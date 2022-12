Au cours des trois prochaines années, JA Canada dotera plus de 90 000 jeunes de partout au Canada des compétences et des outils en littératie financière dont ils ont besoin pour mieux se préparer à l'avenir, grâce au soutien de la TD.

TORONTO, le 1er déc. 2022 /CNW/ - JA Canada est heureux d'annoncer le renouvellement de sa collaboration de trois ans avec le Groupe Banque TD (TD). Ce généreux soutien permettra à plus de 90 000 jeunes du Canada d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour vivre un avenir financièrement sain en participant au programme Le gros bon sens.

Le programme « Bien plus que de l'argent » est un programme de littératie financière offert aux élèves de la 7e à la 9e année partout au Canada. Le programme enseigne aux élèves comment prendre des décisions financières judicieuses, vivre sans dettes et devenir des investisseurs avisés. Les élèves acquièrent des compétences en gestion financière personnelle qu'ils peuvent appliquer dans leur vie.

« Le programme « Bien plus que de l'argent » est l'un des programmes de JA les plus demandés et les plus largement diffusés. Le soutien de longue date et renouvelé de la TD à l'égard du programme alimente l'engagement de JA Canada auprès des étudiants, en les dotant de connaissances et de compétences financières essentielles pour faire la différence entre les besoins et les désirs, prendre des décisions de consommation éclairées, utiliser le crédit de façon responsable et préparer un budget », a déclaré Scott Hillier, chef de la direction de JA Canada.

« De plus, la collaboration de La Banque TD à l'élaboration du programme national « Bien plus que de l'argent » permettra à JA de mettre à jour et de remanier le programme de manière inclusive afin d'en accroître l'accessibilité et la participation », a ajouté M. Hillier.

Le programme remanié Le gros bon sens offrira une expérience interactive adaptée à tous les styles d'apprentissage, que les élèves apprennent en classe, avec un enseignant ou un bénévole, ou de façon autonome en ligne à la maison.

« Soutenir les adolescents canadiens en leur fournissant les outils et le soutien nécessaires pour acquérir des connaissances financières de base est très important pour nous », a déclaré Uma Venkataramaiah, directrice principale - Philanthropie Canada, Groupe Banque TD. « Nous sommes très heureux de continuer à soutenir JA Canada et l'initiative « Bien plus que de l'argent », tant financièrement que par le biais du bénévolat, avec une programmation qui est accessible, inclusive et qui aidera à fournir des compétences en éducation financière à nos futures générations de leaders. »

En plus de soutenir l'élaboration du programme, les bénévoles de la TD participeront également à la prestation des expériences d'apprentissage en classe du programme « Bien plus que de l'argent ». Les bénévoles de JA travaillent en collaboration avec les enseignants des classes pour faciliter une expérience d'apprentissage immersive pour les élèves. Cela comprend l'animation d'activités interactives du programme et le partage de leur expertise et de leurs connaissances en tant que mentors engagés.

Pour de plus amples renseignements sur JA Canada, « Bien plus que de l'argent », les programmes de JA ou la façon de s'impliquer, veuillez visiter jacanada.org .

À propos de JA Canada

JA Canada inspire la prochaine génération à réaliser son potentiel et à avoir un impact positif dans sa communauté. Grâce à notre réseau de bureaux locaux, nous collaborons avec des éducateurs, des bénévoles et des organisations partout au Canada pour offrir aux jeunes des expériences d'apprentissage pratiques, immersives et numériques. JA s'engage à assurer l'accessibilité et l'inclusivité par le biais de programmes qui aident les jeunes à acquérir des compétences transférables en matière de préparation au travail, de santé financière et d'entrepreneuriat. Le succès commence ici.

