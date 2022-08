TORONTO, le 24 août 2022 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) (TSX : TD) (NYSE : TD) est heureux d'annoncer les nominations de Mary Winston et d'Ajay Virmani à son conseil d'administration.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Mary et Ajay au conseil d'administration de la TD », a affirmé Brian Levitt, président du conseil d'administration du Groupe Banque TD. « Dans l'optique d'avenir de la TD, la Banque pourra profiter de leur expertise du domaine des affaires et de la finance ».

Mary Winston

Mary est une dirigeante de société ouverte en services financiers accomplie et une administratrice de sociétés chevronnée. Elle a été chef des finances pour les groupes Family Dollar Stores Inc., Giant Eagle et Scholastic Corp. Elle a aussi fait partie du conseil d'administration de Bed Bath and Beyond alors qu'elle était chef de la direction intérimaire de cette entreprise. En plus de siéger au conseil d'administration de TD Bank aux États-Unis, Mary agit comme administratrice pour Acuity Brands Inc., Dover Corporation et Chipotle Mexican Grill Inc.

Mary fait aussi partie du conseil d'administration du Bechtler Museum of Modern Art et de la National Association of Corporate Directors (NACD), où elle détient aussi le titre de Leadership Fellow.

Mary a été nommée parmi les administratrices de sociétés noires les plus influentes par la revue Savoy en 2021 et a été reconnue comme étant l'une des administratrices de sociétés les plus influentes par la revue WomenInc en 2019. Mary a aussi été nommée administratrice de sociétés à surveiller par la revue Directors & Boards en 2017 et l'une des 50 femmes les plus influentes du monde des affaires par la revue Black Enterprise en 2015.

Mary détient un baccalauréat en comptabilité de l'Université du Wisconsin et est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Kellogg School of Management de l'Université Northwestern. Elle détient aussi le titre de certified public accountant (CPA).

Ajay Virmani

Philanthrope et entrepreneur ayant plus de 40 ans d'expérience en direction d'entreprise, Ajay est le fondateur et chef de la direction de Cargojet Inc., un fournisseur mondial de services logistiques de fret aérien de premier plan. Il fait aussi partie du conseil d'administration de Cargojet.

Ajay fait actuellement partie du conseil d'administration de l'organisme University Health Network et a précédemment été l'un des administrateurs d'Exportation et développement Canada, de l'Université York, d'Investissements Ontario, et des Prix Écrans canadiens.

En reconnaissance de ses nombreuses réalisations dans le monde des affaires, Ajay a été nommé stratège de l'année et l'un des 5 plus importants chefs de la direction dans le rapport du Globe and Mail 2020 sur le monde des affaires. Ajay a aussi été admis à l'Allée des célébrités canadiennes en 2021.

Ajay a obtenu une maîtrise en administration des affaires de la City University of New York et il a reçu un doctorat honorifique en droit de l'Université d'Assumption.

Pour de plus amples renseignements au sujet du conseil d'administration de la TD, allez sur le site https://www.td.com/francais/a-propos-du-gfbtd/regie-dentreprise/membres-du-conseil-dadministration/boardmembers.jsp.

