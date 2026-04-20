Une nouvelle gamme de comptes simplifiés et améliorés, conçus pour les besoins bancaires des propriétaires d'entreprise

TORONTO, le 20 avril 2026 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») (TSX : TD) a annoncé la création d'une gamme simplifiée de comptes des Services bancaires aux PME, conçus pour offrir plus de souplesse et de valeur tout en répondant aux besoins changeants des propriétaires de PME au Canada. La gamme est composée de nouveaux comptes et de comptes modernisés pour des opérations bancaires plus simples.

« Les propriétaires de PME veulent des produits et des solutions plus simples, adaptés au fonctionnement d'une entreprise, pour pouvoir consacrer plus de temps à leurs activités, précise Julia Kelly, vice-présidente, Services bancaires aux PME à la TD. La gamme simplifiée de comptes des Services bancaires aux PME reflète notre engagement envers notre clientèle dans un monde où le numérique occupe une place prépondérante, en plaçant la clarté et le lien humain au cœur de chaque expérience. »

Voici la nouvelle gamme de comptes des Services bancaires aux PME :

NOUVEAU compte Affaires TD numérique - Destiné aux clients qui utilisent principalement les canaux des services bancaires en libre-service.

- Destiné aux clients qui utilisent principalement les canaux des services bancaires en libre-service. NOUVEAU compte Affaires TD essentiel - Conçu pour les clients qui font leurs opérations bancaires par une combinaison de canaux libre-service et de canaux assistés.

- Conçu pour les clients qui font leurs opérations bancaires par une combinaison de canaux libre-service et de canaux assistés. NOUVEAU compte communautaire TD - Créé pour les organismes communautaires ou à but non lucratif.

- Créé pour les organismes communautaires ou à but non lucratif. Compte Affaires TD de base - Conçu pour les entreprises qui effectuent peu d'opérations mensuelles.

- Conçu pour les entreprises qui effectuent peu d'opérations mensuelles. Compte Affaires TD de base en dollars US - Un compte pour les entreprises qui effectuent des opérations en dollars américains.

- Un compte pour les entreprises qui effectuent des opérations en dollars américains. Compte Affaires TD illimité - Un compte d'entreprise souple offrant un nombre illimité d'opérations.

Pour s'assurer de choisir le compte le mieux adapté à leurs besoins d'affaires, les clients actuels des Services bancaires aux PME TD peuvent communiquer avec leur représentant. S'ils le préfèrent, ils pourront conserver leur type de compte actuel.

Pour en savoir plus sur les services bancaires qu'offre la TD aux PME, suivez ce lien : https://www.td.com/ca/fr/entreprises/petite-entreprise

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 janvier 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Noa Salamon, [email protected]