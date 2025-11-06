TORONTO, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») (TSX : TD) et (NYSE : TD) a annoncé aujourd'hui qu'il s'attendait à ce que les réclamations attribuables à une catastrophe entraînent des coûts d'environ 15 millions de dollars - après réassurance et avant impôt - qui se traduiront dans les résultats du quatrième trimestre de Gestion de patrimoine et TD Assurance.

Les réclamations attribuables à une catastrophe sont des réclamations d'assurance qui sont liées à un événement survenu au cours d'un trimestre donné et qui représentent un montant total égal ou supérieur au seuil interne de la Banque, soit 5 millions de dollars avant réassurance. Ce seuil peut changer de temps à autre. Ce montant total reflète le coût estimé avant impôt de ces réclamations, déduction faite des recouvrements liés à une couverture de réassurance connexe, et, le cas échéant, il comprend le coût des primes de reconstitution dans un contexte de réassurance. Le montant total des réclamations attribuables à une catastrophe est inclus dans les charges afférentes aux activités d'assurance, et les montants liés à une couverture de réassurance sont compris dans les autres produits (pertes) à l'état du résultat consolidé de la Banque.

Pour en savoir plus sur les réclamations attribuables à une catastrophe (y compris déduction faite de la réassurance pour le trimestre comparatif) de la Banque, rendez-vous sur son site Web : https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/aux-investisseurs/investisseurs/renseignements-financiers.

Annonce des résultats trimestriels

La TD communiquera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et tiendra une conférence téléphonique à ce sujet le jeudi 4 décembre 2025.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Ce document contient des énoncés prospectifs. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes et expressions comme « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « s'efforcer de », « avoir confiance », « estimer », « planifier », « objectif », « s'engager », « cible », « pouvoir », « possible » et « potentiel » et de verbes au futur ou au conditionnel, ainsi que d'autres expressions similaires, ou la forme négative ou des variantes de tels termes, mais ces mots ne sont pas les seuls moyens d'indiquer de telles déclarations. Par leur nature, ces énoncés prospectifs obligent la Banque à formuler des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, généraux ou spécifiques. Particulièrement du fait de l'incertitude quant à l'environnement physique et financier, à la conjoncture économique, au climat politique et au cadre réglementaire, ces risques et incertitudes - dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les répercussions peuvent être difficiles à prévoir - peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans les énoncés prospectifs. Se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2024, telle qu'elle peut être mise à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite et dans les communiqués (le cas échéant). Le lecteur doit examiner ces facteurs attentivement, ainsi que d'autres incertitudes et événements possibles, de même que l'incertitude inhérente aux énoncés prospectifs, avant de prendre des décisions à l'égard de la Banque. Il ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de la Banque. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière, les objectifs, les priorités et les attentes en matière de rendement financier pour la Banque aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. La Banque n'effectuera pas de mise à jour de quelque énoncé prospectif, écrit ou verbal, qu'elle peut faire de temps à autre directement ou indirectement, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne l'exige.

