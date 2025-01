TORONTO, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») (TSX : TD) a annoncé aujourd'hui que Jacqueline (Jackie) Sanjuas a été nommée cheffe mondiale, Gestion des risques liés aux crimes financiers. Elle continuera également d'agir à titre de cheffe, Loi sur le secret bancaire aux États-Unis. Mme Sanjuas relèvera à la fois du chef de groupe et chef de la gestion des risques, Groupe Banque TD et du chef de la gestion des risques aux États-Unis. Elle succède à Herb Mazariegos, premier vice-président, Gestion des risques liés aux crimes financiers, Groupe Banque TD, qui quittera la Banque. M. Mazariegos contribuera à assurer une transition fluide.

Mme Sanjuas est entrée au service de la TD en janvier 2024. Elle compte plus de 20 ans d'expérience en conformité et en gestion des risques, et a déjà été cheffe, Crimes financiers aux États-Unis, Bank Secrecy Act et cheffe de la conformité dans une grande banque des États-Unis. Au cours de la dernière année, Mme Sanjuas a apporté des changements et des améliorations d'importance au programme de lutte contre le blanchiment d'argent (LCBA) de la Banque aux États-Unis.

En outre, Stephen Joyce, vice-président, Gestion des risques liés aux crimes financiers, Mise en œuvre et facilitation de la transformation assumera temporairement les fonctions de chef, Gestion des risques liés aux crimes financiers. Il sera responsable des activités canadiennes et internationales de la Banque (les activités aux États-Unis sont exclues de son mandat). Il relèvera de Mme Sanjuas. Ces changements entrent en vigueur aujourd'hui.

À propos du Groupe Banque TD

