TORONTO, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») tiendra une Journée des investisseurs le lundi 29 septembre 2025 à Toronto. L'événement comportera des présentations de Raymond Chun, président du Groupe et chef de la direction, et de membres de la haute direction de la TD.

Pour l'ordre du jour, les orateurs et l'accès à la présentation le jour de l'événement, veuillez visiter le site Web de la Journée des investisseurs TD 2025.

Pour visionner la webdiffusion en direct, sélectionnez le lien suivant : https://tdinvestorday2025.can.chime.live/

À propos du Groupe Banque TD

La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et TD Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 18 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,0 billions de dollars. La Banque Toronto Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

