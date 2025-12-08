Bien que plus du tiers des Canadiens sondés réduisent leurs dépenses, 57 % consacreront au moins la moitié de leur budget des fêtes aux petits commerces

TORONTO, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Le compte à rebours des fêtes a commencé, mais cette année, les Canadiens réévaluent leurs habitudes de dépenses durant cette période. Selon un nouveau sondage de la TD, plus de 1 Canadien sur 3 (36 %) compte réduire ses dépenses des fêtes cette année, une hausse marquée par rapport aux 32 % enregistrés l'an dernier. De plus, 60 % de ceux qui prévoient se restreindre indiquent que les produits d'épicerie et les articles ménagers représenteront au moins la moitié du total de leurs dépenses de cette période.

Période des fêtes : des Canadiens avisés

Le sondage révèle que les Canadiens semblent repenser leurs traditions et faire preuve de créativité dans leurs célébrations. Parmi ceux qui limitent leurs dépenses, deux tiers (67 %) évoquent la hausse du coût de la vie, tandis que 29 % donnent plutôt priorité à l'épargne. Les Canadiens adoptent diverses stratégies pour contrôler leurs dépenses :

46 % limitent le montant consacré aux cadeaux pour la famille,

44 % diminuent leurs dépenses sociales,

38 % mettrons moins d'argent sur les cadeaux de leurs amis.

Toutefois, même les meilleurs plans peuvent échouer. Pas moins de 77 % des répondants admettent être portés à dépenser plus que prévu, que ce soit à cause des soldes éclair, ou de la pression d'offrir des cadeaux significatifs ou de créer un Noël magique pour leurs enfants.

Même si seulement 1 Canadien sur 4 (24 %) dispose d'un revenu excédentaire suffisant pour couvrir ses dépenses des fêtes, d'autres font preuve d'ingéniosité en épargnant expressément pour cette période de l'année (26 %), en échangeant leurs points de fidélité (24 %) ou même en prenant un deuxième emploi.

La jeunesse canadienne semble plus optimiste quant à son budget pour les fêtes et l'augmente en conséquence. Un quart des membres des générations Z et Y (respectivement 25 % et 24 %) prévoit d'augmenter ses dépenses des fêtes, contre 9 % pour ce qui est de la génération X et 8 % des baby-boomers.

« Les fêtes sont peut-être différentes cette année, mais les Canadiens prouvent que l'esprit des fêtes ne signifie pas nécessairement dépenser en grand, mais plutôt dépenser intelligemment, explique Joe Moghaziel, vice-président, parcours Conseils sur les services bancaires courants à la TD. Des cadeaux créatifs à l'utilisation de points de fidélité, le sondage révèle une tendance vers des choix réfléchis qui permettent de donner du sens aux célébrations, sans ajouter un stress financier. »

Amour du local : les petites entreprises à l'honneur

Malgré un budget plus serré, les Canadiens soutiennent les détaillants locaux. Parmi les 81 % qui prévoient d'encourager des entreprises canadiennes pour les fêtes, 57 % consacreront au moins la moitié de leur budget à l'achat de produits de petits commerces locaux. La génération Z montre la voie, puisque 71 % de ses membres consacrent au moins la moitié de leur budget aux commerces locaux, contre seulement 46 % des baby-boomers.

« Chaque dollar dépensé dans un petit commerce local représente un appui concret à votre collectivité, précise Julia Kelly, vice-présidente, Services bancaires aux PME et Stratégie de segment à la TD. Pour les fêtes, essayez d'aider les commerçants et artisans locaux, que ce soit en faisant vos achats dans un marché de quartier ou en choisissant des cadeaux fabriqués localement. De petits changements dans vos habitudes de consommation peuvent avoir des retombées importantes pour votre portefeuille et pour les entreprises qui font la richesse de votre quartier. »

Autres ressources pour gérer les dépenses des fêtes

La TD propose plusieurs outils et ressources pour aider les Canadiens et sa clientèle à établir un budget et à faire le suivi de leurs dépenses pendant la saison festive :

Contrôle des dépenses : Faire le suivi de vos habitudes d'achat peut vous aider à avoir une meilleure idée d'où va réellement votre argent pendant les fêtes. Comme vous faites partie de la clientèle de la TD, vous profitez d'outils comme l'appli Dépense TD pour consulter les renseignements dans vos comptes de dépôt et de carte de crédit TD en temps réel.

Faire le suivi de vos habitudes d'achat peut vous aider à avoir une meilleure idée d'où va réellement votre argent pendant les fêtes. Comme vous faites partie de la clientèle de la TD, vous profitez d'outils comme l'appli pour consulter les renseignements dans vos comptes de dépôt et de carte de crédit TD en temps réel. Un budget à votre mesure : Établir un budget peut vous aider à contrôler vos dépenses pendant les fêtes. Les banquiers personnels de la TD offrent des conseils financiers et aident la clientèle à planifier ses finances pendant cette période occupée.

Établir un budget peut vous aider à contrôler vos dépenses pendant les fêtes. Les banquiers personnels de la TD offrent des conseils financiers et aident la clientèle à planifier ses finances pendant cette période occupée. À l'aide de Créateur d'objectifs TD , un banquier personnel TD peut vous fournir des conseils de placement personnalisés pour atteindre vos objectifs financiers.

, un banquier personnel TD peut vous fournir des conseils de placement personnalisés pour atteindre vos objectifs financiers. Conseils TD propose des renseignements et des articles sur divers sujets liés aux finances et à l'investissement.

À propos du sondage de la TD

Ce sondage a été réalisé par The Harris Poll pour le compte de la TD et s'est déroulé du 23 au 27 octobre 2025 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 516 adultes canadiens. Les résultats ont été pondérés par âge, genre et région (ainsi que par langue, au Québec) pour refléter la population, selon les données de recensement. La marge d'erreur d'un tel échantillon serait de ± 2,5 %, 19 fois sur 20.

