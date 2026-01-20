TORONTO, le 20 janv. 2026 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (« Groupe Banque TD » ou la « TD ») a annoncé aujourd'hui son intention d'exercer son droit de racheter, le 4 mars 2026 (la « date de rachat »), la totalité de ses billets à moyen terme 4,859 % échéant le 4 mars 2031 en circulation d'un capital de 1,25 milliard de dollars (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) qui constituent des titres secondaires de TD (les « billets subordonnés »), au prix de rachat de 100 % du capital, majoré de l'intérêt couru et impayé jusqu'à la date de rachat, exclusivement.

Un avis sera remis aux porteurs des billets subordonnés selon leurs modalités. L'intérêt sur les billets subordonnés cessera de courir à compter de la date de rachat. Les billets subordonnés rachetés par Groupe Banque TD seront annulés et ne seront pas réémis.

À propos du Groupe Banque TD

