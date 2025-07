TORONTO, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») (TSX : TD) (NYSE : TD) a le plaisir d'annoncer la nomination de John B. MacIntyre en tant que président du conseil d'administration. Il entrera en poste le 1er septembre 2025. Sa grande expertise financière et son expérience de la gouvernance aideront le conseil d'administration à poursuivre ses efforts en faveur d'une surveillance rigoureuse et d'une création de valeur à long terme. M. MacIntyre est administrateur indépendant au conseil d'administration depuis 2023 et président de son Comité des ressources humaines. Alan MacGibbon, président actuel du conseil, quittera ses fonctions le 1er septembre 2025.

« Je suis reconnaissant de la confiance que m'accorde le conseil d'administration, a déclaré M. MacIntyre. Aux côtés de mes collègues administrateurs et de notre solide équipe de direction, je me réjouis à la perspective de soutenir la stratégie de la TD, de renforcer davantage la gouvernance et de créer de la valeur à long terme. Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier Alan de son travail à la direction du conseil et au sein de la Banque. »

John B. MacIntyre a mené une brillante carrière de 30 ans dans le domaine des marchés des capitaux et il est partenaire émérite retraité de Birch Hill Equity Partners, qu'il a cofondée en 2005. Sous sa présidence, le conseil d'administration de la TD profitera de sa compréhension approfondie des domaines des services financiers, des marchés mondiaux des capitaux, de la technologie et de la gestion des risques. M. MacIntyre est un administrateur chevronné qui a siégé à des conseils d'administration d'organisations publiques, privées et sans but lucratif, notamment ceux de Park Lawn Corporation, HomeEquity Bank, Softchoice Corporation, COM DEV International, Maple Leaf Sports & Entertainment, YMCA Toronto et University Health Network Foundation.

M. MacIntyre détient le titre de Fellow de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario et le titre d'expert en évaluation d'entreprise, et est titulaire d'un baccalauréat en commerce (avec distinction) de l'Université Queen's.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,9 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 18 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements supplémentaires : Brooke Hales, Relations avec les investisseurs, [email protected], 416-307-8647; Elizabeth Goldenshtein, Relations avec les médias, [email protected], 416-994-4124