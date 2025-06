Près des trois quarts (73 %) des Canadiens envisagent de voyager vers une destination précise pour y visiter une entreprise ou une attraction

TORONTO, le 11 juin 2025 /CNW/ - En cette période d'incertitude économique, les entreprises canadiennes ont de quoi se réjouir : l'été arrive et le tourisme est en vogue.

Un récent sondage du Groupe Banque TD révèle que 89 % des Canadiens estiment qu'il est important de soutenir des PME cet été, et que 64 % ont l'intention de voyager ici même au pays dans les prochains mois. S'agit-il de la plus grande bénédiction économique pour les PME? Ce n'est pas tout : 63 % des personnes sondées rechercheront des magasins, des restaurants et des attractions avant de voyager, et 73 % se rendront à une destination précise pour y visiter une entreprise ou une attraction.

Par ailleurs, les Services économiques TD prévoient que le tourisme surpassera d'autres secteurs au Canada. On attribue cet engouement aux Canadiens qui comptent dépenser une plus grande partie de leur budget de voyage localement et aux touristes internationaux qui se tournent vers le Canada et d'autres régions pour leurs vacances d'été.

« C'est encourageant de voir que les Canadiens comptent soutenir les PME d'ici dans leurs projets de vacances estivales, car cela aidera à la fois les entrepreneurs et les économies locales, indique Julia Kelly, vice-présidente, Services bancaires aux PME à la TD. Il s'agit de nouvelles qui tombent à point, bon nombre de nos PME clientes étant préoccupées par le ralentissement des dépenses de consommation. »

Le sondage indique également que la population s'emballe pour les chalets, 46 % des membres de la génération Z et 42 % des milléniaux ayant choisi cette option pour leurs vacances. Parmi les personnes qui séjourneront dans un chalet, 96 % ont répondu vouloir découvrir les entreprises locales, dont les restaurants, les magasins et les marinas.

« Nous connaissons l'importance qu'ont les PME pour les collectivités à l'échelle du pays, poursuit Mme Kelly. À la TD, nous continuons de nous inspirer de leur force et de leur résilience, et d'offrir des conseils et du soutien à leurs propriétaires tout au long de leur parcours. »

Pour en savoir plus sur les services bancaires qu'offre la TD aux PME, suivez ce lien : https://www.td.com/ca/fr/entreprises/petite-entreprise

À propos du sondage

Le sondage a été mené par The Harris Poll Canada du 21 au 22 mai 2025 auprès de 1 531 adultes canadiens sélectionnés au hasard parmi les panélistes en ligne de Maru Voice Canada. Les résultats ont été pondérés par âge, genre, région et niveau de scolarité (ainsi que par langue, au Québec) pour refléter la population, selon les données de recensement. Cette pondération permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne adulte. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) d'environ +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les chiffres ayant été arrondis, des écarts peuvent survenir entre les totaux et les données du tableau.

Renseignements supplémentaires: Caroline Phemius, [email protected]