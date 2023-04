TORONTO, le 20 avril 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) (TSX : TD) et (NYSE : TD) a annoncé aujourd'hui que les candidats proposés à l'élection dans la circulaire de procuration de la direction datée du 21 février 2023 ont été élus en qualité d'administrateurs de la TD. L'élection des administrateurs de la TD a eu lieu dans le cadre de l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires, qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui, et les résultats détaillés du vote sont indiqués ci-après.

Les 14 candidats proposés par la direction et dont le nom figure ci-dessous ont tous été élus en qualité d'administrateurs de la TD :

Candidat Votes pour % de votes pour Abstentions % d'abstentions Cherie Brant 923 779 633 99,6 3 308 840 0,4 Amy W. Brinkley 909 469 060 98,1 17 619 413 1,9 Brian C. Ferguson 918 045 094 99,0 9 043 379 1,0 Colleen A. Goggins 917 750 430 99,0 9 338 043 1,0 David E. Kepler 920 304 297 99,3 6 784 012 0,7 Brian M. Levitt 898 718 409 96,9 28 370 064 3,1 Alan N. MacGibbon 921 291 993 99,4 5 796 480 0,6 Karen E. Maidment 910 996 688 98,3 16 091 785 1,7 Bharat B. Masrani 920 189 460 99,3 6 899 013 0,7 Claude Mongeau 923 633 346 99,6 3 455 127 0,4 S. Jane Rowe 920 267 000 99,3 6 823 138 0,7 Nancy G. Tower 924 778 176 99,8 2 310 297 0,2 Ajay Virmani 922 046 625 99,5 5 041 848 0,5 Mary Winston 920 815 244 99,3 6 273 229 0,7



Les résultats de votes finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui seront publiés prochainement sur le site www.td.com/fr et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Elizabeth Goldenshtein, Affaires publiques, 416-994-4124, [email protected]