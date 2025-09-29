TORONTO, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») (TSX : TD) (NYSE : TD) présentera aujourd'hui sa stratégie pour accélérer sa croissance et optimiser son rendement à la Journée des investisseurs TD 2025.

« Nous bâtissons une banque plus simple, plus rapide et plus efficace pour devancer le marché et accélérer notre croissance, a indiqué Raymond Chun, président du Groupe et chef de la direction. Nous investissons dans les talents, misons sur l'IA et déployons de nouvelles capacités numériques pour aider nos clients à réaliser leurs objectifs financiers. La TD est une formidable entreprise forte de marques de premier plan et d'une importante présence en Amérique du Nord. Nous nous appuyons sur nos forces uniques pour améliorer l'expérience client et notre rendement, et offrir de la valeur à long terme aux actionnaires. »

La Journée des investisseurs TD commence à 12 h 40 (HE) aujourd'hui et sera diffusée par webémission.

Vous trouverez des ressources détaillées sur la Journée des investisseurs sur le site Relations avec les investisseurs de la TD.

Ce document contient des énoncés prospectifs. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes et expressions comme « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « s'efforcer de », « avoir confiance », « estimer », « planifier », « objectif », « s'engager », « cible », « pouvoir », « possible » et « potentiel » et de verbes au futur ou au conditionnel, ainsi que d'autres expressions similaires, ou la forme négative ou des variantes de tels termes, mais ces mots ne sont pas les seuls moyens d'indiquer de telles déclarations. Par leur nature, ces énoncés prospectifs obligent la Banque à formuler des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, généraux ou spécifiques. Particulièrement du fait de l'incertitude quant à l'environnement physique et financier, à la conjoncture économique, au climat politique et au cadre réglementaire, ces risques et incertitudes - dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les répercussions peuvent être difficiles à prévoir - peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans les énoncés prospectifs. Se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2024, telle qu'elle peut être mise à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite, dans les documents de présentation de la Journée des investisseurs et dans les communiqués (le cas échéant). Le lecteur doit examiner ces facteurs attentivement, ainsi que d'autres incertitudes et événements possibles, de même que l'incertitude inhérente aux énoncés prospectifs, avant de prendre des décisions à l'égard de la Banque. Il ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de la Banque. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière, les objectifs, les priorités et les attentes en matière de rendement financier pour la Banque aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. La Banque n'effectuera pas de mise à jour de quelque énoncé prospectif, écrit ou verbal, qu'elle peut faire de temps à autre directement ou indirectement, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne l'exige.

