Quatre organismes canadiens offrant des services de soutien en situation de crise et d'intervention en contexte traumatique, y compris des services en santé mentale, recevront un don.

TORONTO, le 13 févr. 2026 /CNW/ - À la suite de la fusillade de masse tragique survenue plus tôt cette semaine à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, le groupe Banque TD (la « TD ») annonce un don de 250 000 $ CA pour soutenir les organismes communautaires qui apportent une aide dans leur collectivité. Les fonds sont destinés aux services de soutien en situation de crise, aux services d'intervention en contexte traumatique et aux services en santé mentale.

« Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes qui ont perdu la vie, aux survivants ainsi qu'à tous les membres de la collectivité de Peace River, a déclaré Julie Armour, première vice-présidente et cheffe de région, Pacifique, Groupe Banque TD. Lorsque survient une tragédie, il est indispensable d'avoir accès au soutien nécessaire. Avec le don que nous faisons aujourd'hui, nous visons à aider les organismes à fournir les services et les ressources dont la collectivité a besoin pour amorcer sa guérison. »

La TD fait des dons aux organismes suivants :

Croix-Rouge canadienne - Fonds de soutien : Tragédie de Tumbler Ridge - Organisme national qui, grâce à ce fonds de soutien, répond aux besoins immédiats à l'échelle locale en atténuant les répercussions sur les personnes et les familles de la collectivité.

Organisme provincial qui offre des services gratuits et confidentiels en santé et bien-être mental en Colombie-Britannique aux jeunes entre 12 et 24 ans et à leur famille. South Peace Community Resources Society - Organisme qui, dans la région et à Tumbler Ridge, fournit des services de soutien aux victimes, des services d'intervention en situation de crise, ainsi que des services d'accompagnement des familles fondé sur la compréhension du contexte traumatique, et qui renforce les capacités à offrir des services à l'échelle locale.

En plus de cette contribution directe, la TD acceptera les dons par leurs succursales, BanqueTel et dans BanqueNet. À la TD, les collègues peuvent faire un don direct à Jeunesse, J'écoute au moyen du portail de dons des collègues.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et TD Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services bancaires numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs des services mobiles au Canada et aux États-Unis. Au 31 octobre 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Personne-ressource pour les médias - Pour plus de renseignements : Chris Marrone, [email protected]