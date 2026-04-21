Les numéros de carte virtuels Google offrent une sécurité accrue lors des achats en ligne, ainsi qu'une expérience de paiement en un clic

TORONTO, le 21 avril 2026 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) est heureux d'annoncer aujourd'hui le lancement des numéros de carte virtuels Google comme méthode de paiement pour le magasinage en ligne sur Google Chrome et dans les applis. La TD devient ainsi la première institution financière canadienne à offrir aux titulaires de cartes de crédit Visa TD la possibilité de faire des achats en ligne sans fournir les renseignements de leur carte aux commerçants en utilisant des numéros de carte virtuels sur Google Chrome.

Les titulaires d'une carte de crédit Visa admissibles pourront facilement utiliser ces numéros de carte virtuels Google pour effectuer des achats en ligne dans Google Chrome sur leur ordinateur ou leur téléphone cellulaire, ou dans des applications sur leur appareil Android ou iOS. Cette solution simplifie l'expérience de paiement en ligne, et ce, tout en maintenant la confiance des clients et en renforçant la sécurité à laquelle ils s'attendent.

Les numéros de carte virtuels Google sont un moyen plus sécuritaire de payer en ligne ou dans une application, en un seul clic. Lors d'un achat, le navigateur ou l'application remplace le numéro de carte physique par un numéro virtuel unique. Au moment du paiement, le numéro virtuel cache les renseignements de paiement personnels de la carte au commerçant et aide à prévenir la fraude.

« Au fil des ans, les clients de la TD se sont montrés de fervents utilisateurs de Google. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux enregistrent leur carte dans leur compte Google, indique Meg McKee, vice-présidente à la direction, Paiements par carte au Canada, Fidélisation et Crédit personnel à la TD. Nous voulons améliorer la sécurité de l'écosystème des paiements en faisant en sorte que les clients n'aient pas à fournir les renseignements de leur carte de crédit en ligne. Cette fonctionnalité n'est qu'une des nombreuses façons dont les titulaires d'une carte TD au Canada peuvent profiter de solutions de paiement qui répondent à leurs besoins en évolution. »

Pour les clients qui créeront un numéro de carte virtuel Google à partir de leur carte de crédit Visa TD, il s'agira de la même expérience de paiement simple à laquelle ils sont habitués, mais avec la sécurité accrue des dernières technologies de paiement.

« Cette collaboration avec la TD marque une étape importante de l'innovation dans le secteur des paiements au Canada, affirme Kirsten Rasanen, directrice générale des partenariats mondiaux et des paiements à Google. En offrant aux utilisateurs de Chrome et d'Android la sécurité et la commodité des cartes virtuelles, nous concrétisons notre engagement commun visant à proposer aux Canadiens des solutions de paiement de pointe. »

Ces cartes Visa TD sont admissibles à l'option de numéros de carte virtuels Google sur Google Chrome et Android :

Pour savoir comment utiliser une carte de crédit TD avec un numéro de carte virtuel Google, c'est par ici (page en anglais seulement).

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 janvier 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Personne-ressource pour les médias : Sarah Miller, [email protected].