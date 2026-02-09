La nouvelle plateforme concrétise la stratégie, le but et la promesse de la TD au moyen d'expériences plus simples et plus sensibles, et uniformes à l'échelle de l'Amérique du Nord.

TORONTO et MOUNT LAUREL, N.J., le 9 févr. 2026 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») (TSX: TD) (NYSE: TD) a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle plateforme de marque, C'est ça, être plus humain., une étape importante qui reflète la manière dont la Banque allie sa stratégie, sa culture et son expérience client pour répondre aux besoins de sa clientèle dans un monde axé sur le numérique. La plateforme unifie la TD sous une seule identité pour la première fois à l'échelle du Canada et des États-Unis, renforçant l'engagement de la Banque à créer des expériences plus intuitives et plus simples fondées sur les besoins des clients.

Pour présenter sa nouvelle plateforme de marque à grande échelle, la TD lance une campagne multimédia en Amérique du Nord, laquelle a débuté par une publicité de 60 secondes diffusée au Canada lors du plus important match de football qui soit, et simultanément aux États-Unis sur des canaux télévisés et numériques à haute visibilité. La publicité marque le début d'un déploiement multicanal et complet de la marque C'est ça, être plus humain., qui s'échelonnera sur toute l'année dans l'ensemble des plateformes et des interactions.

Tandis que la technologie et l'IA transforment la vie, le travail et les services bancaires, les expériences du quotidien peuvent sembler plus complexes et moins personnalisées. La conviction de la TD, selon laquelle le progrès est porté par les gens, est au cœur de la nouvelle marque. Ancrée dans la stratégie de la Banque, la plateforme symbolise le point de vue de la TD, à savoir que, même si les services bancaires deviennent plus numériques, ils doivent plus que jamais être intuitifs, véritablement utiles et, surtout, plus humains.

« Les services bancaires prennent tout leur sens quand ils sont centrés sur les gens, affirme Tyrrell Schmidt, cheffe du marketing à l'échelle mondiale, Groupe Banque TD. Alors que nous continuons à investir dans nos capacités numériques, nous nous assurons que nos progrès aident véritablement les gens en rendant leur expérience bancaire à la TD plus simple, plus empathique et plus axée sur eux. "C'est ça, être plus humain." concrétise cette conviction, insistant sur le fait que la technologie doit renforcer les interactions humaines, et non les remplacer. »

S'appuyant sur l'orientation dévoilée lors de la Journée des investisseurs TD 2025, la nouvelle plateforme constitue la prochaine incarnation visible de la stratégie de la TD. Elle correspond à l'image de marque de la Banque, aux expériences qu'elle offre et à sa culture, tout en conservant la confiance et la familiarité que les gens associent depuis longtemps à la TD. La plateforme permet à la Banque de communiquer avec les clients et les collègues d'une manière plus unifiée à chaque interaction, fidèle à sa promesse, celle d'être remarquablement humaine et agréablement simple.

Chaque canal de la TD est doté de fonctionnalités qui rendent l'expérience bancaire plus claire, plus chaleureuse et plus intuitive, de la simplification des parcours numériques et des configurations de compte aux outils qui favorisent une expérience plus sûre et plus avisée grâce à des alertes de fraude en temps réel et à des ressources éducatives bonifiées sur la fraude. Par ailleurs, la TD continue de fournir des fonctionnalités inclusives, notamment du soutien linguistique et des services améliorés conçus pour les clients ayant divers besoins en matière d'accessibilité. La TD montre ainsi son engagement à offrir des expériences qui, quoique hautement numériques, sont axées sur les véritables besoins des gens.

La publicité phare de la campagne, La livraison, présente un petit robot de livraison qui se fait aider par des gens tout au long de son trajet dans une ville achalandée. Elle exprime avec créativité la conviction de la TD selon laquelle l'avenir numérique doit aussi avoir un côté humain. Dans le cadre du lancement, la TD a également dévoilé une nouvelle identité visuelle, qui propose une image plus dynamique, plus moderne, plus simple, plus chaleureuse et plus humaine dans un monde axé sur le numérique.

« C'est ça, être plus humain. symbolise plus clairement qui nous sommes, c'est-à-dire une banque centrée sur les besoins de ses clients et de ses collègues, axée sur le numérique et conçue pour la vraie vie », ajoute Tyrrell Schmidt.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 octobre 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour le Groupe Banque TD : Lyndsey Fay ([email protected])