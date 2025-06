IA Prisme TD redéfinit les efforts marketing visant à prédire les besoins des clients et à personnaliser leur expérience.

TORONTO, le 11 juin 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'IA Prisme TD, un nouveau modèle de fondation de premier plan qui vient révolutionner sa capacité à prédire les besoins de ses clients pour leur offrir une expérience bancaire personnalisée.

L'innovation - entièrement développée à l'interne - fait appel à un grand modèle d'intelligence artificielle (IA) et à des ensembles de données bancaires robustes pour générer une vue d'ensemble de la clientèle de la Banque. Il en résulte un modèle de fondation unique capable de prédire un grand nombre de besoins avec plus de précision que jamais. IA Prisme TD établit de nouvelles bases quant à la manière dont la Banque tire parti de l'IA pour optimiser ses décisions d'affaires et à la vitesse à laquelle elle est en mesure de commercialiser des solutions novatrices, tout en lui permettant de mieux anticiper les besoins de ses clients pour déterminer le produit ou l'action qui y répond.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous présentons IA Prisme TD, explique Chris Morris, première vice-présidente à la direction, Transformation, Habilitation et Expérience client. Dans un monde où tout va vite, pouvoir mieux connaître nos clients et anticiper leurs besoins à mesure qu'ils évoluent est, plus que jamais, un atout de la première importance. Le modèle nous permet non seulement de mieux combler les besoins de nos clients, mais aussi de renforcer la protection de la Banque en transformant les données en renseignements exploitables. »

Principales caractéristiques du modèle prédictif IA Prisme TD :

Personnalisation : Le modèle améliore les prédictions en traitant 100 fois plus de données relatives aux besoins des clients et à leur relation avec la Banque. Ses capacités seront utilisées cette année pour personnaliser les communications marketing.

Le modèle améliore les prédictions en traitant 100 fois plus de données relatives aux besoins des clients et à leur relation avec la Banque. Ses capacités seront utilisées cette année pour personnaliser les communications marketing. Accélération et simplification : Le modèle de fondation suffit à remplacer plusieurs modèles distincts par une seule architecture d'IA capable de générer des prédictions plus rapidement et plus efficacement.

Le modèle de fondation suffit à remplacer plusieurs modèles distincts par une seule architecture d'IA capable de générer des prédictions plus rapidement et plus efficacement. Protection des renseignements personnels : Le choix d'héberger le modèle sur la plateforme infonuagique sécurisée de la Banque permet de garder les données des clients à l'interne.

Le lancement d'IA Prisme TD a été rendu possible grâce à l'investissement de la Banque dans la recherche et le développement de technologies de pointe. Fruit du travail réalisé par l'équipe Layer 6, centre de recherche et de développement en IA de la Banque, l'innovation découle d'une étude des possibilités offertes par les modèles de fondation tabulaires pour concevoir des solutions opérationnelles à l'interne.

L'an dernier, la TD a réalisé une importante migration d'enregistrements de données vers sa plateforme infonuagique, cherchant ainsi à gagner en vitesse et en flexibilité face à l'évolution des attentes de ses clients, en plus d'intégrer des capacités émergentes optimisées par l'IA à tout un éventail de données financières. En adoptant un écosystème de données en nuage, la Banque peut tirer parti de fonctionnalités d'analyse qui lui permettent d'utiliser les données pour mieux servir ses clients.

« Le déploiement d'IA Prisme TD est un grand pas en avant pour nous, explique Vlad Schpilsky, premier vice-président à la direction, Groupe Banque TD. La migration de nos données vers une plateforme infonuagique a ouvert la porte à des innovations optimisées par l'IA, qui nous permettent de garder une longueur d'avance sur les attentes de nos clients. La migration nous a donné les moyens de faciliter l'accès aux données à grande échelle, un élément clé du fonctionnement d'IA Prisme TD qui vient révolutionner nos façons de faire et d'exploiter les données. »

Emboîtant le pas à l'évolution du secteur financier, la TD reste déterminée à innover et à faire une utilisation responsable de l'IA pour asseoir sa réputation d'entreprise avant-gardiste dont les avancées profitent aussi au reste du secteur. À une époque où les mots d'ordre sont rapidité, exactitude et adaptabilité, la TD montre que l'on peut faire une utilisation stratégique de l'IA pour surmonter des défis financiers complexes. La Banque fait d'ailleurs activement la promotion de cette approche dans le cadre de l'initiative TD invente, sa plateforme stratégique qui vise à stimuler l'innovation.

