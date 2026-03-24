Selon Bloomberg, il s'agit de la plus importante émission d'obligations vertes jamais réalisée par une institution financière canadienne

TORONTO, le 24 mars 2026 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a réalisé sa sixième émission d'obligations durables de type ESG pour un montant de 1,5 milliard de dollars canadiens. Au total, les émissions obligataires durables de la TD s'élèvent à plus de 5 milliards de dollars canadiens depuis 2014.

« La plus récente émission d'obligations vertes de la TD marque une autre étape clé de nos démarches visant à soutenir notre clientèle dans sa recherche d'une croissance durable, explique Nicole Vadori, vice-présidente et cheffe, Durabilité à la TD. Cette émission s'inscrit dans le prolongement du programme de financement durable mis en place par la Banque, et nous aide à offrir de la valeur tout en répondant à une forte demande de placements durables. »

Le programme de financement durable de la TD s'attache à soutenir la croissance à long terme et à offrir de nouvelles possibilités aux clients, et cadre avec la stratégie de durabilité globale de la Banque : Protéger, s'adapter et croître. Dans le cadre de son engagement, la TD s'efforce de se positionner, et de positionner ses clients, de manière à favoriser la réussite et la résilience.

« Les marchés des capitaux durables canadiens sont prêts pour la croissance. Dans ce contexte, la plus récente émission de la TD représente une contribution notable, déclare Susan Thompson, directrice générale et cheffe, Finance durable et Services-conseils à l'échelle mondiale à Valeurs Mobilières TD. Nous continuerons à collaborer avec les émetteurs et les investisseurs pour soutenir ce segment du marché. »

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/aux-investisseurs/investisseurs/investisseurs-en-titres-a-revenu-fixe/renseignements-sur-les-creances/obligations-durables.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 janvier 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Astrid Krizus, [email protected]