des mesures de restructuration (p. ex., l'étendue de l'optimisation des biens immobiliers, les rationalisations supplémentaires) et l'incidence de la conversion des monnaies étrangères. Se reporter à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du présent document pour plus de renseignements sur les risques et les incertitudes susceptibles d'avoir une incidence sur les estimations de la Banque. 6 Le montant total prévu des investissements en matière de mesures correctives et de gouvernance et de contrôle est assujetti à des incertitudes et peut varier en fonction de l'étendue des travaux dans le cadre du plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, qui pourrait faire l'objet de modifications en raison de constatations supplémentaires effectuées au fil de l'avancement des travaux et de la capacité de la Banque de mener à bien le redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis conformément au plan financier du secteur Services de détail aux États-Unis pour l'exercice 2025 et à moyen terme.

Comme il est présenté dans le rapport de gestion de 2024 de la Banque, notamment à la rubrique « Résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque » de la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs », le calendrier de redressement de la Banque est fondé sur les plans actuels de la Banque, ainsi que sur des hypothèses liées à la durée des activités de planification, y compris l'achèvement de l'analyse comparative externe et des examens rétrospectifs. La capacité de la Banque de respecter les étapes de redressement clés prévues suppose que la Banque sera en mesure de mettre en œuvre avec succès son plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, lequel est assujetti à des risques et incertitudes, y compris la capacité de la Banque de recruter des employés clés et de les maintenir en poste, la capacité de tiers de se conformer à leurs obligations contractuelles, l'élaboration et la mise en œuvre efficaces des solutions technologiques requises, ainsi que la disponibilité des données pour l'achèvement des examens rétrospectifs requis. De plus, la mise en œuvre du plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, y compris ces étapes clés, ne sera pas entièrement sous le contrôle de la Banque, en raison de divers facteurs, notamment : i) l'obligation d'obtenir l'approbation des organismes de réglementation ou de déterminer l'absence d'opposition de ceux-ci avant de procéder aux diverses étapes, et ii) l'obligation que les divers livrables soient jugés acceptables par les organismes de réglementation et/ou le contrôleur. À la date des présentes, la Banque estime qu'elle-même est ses filiales concernées aux États-Unis ont pris les mesures qui leur ont été demandées jusqu'à maintenant en vertu des modalités des ordonnances sur consentement et des ententes sur le plaidoyer et n'est au courant d'aucun manquement à leur égard.

Bien qu'il reste beaucoup de travail à faire, en plus des travaux accomplis qui ont été présentés dans le rapport de gestion de 2024 et les rapports de gestion des premier et deuxième trimestres de 2025, la Banque a continué de réaliser des progrès à l'égard des activités de redressement et d'amélioration de son programme de LCBA-BSA aux États-Unis au cours du troisième trimestre de l'exercice 2025, y compris :

1) le déploiement de la première phase d'analyse de l'apprentissage machine appliquée à la surveillance des opérations, ce qui aidera à améliorer l'efficacité de nos équipes d'enquête;

2) le renforcement des contrôles et des processus d'évaluation dans le cadre de nouvelles initiatives d'affaires, y compris l'établissement d'un nouveau sous-comité de gestion des risques liés aux crimes financiers responsable d'examiner et d'évaluer les nouveaux produits, services et marchés;

3) la mise en place d'une formation ciblée pour les première et deuxième lignes de défense portant sur la détection d'activités suspectes des clients pour certains produits et services commerciaux.

Pour les prochains trimestres de l'exercice, la Banque se concentrera à poursuivre la mise en œuvre d'améliorations progressives aux mécanismes de surveillance des opérations, de contrôle des clients et de communication d'information à leur égard, notamment :

1) l'achèvement de la conception et du déploiement d'environnements de données spécialisés qui créeront des actifs de données unifiés aux fins des activités de surveillance future;

2) le déploiement de capacités additionnelles d'analyse de l'apprentissage machine portant sur la surveillance des opérations et la sélection des clients, y compris l'analyse des typologies à risque élevé au moyen de modèles personnalisés.

En outre, la Banque continuera de faire progresser ses travaux dans le cadre des examens rétrospectifs et de la mise en œuvre d'obligations d'information et de contrôles supplémentaires pour les activités de gestion de la trésorerie.

Comme il est indiqué dans le rapport de gestion de 2024 de la Banque, pour s'assurer que la Banque puisse être en mesure de continuer à répondre aux besoins financiers de la clientèle américaine sans dépasser la limite de l'actif total combiné de la Banque aux États-Unis, la Banque a l'intention de prendre de multiples mesures de restructuration du bilan aux États-Unis au cours de l'exercice 2025. Se reporter à la rubrique « Mise à jour sur les activités de restructuration du bilan aux États-Unis » du secteur Services de détail aux États-Unis pour plus de renseignements sur ces mesures. Pour plus de renseignements sur les charges liées aux activités de redressement du programme de LCBA-CBA aux États-Unis de la Banque, se reporter à la rubrique « Services de détail aux États-Unis ».

Évaluation et renforcement du programme de LCBA de la Banque à l'échelle de l'entreprise

La Banque continue de travailler à améliorer le programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise. Elle prévoit toujours mettre en œuvre la majorité des mesures correctives et d'amélioration du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise (le terme « mesures correctives et d'amélioration du programme » n'est pas défini par la réglementation et désigne, pour la Banque, les évaluations de la cause profonde, la préparation des données, la conception, la documentation, les cadres, les politiques, les normes, la formation, les processus, les systèmes, les tests et l'exécution de contrôles, ainsi que l'embauche des ressources nécessaires) d'ici la fin de l'année civile 2025. Comme il est indiqué dans le rapport de gestion des premier et deuxième trimestres de 2025 de la Banque, une fois mises en œuvre, ces mesures correctives et d'amélioration du programme seront soumises à la révision interne, à la validation et à l'évaluation des activités. Après la fin du premier trimestre de l'exercice, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« CANAFE ») a entrepris un examen de certaines mesures correctives que la Banque a prises jusqu'à présent pour remédier aux violations constatées par le CANAFE. Cet examen est en cours et, selon les résultats obtenus, il pourrait donner lieu à des procédures administratives supplémentaires.

Comme il est indiqué également à la rubrique « Résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque » de la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion de 2024 de la Banque, les mesures correctives et d'amélioration du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise l'exposeront à des risques semblables à ceux mentionnés dans le cadre du redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque (se reporter également à la rubrique « Redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis » ci‑dessus). En particulier, à mesure qu'elle continue d'apporter les mesures correctives et les améliorations au programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise, la Banque s'attend à une augmentation du nombre d'opérations et/ou d'événements à déclarer, ce qui s'ajoutera au retard opérationnel de traitement des enquêtes du groupe Gestion des risques liés aux crimes financiers (GRCF) auquel la Banque fait actuellement face, mais qu'elle s'efforce de rattraper, à l'échelle de l'entreprise. De plus, elle continuera sur une base régulière d'examiner les questions relevées dans un territoire et d'évaluer si elles ont une incidence sur d'autres territoires. En outre, les organismes de réglementation ou les organismes chargés de l'application des lois de la Banque peuvent soulever d'autres questions relativement au programme de LCBA de la Banque à l'échelle de l'entreprise, ce qui pourrait donner lieu à des procédures administratives supplémentaires. Les questions relevées lors de l'examen mené par la Banque ou par les organismes de réglementation ou les organismes chargés de l'application des lois de la Banque pourraient élargir la portée des mesures correctives et des améliorations requises pour le programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise.

Bien qu'il lui reste encore beaucoup à faire, la Banque a réalisé des progrès en ce qui a trait aux améliorations du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise au cours du troisième trimestre de l'exercice 2025, notamment :

1) la nomination définitive d'un chef, GRCF Canada et la modification de la structure organisationnelle afin de favoriser une meilleure collaboration, des responsabilités claires et une réponse plus agile à l'évolution des risques et des attentes réglementaires;

2) l'achèvement d'une évaluation exhaustive de la couverture de la surveillance des opérations permettant de déterminer les améliorations qui doivent être apportées et le déploiement de la première phase du nouvel outil centralisé de gestion des cas qui doit être utilisé à l'échelle de l'entreprise;

3) l'amélioration des contrôles liés aux activités pour connaître son client pour renforcer le suivi et la conformité réglementaire;

4) l'amélioration des processus d'enquête grâce à des flux de travail et à une gestion des données améliorées;

5) la mise en place d'une norme de surveillance et de test renforcée améliorant la couverture et la profondeur des tests des contrôles.

Pour les prochains trimestres, la Banque travaillera à apporter les améliorations suivantes au programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise :

1) la poursuite de l'amélioration et adoption à l'échelle de l'entreprise du nouvel outil centralisé de gestion des cas, lequel est déjà en production aux États-Unis, en vue de renforcer la surveillance et les enquêtes à l'égard des risques relevés dans le cadre de la gestion des risques liés aux crimes financiers;

2) la poursuite de la mise en œuvre de méthodes et d'outils de gestion des risques améliorés pour renforcer la détection et l'évaluation des risques relevés dans le cadre de la gestion des risques liés aux crimes financiers pour l'ensemble des clients, des produits et des opérations, grâce au renforcement des capacités en matière de données;

3) la poursuite des investissements pour soutenir les possibilités en matière d'analytique avancée, d'apprentissage machine et d'IA au sein du GRCF, afin d'harmoniser les efforts de l'entreprise à l'échelle mondiale avec ceux des États-Unis.

NOTRE RENDEMENT

SOMMAIRE ET PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

L'économie mondiale semble toujours vouloir ralentir au cours de l'année civile 2025, le ralentissement de l'élan cyclique étant renforcé par les barrières commerciales. Les droits de douane élevés imposés par les États-Unis sont susceptibles de demeurer sous le gouvernement actuel. Les attentes à l'égard de l'inflation ont augmenté, les droits imposés par les États-Unis devant faire augmenter les prix et complexifier les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui place les banques centrales mondiales dans une position difficile pour évaluer si les pressions inflationnistes qui découlent de ces facteurs sont uniques ou persistantes. Les Services économiques TD s'attendent à d'autres réductions de taux d'intérêt à l'avenir à mesure que les signes de ralentissement des économies mondiales s'accumulent.

L'économie américaine a ralenti au cours du premier semestre de l'année civile 2025. La croissance économique globale a été volatile d'un trimestre à l'autre en raison des fluctuations des importations, les entreprises s'étant empressées d'expédier leurs produits avant l'imposition des droits de douane. Atténuant en quelque sorte cette volatilité, les dépenses de consommation ont ralenti, notamment dans l'ensemble des biens et des services. Les investissements dans la construction résidentielle se sont affaiblis, freinés par les coûts d'emprunt élevés. Les dépenses gouvernementales ont également ralenti, en raison des compressions au niveau fédéral. Les investissements des entreprises ont réussi à renverser la tendance, en grande partie grâce à l'augmentation des dépenses liées à la technologie. Les Services économiques TD prévoient que l'économie américaine progressera à un taux se situant sous les 2 % au cours de l'année civile 2025, avant que la combinaison de réductions d'impôts, de baisses de taux d'intérêt et d'un cadre réglementaire plus favorable aux entreprises ne ramène la croissance à 2 % au cours de l'année civile 2026.

Le dynamisme de l'embauche sur le marché du travail aux États-Unis a faibli, tout comme l'économie dans son ensemble. Le taux de chômage s'est maintenu autour de 4,2 % au cours de la dernière année, la croissance de la population active ayant ralenti en fonction de l'embauche. L'inflation a repris de la vigueur depuis le début de l'année civile 2025, ce qui a amené la Réserve fédérale à maintenir les taux d'intérêt inchangés tandis qu'elle évalue l'incidence de la hausse des droits de douane sur les perspectives d'inflation. Les Services économiques TD s'attendent à ce que, compte tenu de la faiblesse générale de l'économie, la banque centrale des États-Unis reprendra l'assouplissement monétaire, et que le taux des fonds fédéraux soit abaissé à 3,50 %-3,75 % d'ici la fin de l'année civile 2025, un niveau qui demeure restrictif.

La croissance économique au Canada devrait demeurer modeste au cours de l'année civile 2025, l'incidence des droits de douane sur les importations imposés par les États-Unis compensant l'effet de la baisse des coûts d'emprunt. L'incidence de l'incertitude élevée entourant la politique tarifaire a affaibli la confiance des entreprises et des consommateurs à l'égard de l'avenir, ce qui devrait freiner la croissance à court terme. Les Services économiques TD prévoient une contraction de l'économie canadienne au deuxième trimestre de l'année civile 2025 en raison d'une baisse des exportations, avant de voir l'économie reprendre légèrement du galon d'ici la fin de l'année. Ce contexte de faiblesse devrait faire passer le taux de chômage de 6,9 % en juillet à 7,2 % d'ici la fin de l'année (civile). Les Services économiques TD s'attendent également à ce que la croissance démographique ralentisse fortement au cours des prochaines années en raison des nouvelles politiques qui réduisent les niveaux d'immigration.

La banque centrale canadienne a réduit son taux de financement à un jour, pour le porter à 2,75 % en mars 2025, avant de s'arrêter pour évaluer l'incidence des droits de douane imposés par les États-Unis sur les perspectives économiques. Les Services économiques TD s'attendent à ce que la Banque du Canada continue de réduire son taux d'intérêt directeur, de sorte qu'il s'établisse à 2,25 % d'ici la fin de l'année civile 2025. Les inquiétudes à l'égard des perspectives économiques aux États-Unis et des déficits plus importants du gouvernement américain ont affaibli le dollar américain, renforçant le dollar canadien. Les Services économiques TD prévoient que le dollar canadien se négociera dans une fourchette aux alentours de 73 cents américains au cours des prochains trimestres, bien que cela soit probablement influencé par la trajectoire de la politique commerciale américaine.

PRÉSENTATION DE L'INFORMATION FINANCIÈRE DE LA BANQUE

La Banque dresse ses états financiers consolidés intermédiaires selon les IFRS, les PCGR actuels, et désigne les résultats établis selon les IFRS « comme présentés ».

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

En plus des résultats comme présentés, la Banque présente également certaines mesures financières, notamment des mesures financières non conformes aux PCGR qui sont historiques, des ratios non conformes aux PCGR, des mesures financières supplémentaires et des mesures de gestion du capital, pour évaluer ses résultats. Les mesures financières non conformes aux PCGR, telles que les résultats « rajustés », sont utilisées afin d'évaluer les secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les « éléments à noter » des résultats comme présentés. Les éléments à noter comprennent des éléments que la direction n'estime pas révélateurs du rendement sous-jacent; ces éléments sont présentés dans le tableau 3. Les ratios non conformes aux PCGR sont des ratios dont une ou plusieurs des composantes sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Les exemples de ratios non conformes aux PCGR comprennent la marge d'intérêts nette rajustée, le résultat de base par action rajusté et le résultat dilué par action rajusté, le ratio de versement de dividendes rajusté, le ratio d'efficience rajusté, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance et le taux d'imposition effectif rajusté. La Banque croit que les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance de la Banque. Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs. Les mesures financières supplémentaires servent à décrire la performance et la situation financières de la Banque, et les mesures de gestion du capital servent à décrire la situation des fonds propres de la Banque, et elles sont toutes deux expliquées là où elles apparaissent pour la première fois dans le présent document.

Cartes stratégiques aux États-Unis

Le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis de la Banque comprend des conventions conclues avec certains détaillants américains en vertu desquelles la TD est l'émetteur aux États-Unis de cartes de crédit de marque privée et comarquées à l'intention de leurs clients américains. En vertu des modalités de ces conventions individuelles, la Banque et les détaillants partagent les profits générés par les portefeuilles concernés après déduction des pertes sur créances. Selon les IFRS, la TD est tenue de présenter les montants bruts des produits et des provisions pour pertes sur créances liés à ces portefeuilles dans l'état du résultat consolidé intermédiaire de la Banque. À l'échelle des secteurs d'exploitation, la part des produits et des pertes sur créances revenant aux partenaires des programmes de détaillants est présentée dans le secteur Siège social et un montant correspondant (représentant la quote-part nette des partenaires) est comptabilisé dans les charges autres que d'intérêts, de sorte à éliminer toute incidence sur le résultat net comme présenté du secteur Siège social. Le résultat net présenté dans le secteur Services de détail aux États-Unis ne comprend que la part des produits et des pertes sur créances attribuables à la TD en vertu des conventions.

Participation dans The Charles Schwab Corporation et convention sur les CDA

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab dans le cadre d'une offre enregistrée et d'un rachat d'actions par Schwab. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Événements importants » du présent document. La Banque a cessé de comptabiliser sa quote-part du résultat attribuable aux actionnaires ordinaires lié à sa participation dans Schwab par suite de la vente.

Avant la vente, la Banque comptabilisait sa participation dans Schwab selon la méthode de la mise en équivalence. Le secteur Services de détail aux États-Unis comprenait la quote-part de la Banque du résultat net de sa participation dans Schwab. Le résultat net du secteur Siège social comprenait les montants pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab ainsi que la quote-part de la Banque des charges de restructuration et autres charges engagées par Schwab. La quote-part de la Banque du résultat attribuable aux actionnaires ordinaires de Schwab était présentée avec un décalage d'un mois. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 12 des états financiers consolidés annuels de 2024 de la Banque.

Le 25 novembre 2019, la Banque et Schwab ont conclu une convention sur les comptes de dépôt assurés (la « convention sur les CDA avec Schwab de 2019 »), dont la date d'échéance initiale était le 1er juillet 2031. En vertu de la convention sur les CDA avec Schwab de 2019, à partir du 1er juillet 2021, Schwab avait l'option de réduire les dépôts d'un montant maximal de 10 milliards de dollars américains par an (sous réserve de certaines limites et de certains ajustements), jusqu'à un plancher de 50 milliards de dollars américains. De plus, Schwab a demandé à bénéficier d'une plus grande souplesse opérationnelle de sorte que les soldes des comptes de dépôt de passage puissent fluctuer au fil du temps, selon certaines conditions et sous réserve de certaines limites.

Le 4 mai 2023, la Banque et Schwab ont conclu une convention révisée sur les comptes de dépôt assurés (la « convention sur les CDA avec Schwab de 2023 » ou la « convention sur les CDA avec Schwab »), laquelle remplace la convention sur les CDA avec Schwab de 2019. Selon la convention sur les CDA avec Schwab de 2023, la Banque continue de mettre des comptes de dépôt de passage à la disposition des clients de Schwab. Schwab désigne une tranche des dépôts auprès de la Banque comme des obligations à taux fixe. La tranche restante des dépôts est désignée comme des obligations à taux variable. Par rapport à la convention sur les CDA avec Schwab de 2019, la convention sur les CDA avec Schwab de 2023 prolonge la date d'expiration initiale de trois ans, jusqu'au 1er juillet 2034, et prévoit des soldes de dépôts moins élevés au cours des six premières années et des soldes plus élevés pour les dernières années. Plus précisément, jusqu'en septembre 2025, le montant total des obligations à taux fixe servira de niveau plancher. Par la suite, le niveau plancher sera établi à 60 milliards de dollars américains. De plus, Schwab avait l'option de racheter jusqu'à 6,8 milliards de dollars (5 milliards de dollars américains) d'obligations à taux fixe en versant à la Banque certains frais conformément à la convention sur les CDA avec Schwab de 2023, sous réserve de certaines limites.

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2024, Schwab a exercé son option de racheter la tranche restante de 0,7 milliard de dollars (0,5 milliard de dollars américains) du montant prévu pour le rachat d'obligations à taux fixe de 5 milliards de dollars américains et a versé des frais de résiliation de 32 millions de dollars (23 millions de dollars américains) à la Banque conformément à la convention sur les CDA avec Schwab de 2023. À la fin du premier trimestre de l'exercice 2024, Schwab avait racheté la totalité du montant prévu pour le rachat d'obligations à taux fixe de 5 milliards de dollars américains et avait versé des frais de résiliation totaux de 337 millions de dollars (250 millions de dollars américains) à la Banque. Ces frais visaient à compenser les pertes subies par la Banque en raison de l'abandon de certaines relations de couverture ainsi que la perte de revenus. L'incidence nette a été comptabilisée dans les produits d'intérêts nets.

Après la vente de la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab, la Banque continue d'avoir une relation d'affaires avec Schwab dans le cadre de la convention sur les CDA. Pour plus de renseignements sur la convention sur les CDA avec Schwab, se reporter à la note 27 des états financiers consolidés annuels de 2024 de la Banque.

Mise à jour concernant l'examen stratégique

Comme il a été présenté précédemment dans le rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025, la Banque procède actuellement à un examen stratégique, lequel repose sur quatre piliers qui visent à faire progresser les activités de la Banque sur les plans stratégique, opérationnel et financier :

1) Ajuster la composition des activités et répartir le capital - réaffecter le capital et investir massivement dans des secteurs ciblés;

2) Simplifier le portefeuille et mettre l'accent sur le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - simplifier, optimiser et repositionner les portefeuilles pour générer des rendements;

3) Faire progresser les activités la Banque et accélérer les capacités - simplifier le modèle opérationnel et renforcer les capacités afin de fournir une expérience exceptionnelle à la clientèle;

4) Innover pour favoriser l'efficacité et l'excellence opérationnelle - redéfinir les activités et les processus.

Grâce à l'examen stratégique, la Banque trouve des possibilités de renforcer les relations avec les clients dans l'ensemble et au sein des secteurs et canaux, de simplifier l'organisation pour qu'elle puisse agir rapidement pour ses collègues et ses clients et de favoriser une exécution rigoureuse du point de vue de la gestion du capital et des coûts. De plus, dans le cadre de l'examen stratégique, la Banque continuera d'adapter ses fonctions de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle en fonction de sa taille, de sa complexité et des exigences réglementaires qu'elle doit respecter. La Banque fournira une mise à jour concernant son examen stratégique et ses cibles financières à moyen terme lors de la Journée des investisseurs le 29 septembre 2025. Pour plus de renseignements sur les initiatives en cours qui font partie de l'examen stratégique, se reporter à la rubrique « Vente des actions de Schwab » de la section « Événements importants », à la rubrique « Charges de restructuration » de la section « Événements importants » et aux rubriques « Services de détail aux États-Unis » et « Mise à jour des activités de restructuration du bilan aux États-Unis » de la section « Rapport de gestion des secteurs d'activité de la TD » du présent document.

Le tableau qui suit détaille les résultats d'exploitation comme présentés de la Banque.

TABLEAU 2 : RÉSULTATS D'EXPLOITATION - Comme présentés





















(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Neuf mois clos les





31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 31 juillet





2025 2025 2024 2025 2024

Produits d'intérêts nets

8 526 $ 8 125 $ 7 579 $ 24 517 $ 22 532 $ Produits autres que d'intérêts

6 771

14 812

6 597

27 766

19 177

Total des produits

15 297

22 937

14 176

52 283

41 709

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

971

1 341

1 072

3 524

3 144

Charges afférentes aux activités d'assurance

1 563

1 417

1 669

4 487

4 283

Charges autres que d'intérêts

8 522

8 139

11 012

24 731

27 443

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la participation dans Schwab

4 241

12 040

423

19 541

6 839

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

905

985

794

2 588

2 157

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab

-

74

190

305

525

Résultat net - comme présenté

3 336

11 129

(181)

17 258

5 207

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres

88

200

69

374

333

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires

3 248 $ 10 929 $ (250) $ 16 884 $ 4 874 $

Le tableau qui suit présente un rapprochement entre les résultats rajustés et les résultats comme présentés de la Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux sections « Événements importants », « Notre rendement » ou « Rapport de gestion des secteurs d'activité de la TD ».

TABLEAU 3 : MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du résultat net comme présenté

(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Neuf mois clos les





31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 31 juillet



2025 2025 2024 2025 2024

Résultats d'exploitation - rajustés





















Produits d'intérêts nets1, 2

8 581 $ 8 208 $ 7 641 $ 24 709 $ 22 715 $ Produits autres que d'intérêts3

7 033

6 930

6 597

21 073

19 177

Total des produits

15 614

15 138

14 238

45 782

41 892

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

971

1 341

1 072

3 524

3 144

Charges afférentes aux activités d'assurance

1 563

1 417

1 669

4 487

4 283

Charges autres que d'intérêts4

8 124

7 908

7 208

24 015

21 417

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la participation dans Schwab

4 956

4 472

4 289

13 756

13 048

Charge d'impôt sur le résultat

1 085

929

868

2 976

2 660

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab5

-

83

225

340

684

Résultat net - rajusté

3 871

3 626

3 646

11 120

11 072

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres

88

200

69

374

333

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 783

3 426

3 577

10 746

10 739

Rajustements pour les éléments à noter, avant impôt sur le résultat





















Amortissement des immobilisations incorporelles acquises6

(33)

(43)

(64)

(137)

(230)

Charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab4, 5

-

-

(21)

-

(74)

Quote-part des charges de restructuration et autres charges liées à la participation dans Schwab5

-

-

-

-

(49)

Charges de restructuration4

(333)

(163)

(110)

(496)

(566)

Charges d'acquisition et d'intégration4

(32)

(34)

(78)

(118)

(297)

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de FHN1

(55)

(47)

(62)

(156)

(183)

Profit à la vente des actions de Schwab3

-

8 975

-

8 975

-

Restructuration du bilan aux États-Unis2, 3

(262)

(1 129)

-

(2 318)

-

Provision relative à une affaire civile4

-

-

-

-

(274)

Cotisation spéciale de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)4

-

-

-

-

(514)

Résolution globale des enquêtes sur le programme LCBA-BSA aux États-Unis

de la Banque 4

-

-

(3 566)

-

(4 181)

Moins l'incidence de l'impôt sur le résultat





















Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

(8)

(8)

(8)

(25)

(33)

Charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab

-

-

(3)

-

(14)

Charge de restructuration

(85)

(41)

(29)

(126)

(150)

Charges d'acquisition et d'intégration

(7)

(8)

(18)

(26)

(64)

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de FHN

(14)

(12)

(16)

(39)

(46)

Profit à la vente des actions de Schwab

-

407

-

407

-

Restructuration du bilan aux États-Unis

(66)

(282)

-

(579)

-

Provision relative à une affaire civile

-

-

-

-

(69)

Cotisation spéciale de la FDIC

-

-

-

-

(127)

Total des rajustements pour les éléments à noter

(535)

7 503

(3 827)

6 138

(5 865)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

3 248 $ 10 929 $ (250) $ 16 884 $ 4 874 $



























1 Après la résiliation de l'entente de fusion conclue entre la Banque et FHN le 4 mai 2023, l'effet résiduel de la stratégie est contrepassé dans les produits d'intérêts nets - troisième trimestre de 2025 : (55) millions de dollars; deuxième trimestre de 2025 : (47) millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : (156) millions de dollars; troisième trimestre de 2024 : (62) millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : (183) millions de dollars, montants présentés dans le secteur Siège social. 2 Les produits d'intérêts nets rajustés excluent l'élément à noter suivant :

i. Restructuration du bilan aux États-Unis - deuxième trimestre de 2025 : 36 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 36 millions de dollars, montants présentés dans le secteur Services de détail aux États‑Unis. 3 Les produits autres que d'intérêts rajustés excluent les éléments à noter suivants :

i. La Banque a vendu des actions ordinaires de Schwab et a comptabilisé un profit à la vente - deuxième trimestre de 2025 : 8 975 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 8 975 millions de dollars, présenté dans le secteur Siège social.

ii. Restructuration du bilan aux États-Unis - troisième trimestre de 2025 : 262 millions de dollars; deuxième trimestre de 2025 : 1 093 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 2 282 millions de dollars, montants présentés dans le secteur Services de détail aux États‑Unis. 4 Les charges autres que d'intérêts rajustées excluent les éléments à noter suivants :

i. Amortissement des immobilisations incorporelles acquises - troisième trimestre de 2025 : 33 millions de dollars; deuxième trimestre de 2025 : 34 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 102 millions de dollars; troisième trimestre de 2024 : 34 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 139 millions de dollars, montants présentés dans le secteur Siège social;

ii. Charges d'intégration et d'acquisition propres à la Banque liées à la transaction avec Schwab - troisième trimestre de 2024 : 16 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 55 millions de dollars, présentées dans le secteur Siège social;

iii. Charges de restructuration - troisième trimestre de 2025 : 333 millions de dollars; deuxième trimestre de 2025 : 163 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 496 millions de dollars, par rapport au troisième trimestre de 2024 : 110 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 566 millions dans le cadre d'un programme antérieur, présentées dans le secteur Siège social;

iv. Charges d'acquisition et d'intégration - troisième trimestre de 2025; 32 millions de dollars; deuxième trimestre de 2025 : 34 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 118 millions de dollars; troisième trimestre de 2024 : 78 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 297 millions de dollars, présentées dans le secteur Services bancaires de gros.

v. Provision relative à une affaire civile - cumul de l'exercice 2024 : 274 millions de dollars, montant présenté dans le secteur Siège social;

vi. Cotisation spéciale de la FDIC - cumul de l'exercice 2024 : 514 millions de dollars, montant présenté dans le secteur Services de détail aux États-Unis;

vii. Charges relatives à la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque - troisième trimestre de 2024 : 3 566 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 4 181 millions de dollars, présentées dans le secteur Services de détail aux États-Unis. 5 La quote-part du résultat net rajustée de la participation dans Schwab exclut les éléments à noter suivants (après impôt). L'incidence de ces éléments a été présentée dans le secteur Siège social.

i. Amortissement des immobilisations incorporelles acquises liées à Schwab - deuxième trimestre de 2025 : 9 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 35 millions de dollars; troisième trimestre de 2024 : 30 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 91 millions de dollars;

ii. Quote-part de la Banque des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition par Schwab de TD Ameritrade - troisième trimestre de 2024 : 5 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 19 millions de dollars;

iii. Quote-part de la Banque des charges de restructuration engagées par Schwab - cumul de l'exercice 2024 : 27 millions de dollars;

iv. Quote-part de la Banque de la charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC engagée par Schwab - cumul de l'exercice 2024 : 22 millions de dollars; 6 L'amortissement des immobilisations incorporelles acquises se rapporte aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'acquisitions d'actifs ou de regroupements d'entreprises, y compris aux montants après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises attribuables à la quote-part du résultat net de la participation dans Schwab présentés dans le secteur Siège social. Se reporter aux notes de bas de tableau 4 et 5 pour les montants.

TABLEAU 4 : RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT PAR ACTION COMME PRÉSENTÉ ET DU RÉSULTAT PAR ACTION RAJUSTÉ1

(en dollars canadiens)

Trois mois clos les Neuf mois clos les



31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 31 juillet



2025 2025 2024 2025 2024

Résultat de base par action - comme présenté

1,89 $ 6,28 $ (0,14) $ 9,73 $ 2,77 $ Rajustements pour les éléments à noter

0,31

(4,31)

2,19

(3,54)

3,32

Résultat de base par action - rajusté

2,20 $ 1,97 $ 2,05 $ 6,19 $ 6,09 $























Résultat dilué par action - comme présenté

1,89 $ 6,27 $ (0,14) $ 9,72 $ 2,76 $ Rajustements pour les éléments à noter

0,31

(4,30)

2,19

(3,53)

3,32

Résultat dilué par action - rajusté

2,20 $ 1,97 $ 2,05 $ 6,19 $ 6,09 $

1 Le résultat par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période. Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la Banque consolidée correspond au résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires, exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté de la Banque consolidée correspond au résultat net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté est un ratio financier non conforme aux PCGR et peut être utilisé pour évaluer l'utilisation des capitaux propres par la Banque.

Le rendement des capitaux propres pour les secteurs d'exploitation correspond au résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires d'un secteur d'exploitation donné exprimé en pourcentage de son capital attribué moyen. La méthode de répartition du capital de la Banque à ses secteurs d'exploitation est essentiellement alignée sur les exigences de Bâle III en matière de fonds propres sous forme d'actions ordinaires. Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a été de 11,5 % à compter de l'exercice 2024.

TABLEAU 5 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les

Neuf mois clos les





31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet





2025

2025

2024

2025

2024

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

114 115 $

114 585 $

100 677 $

111 644 $

100 523 $ Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

3 248



10 929



(250)



16 884



4 874

Éléments à noter, après impôt sur le résultat

535



(7 503)



3 827



(6 138)



5 865

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 783 $

3 426 $

3 577 $

10 746 $

10 739 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - comme présenté

11,3 %

39,1 %

(1,0) %

20,2 %

6,5 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté

13,2



12,3



14,1



12,9



14,3



Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires moins le goodwill, le goodwill théorique et les immobilisations incorporelles théoriques liés aux participations dans Schwab, et d'autres immobilisations incorporelles acquises, déduction faite des passifs d'impôt différé connexes. Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO) correspond au résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure l'amortissement après impôt des immobilisations incorporelles acquises, qui sont traitées comme un élément à noter, et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le RCPCAAO rajusté est calculé à partir du résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure tous les éléments à noter et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires, le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté peuvent être utilisés pour évaluer l'utilisation des capitaux propres par la Banque. Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires sont une mesure non conforme aux PCGR, et le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté sont des ratios non conformes aux PCGR.

TABLEAU 6 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES CORPORELS ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Trois mois clos les

Neuf mois clos les





31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet





2025

2025

2024

2025

2024

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

114 115 $

114 585 $

100 677 $

111 644 $

100 523 $ Goodwill moyen

18 652



19 302



18 608



19 035



18 403

Goodwill théorique et immobilisations incorporelles théoriques moyens liés aux participations dans Schwab

-



1 304



6 087



2 047



6 066

Autres immobilisations incorporelles acquises moyennes1

405



450



544



445



578

Passifs d'impôt différé connexes moyens

(225)



(236)



(228)



(232)



(230)

Capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

95 283



93 765



75 666



90 349



75 706

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires -

comme présenté

3 248



10 929



(250)



16 884



4 874

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises, après impôt sur le résultat

25



35



56



112



197

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, après impôt sur le résultat

3 273



10 964



(194)



16 996



5 071

Autres éléments à noter, après impôt sur le résultat

510



(7 538)



3 771



(6 250)



5 668

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 783 $

3 426 $

3 577 $

10 746 $

10 739 $ Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

13,6 %

48,0 %

(1,0) %

25,2 %

8,9 % Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté

15,8



15,0



18,8



15,9



18,9







































1 Excluent les immobilisations incorporelles liées aux logiciels et aux droits de gestion d'actifs.

RAPPORT DE GESTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ DE LA TD

Aux fins de la présentation de l'information de gestion, l'exploitation et les activités de la Banque s'articulent autour des quatre grands secteurs d'exploitation suivants : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services de détail aux États-Unis, Gestion de patrimoine et Assurance et Services bancaires de gros. Les autres activités de la Banque sont regroupées au sein du secteur Siège social.

Les résultats de chaque secteur reflètent les produits, les charges, les actifs et les passifs du secteur. Le cas échéant, la Banque mesure et évalue le rendement de chaque secteur d'après les résultats rajustés et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, et, pour ces secteurs, la Banque indique que la mesure est rajustée. Pour plus de renseignements, se reporter à la section « Notre rendement » du présent document, à la section « Aperçu des résultats financiers » du rapport de gestion de 2024 de la Banque et à la note 28 des états financiers consolidés annuels de la Banque pour l'exercice clos le 31 octobre 2024. À compter du premier trimestre de l'exercice 2025, certains investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle aux États-Unis, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, qui étaient précédemment présentés dans le secteur Siège social, sont maintenant présentés dans le secteur Services de détails aux États-Unis. Les montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée.

La provision pour pertes sur créances relative aux actifs financiers productifs (étape 1 et étape 2) et dépréciés (étape 3), aux engagements de prêt et aux contrats de garantie financière est comptabilisée dans les secteurs respectifs.

Les produits d'intérêts nets au sein du secteur Services bancaires de gros sont présentés en équivalence fiscale, ce qui signifie que la valeur d'un produit non imposable ou exonéré d'impôt, comme les dividendes, est ajustée à la valeur équivalente avant impôt. L'équivalence fiscale permet à la Banque de mesurer les produits tirés de toutes les valeurs mobilières et de tous les prêts de manière uniforme. Elle procure en outre des éléments de comparaison plus significatifs des produits d'intérêts nets avec ceux d'institutions semblables. La majoration en équivalence fiscale des produits d'intérêts nets et de la charge d'impôt sur le résultat présentée dans le secteur Services bancaires de gros est reprise dans le secteur Siège social. Le rajustement de l'équivalence fiscale pour le trimestre s'est établi à 16 millions de dollars, par rapport à 13 millions de dollars pour le trimestre précédent et à 27 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice précédent.

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab. Avant la vente, la Banque comptabilisait sa participation dans Schwab selon la méthode de la mise en équivalence et la quote-part du résultat net de sa participation dans Schwab était présentée dans le secteur Services de détail aux États-Unis. Les montants pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab et la quote-part de la Banque des charges de restructuration et autres charges engagées par Schwab ont été comptabilisés dans le secteur Siège social. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Événements importants ». À compter du troisième trimestre de l'exercice 2025, le secteur Services de détail aux États-Unis ne tient plus compte des contributions de Schwab et, par conséquent, les discussions concernant la performance de ce secteur excluent Schwab.

TABLEAU 7 : SERVICES BANCAIRES PERSONNELS ET COMMERCIAUX AU CANADA













(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)



Trois mois clos les

Neuf mois clos les





31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet





2025

2025

2024

2025

2024

Produits d'intérêts nets

4 239 $

4 023 $

3 994 $

12 397 $

11 639 $ Produits autres que d'intérêts

1 002



968



1 009



2 984



3 087

Total des produits

5 241



4 991



5 003



15 381



14 726

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances -

actifs dépréciés

376



428



338



1 263



1 099

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances -

actifs productifs

87



194



97



343



226

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

463



622



435



1 606



1 325

Charges autres que d'intérêts

2 066



2 052



1 967



6 204



5 908

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

759



649



729



2 119



2 097

Résultat net

1 953 $

1 668 $

1 872 $

5 452 $

5 396 $

































Principaux volumes et ratios





























Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires1

32,5 %

28,9 %

34,1 %

31,0 %

33,9 % Marge d'intérêts nette (y compris sur les actifs titrisés)2

2,83



2,82



2,81



2,82



2,83

Ratio d'efficience

39,4



41,1



39,3



40,3



40,1

Nombre de succursales de détail au Canada

1 054



1 059



1 060



1 054



1 060

Nombre moyen d'équivalents temps plein3

32 698



32 152



33 401



32 370



33 906







1 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation était de 11,5 %. 2 La marge d'intérêts nette est calculée en divisant les produits d'intérêts nets par les actifs productifs d'intérêts moyens. Les actifs productifs d'intérêts moyens utilisés dans le calcul de la marge d'intérêts nette sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements sur ces mesures, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 de la Banque. 3 À compter du troisième trimestre de 2025, les activités des centres d'appels, précédemment présentées dans le secteur Siège social, ont été intégrées à leur secteur d'activité respectif, ce qui permet d'assurer le contrôle de bout en bout de l'expérience client. Ce changement touche essentiellement le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada. Le nombre moyen d'équivalents temps plein a été retraité pour les périodes comparatives.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T3 2025 par rapport au T3 2024

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada pour le trimestre s'est établi à 1 953 millions de dollars, en hausse de 81 millions de dollars, ou 4 %, par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des produits, en partie contrebalancée par l'augmentation de la provision pour pertes sur créances et la hausse des charges autres que d'intérêts. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre s'est élevé à 32,5 %, comparativement à 34,1 % pour le troisième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits du trimestre se sont établis à 5 241 millions de dollars, une hausse de 238 millions de dollars, ou 5 %, en regard de ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 4 239 millions de dollars, en hausse de 245 millions de dollars, ou 6 %, reflétant essentiellement la croissance des volumes. Le volume moyen des prêts a augmenté de 22 milliards de dollars, ou 4 %, témoignant de la croissance de 3 % des prêts aux particuliers et de 6 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 20 milliards de dollars, ou 4 %, reflétant la croissance de 4 % des dépôts de particuliers et de 6 % des dépôts d'entreprises. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,83 %, une augmentation de 2 pdb, attribuable principalement à la hausse des marges sur les prêts, en partie contrebalancée par les changements apportés à la composition du bilan reflétant la transition des prêts indexés au taux des acceptations bancaires vers le taux canadien moyen des opérations de pension à un jour (CORRA). Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 1 002 millions de dollars, en baisse de 7 millions de dollars, ou 1 %, par rapport à ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant essentiellement la baisse des frais en raison de la transition des prêts indexés au taux des acceptations bancaires vers le taux CORRA à l'exercice précédent, l'incidence connexe étant compensée dans les produits d'intérêts nets.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 463 millions de dollars, en hausse de 28 millions de dollars par rapport à celle du troisième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 376 millions de dollars, en hausse de 38 millions de dollars, ou 11 %, reflétant essentiellement la migration du crédit dans les portefeuilles de prêts à la consommation. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 87 millions de dollars, en baisse de 10 millions de dollars par rapport à celle du troisième trimestre de l'exercice précédent. Les provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré reflètent essentiellement des superpositions supplémentaires pour l'incidence de l'incertitude politique et commerciale sur le crédit et une mise à jour des prévisions macroéconomiques. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,31 %, en hausse de 1 pdb par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont élevées à 2 066 millions de dollars, en hausse de 99 millions de dollars, ou 5 %, par rapport à celles du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement l'accroissement des coûts liés à la technologie et des autres charges d'exploitation.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 39,4 %, par rapport à 39,3 % pour le troisième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T3 2025 par rapport au T2 2025

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada pour le trimestre s'est établi à 1 953 millions de dollars, en hausse de 285 millions de dollars, ou 17 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant principalement une hausse des produits et une baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par l'augmentation des charges autres que d'intérêts. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 32,5 %, contre 28,9 % pour le trimestre précédent.

Les produits ont augmenté de 250 millions de dollars, ou 5 %, en regard de ceux du trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 216 millions de dollars, ou 5 %, reflétant principalement l'incidence du nombre de jours plus élevé au troisième trimestre et la croissance des volumes. Le volume moyen des prêts a augmenté de 8 milliards de dollars, ou 1 %, témoignant de la croissance de 1 % des prêts aux particuliers et de 1 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 4 milliards de dollars, ou 1 %, reflétant la croissance de 1 % des dépôts de particuliers et de 1 % des dépôts d'entreprises. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,83 %, une augmentation de 1 pdb attribuable principalement à l'augmentation des marges sur les prêts et les dépôts. À l'aube du quatrième trimestre, bien que de nombreux facteurs puissent avoir une incidence sur les marges, nous continuons de nous attendre à ce que la marge d'intérêts nette demeure relativement stable7. Les produits autres que d'intérêts ont augmenté de 34 millions de dollars, ou 4 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, reflet de la croissance des produits tirés des comptes à honoraires.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 463 millions de dollars, en baisse de 159 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 376 millions de dollars, une baisse de 52 millions de dollars, ou 12 %, constatée dans les portefeuilles de prêts aux entreprises et à la consommation. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 87 millions de dollars, en baisse de 107 millions de dollars. Les provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré reflètent essentiellement des superpositions supplémentaires pour l'incidence de l'incertitude politique et commerciale sur le crédit et une mise à jour des prévisions macroéconomiques. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,31 %, en baisse de 13 pdb par rapport à celui du trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 14 millions de dollars, ou 1 %, par rapport à celles du trimestre précédent, en raison surtout du fait que le troisième trimestre comptait plus de jours.

Le ratio d'efficience a été de 39,4 %, contre 41,1 % pour le trimestre précédent.

Cumul de l'exercice - T3 2025 par rapport au T3 2024

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada pour les neuf mois clos le 31 juillet 2025 s'est établi à 5 452 millions de dollars, en hausse de 56 millions de dollars, ou 1 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant une hausse des produits, en partie contrebalancée par l'augmentation de la provision pour pertes sur créances et la hausse des charges autres que d'intérêts. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période a été de 31,0 %, contre 33,9 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les produits pour la période ont été de 15 381 millions de dollars, en hausse de 655 millions de dollars, ou 4 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 12 397 millions de dollars, en hausse de 758 millions de dollars, ou 7 %, reflétant essentiellement la croissance des volumes. Le volume moyen des prêts a augmenté de 22 milliards de dollars, ou 4 %, témoignant de la croissance de 3 % des prêts aux particuliers et de 6 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 23 milliards de dollars, ou 5 %, reflétant la croissance de 4 % des dépôts de particuliers et de 7 % des dépôts d'entreprises. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,82 %, une diminution de 1 pdb attribuable principalement aux changements apportés à la composition du bilan reflétant la transition des prêts indexés au taux des acceptations bancaires vers le taux CORRA. Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 2 984 millions de dollars, en baisse de 103 millions de dollars, ou 3 %, reflétant la baisse des frais en raison de la transition des prêts indexés au taux des acceptations bancaires vers le taux CORRA à l'exercice précédent, l'incidence connexe étant compensée dans les produits d'intérêts nets, le tout en partie contrebalancé par la hausse des produits tirés des comptes à honoraires.

La provision pour pertes sur créances s'est établie à 1 606 millions de dollars, en hausse de 281 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 1 263 millions de dollars, en hausse de 164 millions de dollars, ou 15 %, reflétant essentiellement la migration du crédit dans les portefeuilles de prêts à la consommation. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 343 millions de dollars, en hausse de 117 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. Les provisions relatives aux actifs productifs pour l'exercice considéré reflètent essentiellement l'incidence de l'incertitude politique et commerciale sur le crédit, y compris les superpositions et les mises à jour des prévisions macroéconomiques, ainsi que la croissance des volumes. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,37 %, en hausse de 6 pdb par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts se sont élevées à 6 204 millions de dollars, en hausse de 296 millions de dollars, ou 5 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant l'accroissement des coûts liés à la technologie et des autres charges d'exploitation.

Le ratio d'efficience pour la période a été de 40,3 %, contre 40,1 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.















7 Les attentes de la Banque à l'égard de la marge d'intérêts nette au quatrième trimestre de 2025 pour le secteur sont fondées sur les hypothèses de la Banque ayant trait à des mesures comme les baisses de taux d'intérêt de la Banque du Canada, la dynamique concurrentielle sur le marché ainsi que les taux de réinvestissement et les profils d'échéance des dépôts, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, notamment ceux qui sont décrits à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion de 2024 et du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 de la Banque.

Services de détail aux États-Unis

Mise à jour sur les activités de restructuration du bilan aux États-Unis

La Banque a continué de se concentrer sur la mise en œuvre de ses mesures de restructuration du bilan présentées dans le rapport de gestion de 2024 pour s'assurer de pouvoir continuer de répondre aux besoins financiers des clients aux États-Unis sans dépasser la limite s'appliquant à l'actif total combiné de TD Bank, N.A. et TD Bank USA, N.A. (la « Banque aux États-Unis »).

Au cours du trimestre considéré, la Banque a achevé le repositionnement de son portefeuille de placements aux États-Unis en vendant des titres de placement dégageant un rendement plus faible et en réinvestissant le produit de la vente dans des actifs ayant une composition similaire, mais dégageant un rendement plus élevé. Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2025, la Banque a vendu environ 5,9 milliards de dollars américains d'obligations, ce qui a entraîné une perte de 244 millions de dollars américains avant impôt. Dans l'ensemble, depuis l'annonce des activités de restructuration du bilan aux États-Unis le 10 octobre 2024, la Banque a vendu environ 25 milliards de dollars américains d'obligations de son portefeuille de placements aux États-Unis, entraînant une perte totale de 1,3 milliard de dollars américains avant impôt. La Banque estime que l'avantage découlant de ces ventes sur les produits d'intérêts nets pour l'exercice 2025 devrait s'établir à environ 500 millions de dollars américains avant impôt8.

La Banque s'attend désormais à réduire les actifs de la Banque aux États-Unis d'un peu plus de 10 % par rapport au niveau des actifs au 30 septembre 2024 en utilisant l'excédent de trésorerie pour rembourser des emprunts et en vendant ou en liquidant certains portefeuilles de prêts américains non évolutifs ou secondaires qui ne cadrent pas avec la stratégie ciblée du secteur Services de détail aux États-Unis ou dont le rendement du capital investi est plus faible. Cette réduction d'actifs ainsi que la diminution naturelle du bilan devraient être en grande partie achevées d'ici la fin de l'exercice 2025 et réduire les produits d'intérêts nets de l'exercice 2025 du secteur Services de détail aux États-Unis d'environ 150 millions de dollars américains avant impôt9.

Au cours du trimestre, la Banque a affecté le produit tiré de la vente des prêts et des échéances des placements, ainsi que les fonds en caisse, au remboursement d'un montant de 10 milliards de dollars américains d'emprunts à court terme. Les prêts ont été réduits de 4 milliards de dollars américains par suite de la liquidation et de la vente de prêts dans les portefeuilles de prêts américains secondaires. Par conséquent, au 31 juillet 2025, l'actif total combiné de la Banque aux États-Unis s'élevait à 386 milliards de dollars américains. T.D. Bank, N.A. a conclu une entente avec la Banque Toronto-Dominion et certaines de ses sociétés affiliées visant la vente d'environ 5 milliards de dollars américains de prêts commerciaux selon les conditions du marché. À la clôture, ces prêts seront présentés dans le secteur Services bancaires de gros.

Au 30 juin 2025, l'actif total combiné de la Banque aux États-Unis, mesuré conformément à l'ordonnance sur consentement de l'OCC qui utilise la moyenne des soldes au comptant au 31 mars 2025 et au 30 juin 2025, s'élevait à 396 milliards de dollars américains.

En tout, le total des pertes associées aux activités de restructuration du bilan aux États-Unis de la Banque du 10 octobre 2024 au 31 juillet 2025 s'élève à 1 854 millions de dollars américains avant impôt ou à 1 391 millions de dollars américains après impôt. Dans l'ensemble, les mesures de restructuration du bilan de la Banque devraient entraîner une perte pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars américains après impôt et avoir une incidence sur les fonds propres8, 9.

Comme il a été présenté précédemment, outre les réductions d'actifs communiquées le 10 octobre 2024, la Banque a pris la décision stratégique au deuxième trimestre de liquider progressivement les activités de financement offert aux points de vente s'élevant à environ 3 milliards de dollars américains, destinées aux détaillants tiers. Cette décision s'inscrit dans les efforts de la Banque visant à réduire les portefeuilles spécialisés et non évolutifs qui ne cadrent pas avec la stratégie ciblée de la Banque. De plus, dans le cadre de l'examen stratégique de la Banque, le secteur Services de détail aux États-Unis a identifié d'autres prêts qui ne cadrent pas avec sa stratégie ciblée ou dont le rendement du capital investi est plus faible et qui seront réduits au cours de l'exercice 2026 et après.















8 Le montant prévu de l'avantage au niveau des produits d'intérêts nets est assujetti à des risques et à des incertitudes et est fondé sur des hypothèses concernant des facteurs et des conditions du marché qui ne sont pas entièrement sous le contrôle de la Banque. 9 Les estimations de la Banque concernant l'incidence sur les produits d'intérêts nets sont fondées sur des hypothèses quant au moment où ces actifs seront vendus ou liquidés. La capacité de la Banque de céder les actifs est assujettie à des risques et à des incertitudes; rien ne garantit que la Banque vendra les actifs selon le calendrier présenté ou obtiendra le prix de vente escompté. La capacité de vendre les actifs dépendra de facteurs et de conditions du marché, et toute vente sera probablement assujettie aux modalités de clôture habituelles, pouvant comprendre des approbations des organismes de réglementation, qui ne sont pas entièrement sous le contrôle de la Banque.

TABLEAU 8 : SERVICES DE DÉTAIL AUX ÉTATS-UNIS (en millions de dollars, sauf indication contraire)



Trois mois clos les

Neuf mois clos les





31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet



Dollars canadiens 2025

2025

2024

2025

2024



Produits d'intérêts nets - comme présentés

3 101 $

3 038 $

2 936 $

9 203 $

8 676 $

Produits d'intérêts nets - rajustés1, 2

3 101



3 074



2 936



9 239



8 676



Produits (pertes) autres que d'intérêts - comme présentés

376



(445)



616



(351)



1 826



Produits autres que d'intérêts - rajustés1, 3

638



648



616



1 931



1 826



Total des produits - comme présenté

3 477



2 593



3 552



8 852



10 502



Total des produits - rajusté1, 2, 3

3 739



3 722



3 552



11 170



10 502



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

330



309



331



1 168



1 019



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

(13)



133



47



42



124



Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

317



442



378



1 210



1 143



Charges autres que d'intérêts - comme présentées

2 381



2 338



5 664



7 099



10 817



Charges autres que d'intérêts - rajustées1, 4

2 381



2 338



2 098



7 099



6 122



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - comme présenté

19



(229)



87



(402)



119



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - rajusté1

85



53



87



177



246



Résultat net des Services de détail aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - comme présenté

760



42



(2 577)



945



(1 577)



Résultat net des Services de détail aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - rajusté1

956



889



989



2 684



2 991



Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab5, 6

-



78



178



277



555



Résultat net des Services de détail aux États-Unis - comme présenté

760 $

120 $

(2 399) $

1 222 $

(1 022) $

Résultat net des Services de détail aux États-Unis - rajusté1

956



967



1 167



2 961



3 546







































Dollars américains

Produits d'intérêts nets - comme présentés

2 256 $

2 136 $

2 144 $

6 552 $

6 379 $

Produits d'intérêts nets - rajustés1, 2

2 256



2 161



2 144



6 577



6 379



Produits (pertes) autres que d'intérêts - comme présentés

276



(306)



450



(228)



1 342



Produits autres que d'intérêts - rajustés1, 3

464



457



450



1 375



1 342



Total des produits - comme présenté

2 532



1 830



2 594



6 324



7 721



Total des produits - rajusté1, 2, 3

2 720



2 618



2 594



7 952



7 721



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

240



216



242



827



750



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

(9)



95



34



33



91



Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

231



311



276



860



841



Charges autres que d'intérêts - comme présentées

1 732



1 644



4 133



5 051



7 928



Charges autres que d'intérêts - rajustées1, 4

1 732



1 644



1 533



5 051



4 503



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - comme présenté

15



(160)



64



(281)



89



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - rajusté1

62



37



64



126



182



Résultat net des Services de détail aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - comme présenté

554



35



(1 879)



694



(1 137)



Résultat net des Services de détail aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - rajusté1

695



626



721



1 915



2 195



Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab5, 6

-



54



129



196



409



Résultat net des Services de détail aux États-Unis - comme présenté

554 $

89 $

(1 750) $

890 $

(728) $

Résultat net des Services de détail aux États-Unis- rajusté1

695



680



850



2 111



2 604







































Principaux volumes et ratios































Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires des Services de détail aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - comme présenté7

7,1 %

0,5 %

(25,1) %

3,0 %

(5,2) %

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires des Services de détail aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - rajusté1, 7

8,9



8,3



9,6



8,2



10,0



Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires des Services de détail aux États-Unis - comme présenté7

7,1



1,1



(20,9)



3,7



(3,0)



Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires des Services de détail aux États-Unis - rajusté1, 7

8,9



8,8



10,2



8,7



10,7



Marge d'intérêts nette - comme présentée1, 8

3,19



3,00



3,02



3,02



3,01



Marge d'intérêts nette - rajustée1, 8

3,19



3,04



3,02



3,03



3,01



Ratio d'efficience - comme présenté

68,4



89,8



159,3



79,9



102,7



Ratio d'efficience - rajusté1

63,7



62,8



59,1



63,5



58,3



Actifs administrés (en milliards de dollars américains)9

46 $

45 $

41 $

46 $

41 $

Actifs gérés (en milliards de dollars américains)9

10



9



8



10



8



Nombre de succursales de détail aux États-Unis

1 100



1 137



1 150



1 100



1 150



Nombre moyen d'équivalents temps plein

28 817



28 604



27 627



28 565



27 855







1 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document. 2 Les produits d'intérêts nets rajustés excluent l'élément à noter suivant :

i. Restructuration du bilan aux États-Unis (incidence du rééquilibrage des couvertures de prêt avant la conclusion de la vente de prêts correspondants) - deuxième trimestre de 2025 : 36 millions de dollars ou 25 millions de dollars américains (26 millions de dollars après impôt ou 19 millions de dollars américains après impôt); cumul de l'exercice 2025 : 36 millions de dollars ou 25 millions de dollars américains (26 millions de dollars après impôt ou 19 millions de dollars américains après impôt). 3 Les produits autres que d'intérêts rajustés excluent l'élément à noter suivant :

i. Restructuration du bilan aux États-Unis - troisième trimestre de 2025 : 262 millions de dollars ou 188 millions de dollars américains (196 millions de dollars après impôt ou 141 millions de dollars américains après impôt); deuxième trimestre de 2025 : 1 093 millions de dollars ou 763 millions de dollars américains (821 millions de dollars après impôt ou 572 millions de dollars américains après impôt); cumul de l'exercice 2025 : 2 282 millions de dollars ou 1 603 millions de dollars américains (1 713 millions de dollars après impôt ou 1 202 millions de dollars américains après impôt). 4 Les charges autres que d'intérêts rajustées excluent les éléments à noter suivants :

i. Cotisation spéciale de la FDIC - cumul de l'exercice 2024 : 514 millions de dollars ou 375 millions de dollars américains (387 millions de dollars après impôt ou 282 millions de dollars américains après impôt).

ii. Charges relatives à la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque - troisième trimestre de 2024 : 3 566 millions de dollars ou 2 600 millions de dollars américains (avant et après impôt); cumul de l'exercice 2024 : 4 181 millions de dollars ou 3 050 millions de dollars américains (avant et après impôt). 5 La quote-part de la Banque du résultat de Schwab était présentée avec un décalage d'un mois. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 7 des états financiers consolidés intermédiaires du troisième trimestre de 2025 de la Banque. 6 Les montants après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, la quote-part de la Banque des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition de TD Ameritrade par Schwab, la quote-part de la Banque des charges de restructuration de Schwab et la quote-part de la Banque de la charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC de Schwab ont été comptabilisés dans le secteur Siège social. 7 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation était de 11,5 %. 8 La marge d'intérêts nette est calculée en divisant les produits d'intérêts nets du secteur Services de détail aux États-Unis par les actifs productifs d'intérêts moyens, sans tenir compte de l'incidence liée aux conventions sur les comptes de passage et de l'incidence des dépôts intersociétés et des sûretés sous forme de trésorerie, ce qui, selon la direction, reflète mieux la performance du secteur. En outre, la valeur des produits d'intérêts exonérés d'impôt est rajustée à la valeur équivalente avant impôt. En ce qui a trait aux titres de placement, l'ajustement de réévaluation à la juste valeur est compris dans le calcul des actifs productifs d'intérêts moyens. Les produits d'intérêts nets et les actifs productifs d'intérêts moyens utilisés dans le calcul sont des mesures financières non conformes aux PCGR. La direction est d'avis que ce mode de calcul reflète mieux le rendement du secteur. 9 Pour des renseignements additionnels sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 de la Banque.

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab. Avant la vente, la Banque comptabilisait sa participation dans Schwab selon la méthode de la mise en équivalence et la quote-part du résultat net de sa participation dans Schwab était présentée dans le secteur Services de détail aux États-Unis. Les montants pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab et la quote-part de la Banque des charges de restructuration et autres charges engagées par Schwab ont été comptabilisés dans le secteur Siège social. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Événements importants ». À compter du troisième trimestre de l'exercice 2025, le secteur Services de détail aux États-Unis ne tient plus compte des contributions de Schwab et, par conséquent, les discussions concernant la performance de ce secteur excluent Schwab.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T3 2025 par rapport au T3 2024

Compte non tenu du résultat de Schwab de 178 millions de dollars (129 millions de dollars américains) au troisième trimestre de l'exercice précédent, le résultat net comme présenté des Services de détail aux États-Unis s'est établi à 760 millions de dollars (554 millions de dollars américains), en hausse de 3 337 millions de dollars (2 433 millions de dollars américains) par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement l'incidence des charges relatives à la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque au troisième trimestre de l'exercice précédent et l'augmentation des produits au trimestre considéré, le tout en partie contrebalancé par l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis au trimestre considéré. Le résultat net rajusté des Services de détail aux États-Unis s'est établi à 956 millions de dollars (695 millions de dollars américains), en baisse de 33 millions de dollars (26 millions de dollars américains), ou 3 % (4 % en dollars américains) par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent, témoignant essentiellement de la hausse des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, en partie contrebalancée par une augmentation des produits. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté, compte non tenu de Schwab, pour le trimestre a été respectivement de 7,1 % et 8,9 %, contre (25,1) % et 9,6 % pour le troisième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits comme présentés pour le trimestre se sont établis à 2 532 millions de dollars américains, une baisse de 62 millions de dollars américains, ou 2 %, en regard de ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent. Sur une base rajustée, les produits pour le trimestre se sont établis à 2 720 millions de dollars américains, en hausse de 126 millions de dollars américains, ou 5 %. Les produits d'intérêts nets comme présentés et rajustés se sont chiffrés à 2 256 millions de dollars américains, en hausse de 112 millions de dollars américains, ou 5 %, en raison principalement de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et de l'augmentation des marges sur les dépôts, en partie contrebalancées par un ajustement au titre des taux des dépôts des clients. La marge d'intérêts nette comme présentée a augmenté de 17 pdb pour s'établir à 3,19 %, en raison de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et de l'augmentation des marges sur les dépôts, en partie contrebalancées par un ajustement au titre des taux des dépôts des clients. Les produits autres que d'intérêts comme présentés se sont établis à 276 millions de dollars américains, en baisse de 174 millions de dollars américains, ou 39 %, par rapport à ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent, témoignant de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis, en partie contrebalancée par la croissance des produits tirés des comptes à honoraires. Sur une base rajustée, les produits autres que d'intérêts se sont établis à 464 millions de dollars américains, en hausse de 14 millions de dollars américains, ou 3 %, par rapport à ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflet de la croissance des produits tirés des comptes à honoraires.

Le volume moyen des prêts a diminué de 13 milliards de dollars américains, ou 7 %, en regard de celui du troisième trimestre de l'exercice précédent. Les prêts aux particuliers ont diminué de 8 % et les prêts aux entreprises, de 6 %, reflet des activités de restructuration du bilan aux États-Unis. Compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre de notre programme de restructuration du bilan aux États-Unis, le volume moyen des prêts a augmenté de 3 milliards de dollars américains, ou 2 %10, 11. Le volume moyen des dépôts a diminué de 4 milliards de dollars américains, ou 1 %, reflet d'une baisse de 5 % des dépôts des comptes de passage et d'une baisse de 1 % des dépôts d'entreprises, en partie contrebalancées par une hausse de 1 % des dépôts de particuliers.

Au 31 juillet 2025, les actifs administrés s'élevaient à 46 milliards de dollars américains, en hausse de 5 milliards de dollars américains, ou 12 %, par rapport à ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent, et les actifs gérés s'élevaient à 10 milliards de dollars américains, en hausse de 2 milliards de dollars américains, ou 25 %, par rapport à ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant dans les deux cas la croissance de l'actif net.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 231 millions de dollars américains, en baisse de 45 millions de dollars américains par rapport à celle du troisième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 240 millions de dollars américains, en baisse de 2 millions de dollars américains, témoignant de la baisse des provisions dans les portefeuilles de prêts à la consommation, contrebalancée en grande partie par la migration du crédit dans le portefeuille de prêts aux entreprises. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 9 millions de dollars américains, par rapport à la constitution d'une provision de 34 millions de dollars américains au troisième trimestre de l'exercice précédent. La reprise de provision pour le trimestre considéré reflète essentiellement une mise à jour des prévisions macroéconomiques, en partie contrebalancée par des superpositions supplémentaires pour l'incidence de l'incertitude politique et commerciale. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services de détail aux États-Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à 0,52 %, en baisse de 6 pdb par rapport à celle du troisième trimestre de l'exercice précédent.

À compter du premier trimestre de 2025, les charges autres que d'intérêts du secteur Services de détail aux États-Unis comprennent certains investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle aux États-Unis, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, qui étaient précédemment présentés dans le secteur Siège social. Les montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour le trimestre se sont établies à 1 732 millions de dollars américains, en baisse de 2 401 millions de dollars américains, ou 58 %, par rapport à celles du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant l'incidence des charges relatives à la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque au troisième trimestre de l'exercice précédent, en partie contrebalancée par l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, notamment les coûts de 157 millions de dollars américains liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, et par la hausse des charges de personnel au cours du trimestre considéré. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 199 millions de dollars américains, ou 13 %, reflétant l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, et la hausse des charges de personnel.

Le ratio d'efficience comme présenté et le ratio d'efficience rajusté pour le trimestre se sont établis respectivement à 68,4 % et 63,7 %, contre respectivement 159,3 % et 59,1 % pour le troisième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T3 2025 par rapport au T2 2025

Compte non tenu du résultat de Schwab de 78 millions de dollars (54 millions de dollars américains) au trimestre précédent, le résultat net comme présenté des Services de détail aux États-Unis s'est établi à 760 millions de dollars (554 millions de dollars américains), en hausse 718 millions de dollars (519 millions de dollars américains) par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant principalement l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et la baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis. Le résultat net rajusté des Services de détail aux États-Unis s'est établi à 956 millions de dollars (695 millions de dollars américains), en hausse de 67 millions de dollars (69 millions de dollars américains), ou 8 % (11 % en dollars américains), par rapport à celui du trimestre précédent, témoignant essentiellement de la baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancée par la hausse des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté, compte non tenu de Schwab, pour le trimestre a été respectivement de 7,1 % et 8,9 %, contre 0,5 % et 8,3 % pour le trimestre précédent.

Les produits comme présentés se sont élevés à 2 532 millions de dollars américains, en hausse de 702 millions de dollars américains, ou 38 %, par rapport à ceux du trimestre précédent. Sur une base rajustée, les produits se sont établis à 2 720 millions de dollars américains, en hausse de 102 millions de dollars américains, ou 4 %, par rapport à ceux du trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets comme présentés se sont chiffrés à 2 256 millions de dollars américains, en hausse de 120 millions de dollars américains, ou 6 %, et les produits d'intérêts nets rajustés ont progressé de 95 millions de dollars, ou 4 %, en raison de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et de l'augmentation des marges sur les dépôts. La marge d'intérêts nette comme présentée s'est établie à 3,19 %, en hausse de 19 pdb, et la marge d'intérêts nette rajustée s'est établie à 3,19 %, en hausse de 15 pdb, en raison de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis, de la normalisation des niveaux de liquidités élevés (ce qui a eu une incidence positive de 7 pdb sur la marge d'intérêts nette) et de l'augmentation des marges sur les dépôts. La marge d'intérêts nette devrait augmenter de façon modérée au quatrième trimestre12. Les produits autres que d'intérêts comme présentés se sont établis à 276 millions de dollars américains, contre des pertes autres que d'intérêts de 306 millions de dollars américains au trimestre précédent, témoignant de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et de la croissance des produits tirés des comptes à honoraires. Sur une base rajustée, les produits autres que d'intérêts se sont établis à 464 millions de dollars américains, en hausse de 7 millions de dollars américains, ou 2 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, reflet de la croissance des produits tirés des comptes à honoraires.

Le volume moyen des prêts a diminué de 7 milliards de dollars américains, ou 4 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant une baisse de 5 % des prêts aux particuliers et une baisse de 2 % des prêts aux entreprises découlant de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis. Compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre de notre programme de restructuration du bilan aux États-Unis, le volume moyen des prêts a augmenté de 1 milliard de dollars américains, ou 1 %10, 11. Le volume moyen des dépôts a diminué de 4 milliards de dollars américains, ou 1 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflet d'une baisse de 3 % des dépôts des comptes de passage et d'une baisse de 2 % des dépôts de particuliers, en partie contrebalancées par une augmentation de 1 % des dépôts d'entreprises.

Au 31 juillet 2025, les actifs administrés s'élevaient à 46 milliards de dollars américains, en hausse de 1 milliard de dollars américains, ou 2 %, par rapport à ceux du trimestre précédent. Les actifs gérés s'élevaient à 10 milliards de dollars américains, en hausse de 1 milliard de dollars américains, ou 11 %, par rapport à ceux du trimestre précédent.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 231 millions de dollars américains, en baisse de 80 millions de dollars américains par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 240 millions de dollars américains, en hausse de 24 millions de dollars américains, ou 11 %, reflet essentiellement d'une migration du crédit dans le portefeuille de prêts aux entreprises. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 9 millions de dollars américains, par rapport à la constitution d'une provision de 95 millions de dollars américains au trimestre précédent. La reprise de provision relative aux actifs productifs pour le trimestre considéré reflète essentiellement une mise à jour des prévisions macroéconomiques, en partie contrebalancée par des superpositions supplémentaires pour l'incidence de l'incertitude politique et commerciale. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services de détail aux États‑Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à 0,52 %, en baisse de 18 pdb par rapport à celle du trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 1 732 millions de dollars américains, en hausse de 88 millions de dollars américains, ou 5 %, par rapport à celles du trimestre précédent, en raison de l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, notamment les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, et de la hausse des frais juridiques, en partie contrebalancés pas une baisse des charges de personnel.

Le ratio d'efficience comme présenté et le ratio d'efficience rajusté pour le trimestre ont été respectivement de 68,4 % et 63,7 %, contre respectivement 89,8 % et 62,8 %, pour le trimestre précédent.

Cumul de l'exercice - T3 2025 par rapport au T3 2024

Compte non tenu du résultat de Schwab de 277 millions de dollars (196 millions de dollars américains) pour l'exercice considéré et de 555 millions de dollars (409 millions de dollars américains) pour l'exercice précédent, le résultat net comme présenté des Services de détail aux États-Unis pour les neuf mois clos le 31 juillet 2025 s'est établi à 945 millions de dollars (694 millions de dollars américains), une hausse de 2 522 millions de dollars (1 831 millions de dollars américains), par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant l'incidence des charges relatives à la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque et la charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC à la période correspondante de l'exercice précédent, ainsi que la hausse des produits, le tout en partie contrebalancé par l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et l'augmentation des charges autres que d'intérêts. Le résultat net rajusté des Services de détail aux États-Unis s'est établi à 2 684 millions de dollars (1 915 millions de dollars américains), en baisse de 307 millions de dollars (280 millions de dollars américains), ou 10 % (13 % en dollars américains), reflétant essentiellement la hausse des charges autres que d'intérêts, en partie contrebalancée par la hausse des produits. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté, compte non tenu de Schwab, pour la période a été respectivement de 3,0 % et 8,2 %, contre respectivement (5,2) % et 10,0 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les produits comme présentés pour la période ont été de 6 324 millions de dollars américains, en baisse de 1 397 millions de dollars américains, ou 18 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Sur une base rajustée, les produits pour la période ont été de 7 952 millions de dollars américains, en hausse de 231 millions de dollars américains, ou 3 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets comme présentés se sont chiffrés à 6 552 millions de dollars américains, en hausse de 173 millions de dollars américains, ou 3 %, et les produits d'intérêts nets rajustés se sont chiffrés à 6 577 millions de dollars américains, en hausse de 198 millions de dollars américains, ou 3 %, reflétant l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et l'augmentation des marges sur les dépôts. La marge d'intérêts nette comme présentée s'est établie à 3,02 %, en hausse de 1 pdb, et la marge d'intérêts nette rajustée s'est établie à 3,03 %, en hausse de 2 pdb, en raison de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et de l'augmentation des marges sur les dépôts. Les pertes autres que d'intérêts comme présentées se sont établies à 228 millions de dollars américains, par rapport à des produits autres que d'intérêts comme présentés de 1 342 millions de dollars américains pour la période correspondante de l'exercice précédent, témoignant principalement de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis, en partie contrebalancée par la croissance des produits tirés des comptes à honoraires. Sur une base rajustée, les produits autres que d'intérêts se sont établis à 1 375 millions de dollars américains, en hausse de 33 millions de dollars américains, ou 2 %, reflétant essentiellement la croissance des produits tirés des comptes à honoraires.

Le volume moyen des prêts pour la période a diminué de 6 milliards de dollars, ou 3 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflet d'une baisse de 4 % des prêts aux entreprises et d'une baisse de 2 % des prêts aux particuliers. Compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre de notre programme de restructuration du bilan, le volume moyen des prêts pour la période a augmenté de 4 milliards de dollars américains, ou 2 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent10, 11. Le volume moyen des dépôts a diminué de 7 milliards de dollars américains, ou 2 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflet d'une baisse de 8 % des dépôts des comptes de passage et d'une baisse de 3 % des dépôts d'entreprises, en partie contrebalancées par une hausse de 2 % des dépôts de particuliers.

La provision pour pertes sur créances s'est établie à 860 millions de dollars américains, soit une hausse de 19 millions de dollars américains par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 827 millions de dollars américains, en hausse de 77 millions de dollars américains, ou 10 %, témoignant en grande partie de la migration du crédit dans le portefeuille de prêts aux entreprises et de l'incidence de l'adoption d'une mise à jour du modèle dans le portefeuille de cartes de crédit. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 33 millions de dollars américains, en baisse de 58 millions de dollars américains par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. Les provisions relatives aux actifs productifs pour l'exercice considéré reflètent essentiellement l'incidence de l'incertitude politique et commerciale sur le crédit, y compris les superpositions et les mises à jour des prévisions macroéconomiques, en partie contrebalancée par la baisse des volumes et l'incidence de l'adoption d'une mise à jour du modèle dans le portefeuille de cartes de crédit. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services de détail aux États-Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à 0,63 %, en hausse de 4 pdb par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour la période se sont établies à 5 051 millions de dollars américains, en baisse de 2 877 millions de dollars américains, ou 36 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant l'incidence des charges relatives à la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque au cours de la période correspondante de l'exercice précédent, en partie contrebalancée par l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, notamment les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, et par la hausse des charges de personnel. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 548 millions de dollars américains, ou 12 %, reflétant l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA, et la hausse des charges de personnel. Pour l'exercice 2026, les charges autres que d'intérêt devraient augmenter d'environ 5 %13.

Le ratio d'efficience comme présenté et le ratio d'efficience rajusté pour la période se sont établis respectivement à 79,9 % et 63,5 %, contre respectivement 102,7 % et 58,3 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.















10 Les portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation comprennent les activités de financement offert aux points de vente visant les détaillants tiers, les portefeuilles de prêts correspondants, de prêts relatifs aux exportations et aux importations et de services commerciaux aux concessionnaires, ainsi que d'autres portefeuilles secondaires. Volume moyen des prêts pour le troisième trimestre de 2025 : 180 milliards de dollars américains (deuxième trimestre de 2025 : 187 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2025 : 186 milliards de dollars américains; troisième trimestre de 2024 : 193 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2024 : 192 milliards de dollars américains). Volume moyen des prêts pour les portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation pour le troisième trimestre de 2025 : 20 milliards de dollars américains (deuxième trimestre de 2025 : 28 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2025 : 27 milliards de dollars américains; troisième trimestre de 2024 : 36 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2024 : 37 milliards de dollars américains). Volume moyen des prêts compte non tenu des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation pour le troisième trimestre de 2025 : 160 milliards de dollars américains (deuxième trimestre de 2025 : 159 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2025 : 159 milliards de dollars américains; troisième trimestre de 2024 : 157 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2024 : 155 milliards de dollars américains). 11 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document. 12 Les attentes de la Banque à l'égard de la marge d'intérêts nette au quatrième trimestre de 2025 pour le secteur sont fondées sur les hypothèses de la Banque concernant les taux d'intérêt, les taux de réinvestissement des dépôts, les niveaux moyens des actifs, la mise en œuvre des possibilités de restructuration prévues et d'autres variables, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, notamment ceux décrits à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du présent document. 13 Les attentes de la Banque en matière de croissance des charges s'appuient sur des hypothèses à l'égard de certains facteurs, notamment la capacité de la Banque de mener à bien ses initiatives liées à l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris le redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, le calendrier des investissements des entreprises ainsi que les gains de productivité et les économies réalisées à la suite de la restructuration. Se reporter à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion de 2024 de la Banque pour plus de renseignements sur les risques et les incertitudes susceptibles d'avoir une incidence sur les estimations de la Banque.

TABLEAU 9 : GESTION DE PATRIMOINE ET ASSURANCE





























(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les



Neuf mois clos les



31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet



2025

2025

2024

2025

2024

Produits d'intérêts nets

373 $

362 $

316 $

1 104 $

905 $ Produits autres que d'intérêts

3 300



3 141



3 033



9 670



8 693

Total des produits

3 673



3 503



3 349



10 774



9 598

Charges afférentes aux activités d'assurance1

1 563



1 417



1 669



4 487



4 283

Charges autres que d'intérêts

1 155



1 131



1 104



3 459



3 178

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

252



248



146



738



531

Résultat net

703 $

707 $

430 $

2 090 $

1 606 $































Principaux volumes et ratios





























Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

44,7 %

46,8 %

27,1 %

44,7 %

35,0 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - activités de gestion de patrimoine2

62,4



57,8



52,6



60,7



50,4

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - activités d'assurance

24,7



33,5



1,9



26,4



18,7

Ratio d'efficience

31,4



32,3



33,0



32,1



33,1

Ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux

activités d'assurance3

54,7



54,2



65,7



55,0



59,8

Actifs administrés (en milliards de dollars canadiens)4

709 $

654 $

632 $

709 $

632 $ Actifs gérés (en milliards de dollars canadiens)

572



542



523



572



523

Nombre moyen d'équivalents temps plein

15 443



15 190



15 016



15 271



15 272







1 Comprennent des pertes estimées découlant des sinistres liés aux catastrophes - troisième trimestre de 2025 : 36 millions de dollars; deuxième trimestre de 2025 : 50 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 86 millions de dollars; troisième trimestre de 2024 : 186 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 203 millions de dollars. 2 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital au sous-secteur était de 11,5 %. 3 Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance, est calculé en divisant les charges autres que d'intérêts par le total des produits, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance. Total des produits, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance - troisième trimestre de 2025 : 2 110 millions de dollars; deuxième trimestre de 2025 : 2 086 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 6 287 millions de dollars; troisième trimestre de 2024 : 1 680 millions de dollars, cumul de l'exercice 2024 : 5 315 millions de dollars. Le total des produits, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance, est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » et à la section » Glossaire » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 de la Banque. 4 Comprennent les actifs administrés par Services d'investissement TD Inc., qui fait partie du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T3 2025 par rapport au T3 2024

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance pour le trimestre s'est établi à 703 millions de dollars, en hausse de 273 millions de dollars, ou 63 %, par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant le résultat net lié aux activités de gestion de patrimoine de 521 millions de dollars, en hausse de 106 millions de dollars, ou 26 %, par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent, et le résultat net lié aux activités d'assurance de 182 millions de dollars, en hausse de 167 millions de dollars par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre s'est élevé à 44,7 %, comparativement à 27,1 % pour le troisième trimestre de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités de gestion de patrimoine pour le trimestre a été de 62,4 %, contre 52,6 % pour le troisième trimestre de l'exercice précédent, et le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités d'assurance pour le trimestre a été de 24,7 %, contre 1,9 % pour le troisième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits du trimestre se sont établis à 3 673 millions de dollars, une hausse de 324 millions de dollars, ou 10 %, en regard de ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent. Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 3 300 millions de dollars, en hausse de 267 millions de dollars, ou 9 %, du fait de la hausse des primes d'assurance, de l'augmentation des produits tirés des comptes à honoraires et de la progression des produits tirés des transactions. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 373 millions de dollars, en hausse de 57 millions de dollars, ou 18 %, par rapport à ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant une hausse des volumes et des marges sur les dépôts.

Au 31 juillet 2025, les actifs administrés s'élevaient à 709 milliards de dollars, en hausse de 77 milliards de dollars, ou 12 %, et les actifs gérés s'établissaient à 572 milliards de dollars, en hausse de 49 milliards de dollars, ou 9 %, par rapport à ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant dans les deux cas l'appréciation des marchés et la croissance de l'actif net.

Les charges afférentes aux activités d'assurance pour le trimestre se sont établies à 1 563 millions de dollars, une baisse de 106 millions de dollars, ou 6 %, par rapport à celles du troisième trimestre de l'exercice précédent, témoignant essentiellement d'une diminution des pertes estimées découlant des sinistres liés aux catastrophes.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 1 155 millions de dollars, en hausse de 51 millions de dollars, ou 5 %, en regard de celles du troisième trimestre de l'exercice précédent, en raison d'une hausse de la rémunération variable proportionnelle à la hausse des produits et d'une hausse des investissements en technologie, en partie contrebalancées par les provisions liées aux litiges à l'exercice précédent.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 31,4 %, par rapport à 33,0 % pour le troisième trimestre de l'exercice précédent. Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance s'est établi à 54,7 % pour le trimestre, par rapport à 65,7 % pour le troisième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T3 2025 par rapport au T2 2025

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance pour le trimestre s'est établi à 703 millions de dollars, demeurant relativement stable par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant le résultat net lié aux activités de gestion de patrimoine de 521 millions de dollars, en hausse de 41 millions de dollars, ou 9 %, par rapport à celui du trimestre précédent, et le résultat net lié aux activités d'assurance de 182 millions de dollars, en baisse de 45 millions de dollars, ou 20 %, par rapport à celui du trimestre précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 44,7 %, contre 46,8 % au trimestre précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités de gestion de patrimoine pour le trimestre a été de 62,4 %, contre 57,8 % au trimestre précédent, et le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités d'assurance pour le trimestre a été de 24,7 %, contre 33,5 % au trimestre précédent.

Les produits ont augmenté de 170 millions de dollars, ou 5 %, en regard de ceux du trimestre précédent. Les produits autres que d'intérêts ont augmenté de 159 millions de dollars, ou 5 %, du fait de la hausse des primes d'assurance et de l'augmentation des produits tirés des comptes à honoraires. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 11 millions de dollars, ou 3 %, reflétant l'incidence des jours supplémentaires au troisième trimestre et la hausse des volumes de dépôts.

Les actifs administrés ont augmenté de 55 milliards de dollars, ou 8 %, et les actifs gérés ont augmenté de 30 milliards de dollars, ou 6 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, reflétant dans les deux cas l'appréciation des marchés.

Les charges afférentes aux activités d'assurance pour le trimestre ont augmenté de 146 millions de dollars, ou 10 %, par rapport à celles du trimestre précédent, du fait principalement du caractère saisonnier des sinistres.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 1 155 millions de dollars, en hausse de 24 millions de dollars, ou 2 %, en regard de celles du trimestre précédent, en raison surtout d'une hausse de la rémunération variable.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 31,4 %, par rapport à 32,3 % au trimestre précédent. Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance s'est établi à 54,7 % pour le trimestre, par rapport à 54,2 % pour le trimestre précédent.

Cumul de l'exercice - T3 2025 par rapport au T3 2024

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance pour les neuf mois clos le 31 juillet 2025 s'est établi à 2 090 millions de dollars, en hausse de 484 millions de dollars, ou 30 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant le résultat net lié aux activités de gestion de patrimoine de 1 513 millions de dollars, en hausse de 325 millions de dollars, ou 27 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, et le résultat net lié aux activités d'assurance de 577 millions de dollars, en hausse de 159 millions de dollars, ou 38 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période a été de 44,7 %, contre 35,0 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités de gestion de patrimoine pour la période a été de 60,7 %, contre 50,4 % pour la période correspondante de l'exercice précédent, et le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités d'assurance pour la période a été de 26,4 %, contre 18,7 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les produits pour la période ont été de 10 774 millions de dollars, en hausse de 1 176 millions de dollars, ou 12 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Les produits autres que d'intérêts ont augmenté de 977 millions de dollars, ou 11 %, du fait de la hausse des primes d'assurance, de l'augmentation des produits tirés des comptes à honoraires et de la progression des produits tirés des transactions. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 199 millions de dollars, ou 22 %, reflétant une hausse des volumes et des marges sur les dépôts.

Les charges afférentes aux activités d'assurance se sont établies à 4 487 millions de dollars, une hausse de 204 millions de dollars, ou 5 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison surtout de l'accroissement de la gravité des sinistres, contrebalancée en partie par la baisse des pertes estimées découlant des sinistres liés aux catastrophes.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 3 459 millions de dollars, en hausse de 281 millions de dollars, ou 9 %, en regard de celles de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison d'une hausse de la rémunération variable proportionnelle à la hausse des produits et d'une hausse des investissements en technologie, en partie contrebalancées par les provisions liées aux litiges à l'exercice précédent.

Le ratio d'efficience pour la période a été de 32,1 %, contre 33,1 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance pour la période a été de 55,0 %, contre 59,8 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

TABLEAU 10 : SERVICES BANCAIRES DE GROS1





























(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les



Neuf mois clos les



31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet



2025

2025

2024

2025

2024

Produits (pertes) d'intérêts nets (équivalence fiscale)

110 $

45 $

(26) $

48 $

361 $ Produits autres que d'intérêts

1 953



2 084



1 821



6 144



5 154

Total des produits

2 063



2 129



1 795



6 192



5 515

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

63



61



109



157



113

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

8



62



9



109



70

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

71



123



118



266



183

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

1 493



1 461



1 310



4 489



4 240

Charges autres que d'intérêts - rajustées1, 2

1 461



1 427



1 232



4 371



3 943

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat (équivalence fiscale) - comme présenté

101



126



50



321



209

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat (équivalence fiscale) -

rajusté1

108



134



68



347



273

Résultat net - comme présenté

398 $

419 $

317 $

1 116 $

883 $ Résultat net - rajusté1

423



445



377



1 208



1 116

































Principaux volumes et ratios





























Produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale)3

873 $

856 $

726 $

2 633 $

2 149 $ Moyenne brute du portefeuille de prêts (en milliards de dollars canadiens)4

96,8



103,1



97,4



100,3



96,6

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - comme présenté5

9,3 %

10,2 %

7,8 %

9,0 %

7,5 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1, 5

9,9



10,9



9,4



9,7



9,4

Ratio d'efficience - comme présenté

72,4



68,6



73,0



72,5



76,9

Ratio d'efficience - rajusté1

70,8



67,0



68,6



70,6



71,5

Nombre moyen d'équivalents temps plein

7 342



6 970



7 018



7 078



7 065







1 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document. 2 Les charges autres que d'intérêts rajustées ne tiennent pas compte des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition de Cowen - troisième trimestre de 2025 : 32 millions de dollars (25 millions de dollars après impôt); deuxième trimestre de 2025 : 34 millions de dollars (26 millions de dollars après impôt); cumul de l'exercice 2025 : 118 millions de dollars (92 millions de dollars après impôt); troisième trimestre de 2024 : 78 millions de dollars (60 millions de dollars après impôt); cumul de l'exercice 2024 : 297 millions de dollars (233 millions de dollars après impôt). 3 Comprennent des produits (pertes) d'intérêts nets en équivalence fiscale de (231) millions de dollars (deuxième trimestre de 2025 : (272) millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : (907) millions de dollars; troisième trimestre de 2024 : (332) millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : (504) millions de dollars), et des produits (pertes) de négociation de 1 104 millions de dollars (deuxième trimestre de 2025 : 1 128 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 3 540 millions de dollars; troisième trimestre de 2024 : 1 058 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 2 653 millions de dollars). Les produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale) sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » et à la section » Glossaire » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 de la Banque. 4 Comprend les prêts bruts et les acceptations bancaires liés au secteur Services bancaires de gros, compte non tenu des lettres de crédit, des garanties sous forme de trésorerie, des swaps sur défaillance de crédit et de la provision pour pertes sur créances. 5 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation était de 11,5 %.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T3 2025 par rapport au T3 2024

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre s'est établi à 398 millions de dollars, en hausse de 81 millions de dollars, ou 26 %, par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des produits et une diminution de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par des augmentations des charges autres que d'intérêts et de l'impôt sur le résultat. Sur une base rajustée, le résultat net s'est établi à 423 millions de dollars, en hausse de 46 millions de dollars, ou 12 %, par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits du trimestre se sont établis à 2 063 millions de dollars, une hausse de 268 millions de dollars, ou 15 %, en regard de ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent. La hausse des produits reflète essentiellement l'augmentation des produits liés aux activités de négociation de titres à revenu fixe et la hausse des honoraires de prise ferme.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 71 millions de dollars, en baisse de 47 millions de dollars par rapport à celle du troisième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a totalisé 63 millions de dollars, en baisse de 46 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant le ralentissement de la migration du crédit au trimestre considéré. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 8 millions de dollars, en baisse de 1 million de dollars.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour le trimestre se sont établies à 1 493 millions de dollars, en hausse de 183 millions de dollars, ou 14 %, par rapport à celles du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des coûts liés à la technologie et au service à la clientèle, une augmentation de la rémunération variable et la hausse des dépenses consacrées aux projets réglementaires et de croissance des activités, le tout en partie contrebalancé par la baisse des charges d'acquisition et d'intégration. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 461 millions de dollars, en hausse de 229 millions de dollars, ou 19 %.

Par rapport au trimestre précédent - T3 2025 par rapport au T2 2025

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre a été de 398 millions de dollars, en baisse de 21 millions de dollars, ou 5 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant principalement une diminution des produits et une augmentation des charges autres que d'intérêts, en partie contrebalancées par les baisses de la provision pour pertes sur créances et des impôts sur le résultat. Sur une base rajustée, le résultat net s'est établi à 423 millions de dollars, en baisse de 22 millions de dollars, ou 5 %.

Les produits pour le trimestre ont diminué de 66 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à ceux du trimestre précédent. La baisse des produits s'explique principalement par la diminution des honoraires de prise ferme, notamment ceux associés à la vente des actions de Schwab comptabilisés au trimestre précédent, en partie contrebalancée par l'augmentation des honoraires de services-conseils et la variation nette de la juste valeur du portefeuille de placements en actions.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 71 millions de dollars, en baisse de 52 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a totalisé 63 millions de dollars, en hausse de 2 millions de dollars, en raison essentiellement de quelques dépréciations dans divers secteurs. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a totalisé 8 millions de dollars, en baisse de 54 millions de dollars, témoignant en grande partie de la constitution d'une provision pour pertes sur créances relatives aux actifs productifs moins élevée pour prendre en compte l'incidence de l'incertitude politique et commerciale sur le crédit.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour le trimestre ont augmenté de 32 millions de dollars, ou 2 %, en regard de celles du trimestre précédent, en raison surtout d'une hausse des charges d'exploitation et de l'augmentation de la rémunération variable, en partie contrebalancées par l'incidence de la conversion des monnaies étrangères. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 34 millions de dollars, ou 2 %.

Cumul de l'exercice - T3 2025 par rapport au T3 2024

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de gros pour les neuf mois clos le 31 juillet 2025 s'est établi à 1 116 millions de dollars, en hausse de 233 millions de dollars, ou 26 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant une augmentation des produits, en partie contrebalancée par des augmentations des charges autres que d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et de la provision pour pertes sur créances. Sur une base rajustée, le résultat net s'est établi à 1 208 millions de dollars, en hausse de 92 millions de dollars, ou 8 %.

Les produits pour la période ont été de 6 192 millions de dollars, en hausse de 677 millions de dollars, ou 12 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse des produits s'explique principalement par les augmentations des produits liés aux activités de négociation et des honoraires de prise ferme, notamment ceux associés à la vente des actions de Schwab, en partie contrebalancées par la variation nette de la juste valeur des engagements de souscription de prêts et la diminution des honoraires de services-conseils.

La provision pour pertes sur créances s'est établie à 266 millions de dollars, en hausse de 83 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a totalisé 157 millions de dollars, en hausse de 44 millions de dollars, en raison essentiellement de quelques dépréciations dans divers secteurs. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 109 millions de dollars, en hausse de 39 millions de dollars. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs pour l'exercice considéré reflète principalement l'incidence de l'incertitude politique et commerciale sur le crédit, y compris les superpositions et les mises à jour des prévisions macroéconomiques.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées se sont établies à 4 489 millions de dollars, en hausse de 249 millions de dollars, ou 6 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant l'augmentation des coûts liés au service à la clientèle et à la technologie, les charges liées au volume, une augmentation de la rémunération variable, la hausse des dépenses consacrées aux projets réglementaires et de croissance des activités, ainsi que l'incidence de la conversion des monnaies étrangères, en partie contrebalancées par la baisse des charges d'acquisition et d'intégration, et l'incidence d'une provision pour les questions réglementaires relatives à la tenue de registres et aux activités de négociation aux États-Unis comptabilisée au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts se sont établies à 4 371 millions de dollars, en hausse de 428 millions de dollars, ou 11 %.

TABLEAU 11 : SIÈGE SOCIAL





















(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Neuf mois clos les





31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 31 juillet





2025 2025 2024 2025 2024

Résultat net - comme présenté

(478) $ 8 215 $ (401) $ 7 378 $ (1 656) $ Rajustements pour les éléments à noter





















Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

33

43

64

137

230

Charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab

-

-

21

-

74

Quote-part des charges de restructuration et autres charges liées à la participation dans Schwab

-

-

-

-

49

Charges de restructuration

333

163

110

496

566

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de FHN

55

47

62

156

183

Profit à la vente des actions de Schwab

-

(8 975)

-

(8 975)

-

Provision liée à une affaire civile

-

-

-

-

274

Moins : incidence de l'impôt sur le résultat

107

(346)

56

(217)

312

Résultat net - rajusté1

(164) $ (161) $ (200) $ (591) $ (592) $























Ventilation des éléments inclus dans le résultat net - rajusté





















Charges nettes du Siège social2

(477) $ (431) $ (302) $ (1 278) $ (857) $ Autres

313

270

102

687

265

Résultat net - rajusté1

(164) $ (161) $ (200) $ (591) $ (592) $























Principaux volumes





















Nombre moyen d'équivalents temps plein3

18 725

18 356

17 816

18 293

18 092







1 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document. 2 Pour des renseignements additionnels sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 de la Banque, qui est intégrée par renvoi. 3 À compter du troisième trimestre de 2025, les activités des centres d'appels, précédemment présentées dans le secteur Siège social, ont été intégrées à leur secteur d'activité respectif, ce qui permet d'assurer un contrôle de bout en bout de l'expérience client. Ce changement touche essentiellement le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada. Le nombre moyen d'équivalents temps plein a été retraité pour les périodes comparatives.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T3 2025 par rapport au T3 2024

La perte nette comme présentée du secteur Siège social pour le trimestre s'est établie à 478 millions de dollars, en comparaison d'une perte nette comme présentée de 401 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice précédent. La hausse de la perte nette reflète principalement l'augmentation des charges nettes du Siège social et la hausse des charges de restructuration, en partie contrebalancées par la hausse des produits tirés des activités de gestion de la trésorerie et du bilan au trimestre considéré. Les charges nettes du Siège social ont augmenté de 175 millions de dollars par rapport à celles du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des coûts liés à l'infrastructure de gouvernance et de contrôle. La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à 164 millions de dollars, comparativement à une perte nette rajustée de 200 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T3 2025 par rapport au T2 2025

La perte nette comme présentée du secteur Siège social pour le trimestre s'est établie à 478 millions de dollars, en comparaison d'un résultat net comme présenté de 8 215 millions de dollars pour le trimestre précédent. La baisse d'un trimestre à l'autre reflète principalement le profit à la vente des actions de Schwab au trimestre précédent et l'augmentation des charges de restructuration au trimestre considéré. La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à 164 millions de dollars, comparativement à une perte nette rajustée de 161 millions de dollars au trimestre précédent.

Cumul de l'exercice - T3 2025 par rapport au T3 2024

Le résultat net comme présenté du secteur Siège social pour les neuf mois clos le 31 juillet 2025 s'est établi à 7 378 millions de dollars, en comparaison d'une perte nette comme présentée de 1 656 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation d'une période à l'autre reflète principalement le profit à la vente des actions de Schwab et la hausse des produits tirés des activités de gestion de la trésorerie et du bilan, en partie contrebalancés par la hausse des charges nettes du Siège social pour la période considérée. Les charges nettes du Siège social ont augmenté de 421 millions de dollars par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des coûts liés à l'infrastructure de gouvernance et de contrôle. La perte nette rajustée pour les neuf mois clos le 31 juillet 2025 s'est élevée à 591 millions de dollars, comparativement à une perte nette rajustée de 592 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.

RENSEIGNEMENTS À L'INTENTION DES ACTIONNAIRES ET DES INVESTISSEURS

Service des relations avec les actionnaires

Si vous : et que votre demande de renseignements porte sur ce qui suit : Veuillez communiquer avec les personnes suivantes : êtes un actionnaire inscrit (votre nom figure sur votre certificat d'actions de la TD) un dividende non reçu, un certificat d'actions perdu, une question de succession, un changement d'adresse au registre des actionnaires, un changement de compte bancaire pour le dépôt des dividendes, le plan de réinvestissement des dividendes, l'élimination des envois en double aux actionnaires ou l'arrêt (ou la reprise) des envois de rapports annuels et trimestriels Agent des transferts : Compagnie Trust TSX

301-100 Adelaide Street West Toronto (Ontario) M5H 4H1 1-800-387-0825 (Canada et États-Unis seulement) ou 416-682-3860 Téléc. : 1-888-249-6189 [email protected] ou

www.tsxtrust.com détenez vos actions de la TD par l'intermédiaire du système d'inscription direct aux États-Unis un dividende non reçu, un certificat d'actions perdu, une question de succession, un changement d'adresse au registre des actionnaires, l'élimination des envois en double aux actionnaires ou l'arrêt (ou la reprise) des envois de rapports annuels et trimestriels Coagent des transferts et agent comptable des registres : Computershare Trust Company, N.A.

P.O. Box 43006 Providence, RI 02940-3006, ou Computershare Trust Company, N.A. 150 Royall Street Suite 101 Canton, MA 02021 1-866-233-4836 Service ATS (pour malentendants) : 1-800-231-5469 Actionnaires à l'extérieur des États-Unis : 201-680-6578 Service ATS pour actionnaires à l'extérieur des États‑Unis : 201-680-6610 Demandes de renseignements par courriel :

[email protected] Pour accéder à votre compte électronique :

www.computershare.com/investor détenez en propriété véritable des actions de la TD qui sont immatriculées au nom d'un intermédiaire, comme une banque, une société de fiducie, un courtier en valeurs mobilières ou une autre personne désignée vos actions de la TD, notamment des questions au sujet du plan de réinvestissement des dividendes et de l'envoi de documents aux actionnaires Votre intermédiaire

Pour toute autre question, les actionnaires peuvent communiquer avec le Service des relations avec les actionnaires de la TD par téléphone au 416‑944‑6367 ou au 1-866-756-8936, ou par courriel à l'adresse [email protected]. Veuillez prendre note qu'en nous faisant parvenir un courriel ou en nous laissant un message vocal, vous consentez à ce que nous transmettions votre demande aux personnes aptes à vous répondre.

Accès aux documents sur les résultats trimestriels

Les investisseurs, médias et autres personnes intéressées peuvent accéder au présent communiqué de presse portant sur les résultats du troisième trimestre, aux diapos sur les résultats, à l'information financière supplémentaire, ainsi qu'au rapport aux actionnaires, en consultant le site Web de la TD à l'adresse : www.td.com/francais/investisseurs/accueil/accueil/rapports-index.jsp.

Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels

Le Groupe Banque TD tiendra une conférence téléphonique sur les résultats le 28 août 2025, à Toronto, en Ontario. La conférence sera diffusée en webémission audio en direct sur le site Web de la TD à 8 h HE. Au cours de la conférence téléphonique, des dirigeants de la TD présenteront les résultats financiers de la Banque pour le troisième trimestre et tiendront des discussions portant sur les informations présentées. Une période de questions destinée aux analystes suivra. Il sera possible de consulter les documents accompagnant les exposés qui auront lieu pendant la conférence sur le site Web de la TD à l'adresse www.td.com/francais/investisseurs, le 28 août 2025, avant le début de celle-ci. Une ligne téléphonique pour écoute seulement est ouverte au 416‑340‑2217 ou au 1-800-806-5484 (sans frais). Le code d'accès est le 2829533#.

La version archivée de la webémission audio et des documents des exposés pourra être consultée à l'adresse www.td.com/francais/investisseurs. Il sera également possible d'écouter la conférence à partir de 17 h HE, le 28 août 2025, jusqu'à 23 h 59 HE, le 12 septembre 2025, en composant le 905-694-9451 ou le 1‑800‑408‑3053 (sans frais). Le code d'accès est le 8753393#.

Assemblée annuelle

Le jeudi 16 avril 2026

Toronto, Ontario

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 18 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,0 billions de dollars. La Banque Toronto‑Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements, communiquez avec : Brooke Hales, première vice-présidente, Relations avec les investisseurs, 416-307-8647, [email protected] ; Elizabeth Goldenshtein, directrice principale, Communications, 416-994-4124, [email protected]