Les acheteurs potentiels font également des compromis, 55 % d'entre eux réduisant leurs dépenses non essentielles et 31 % puisant dans leurs placements

TORONTO, le 5 juin 2025 /CNW/ - Alors que des événements mondiaux laissent toujours planer l'incertitude financière et que l'abordabilité du logement demeure une préoccupation importante pour les Canadiens, un nouveau sondage du Groupe Banque TD révèle les défis auxquels font face les titulaires d'un prêt hypothécaire devant être renouvelé. Près de la moitié (45 %) de ceux qui renouvelleront leur prêt d'ici un an s'attendent à ce que leurs paiements augmentent, et 57 % anticipent un impact sur leur vie quotidienne. Parmi les titulaires d'un prêt hypothécaire à renouveler, 73 % disent qu'ils devront réduire leurs dépenses pour faire face à la situation.

Malgré une tendance à la baisse ces derniers mois, les taux d'intérêt n'ont pas atteint les niveaux historiquement bas que les Canadiens ont connus pendant plus de dix ans, jusqu'en 2022. Comme près du quart (22 %) des répondants devront renouveler leur prêt hypothécaire au cours de la prochaine année, nombreux sont les propriétaires qui prévoient ajuster leur approche financière globale :

43 % indiquent qu'ils devront interrompre leurs rénovations;

29 % disent qu'ils devront vendre leur maison et en acheter une plus abordable ou plus petite;

15 % affirment qu'ils devront envisager d'emménager en colocation pour partager les coûts;

15 % indiquent qu'ils devront déménager dans un autre quartier.

« Bien que notre sondage révèle que 75 % des personnes s'apprêtant à renouveler leur prêt hypothécaire cette année opteront pour un taux fixe plutôt qu'un taux variable, il est important de se rappeler qu'il n'existe pas d'approche universelle pour faire ce choix, précise Patrick Smith, vice-président, Gestion des produits, Crédit garanti par des biens immobiliers à la TD. Nous savons que les Canadiens souhaitent obtenir des conseils hypothécaires judicieux et facilement accessibles, et la TD est là pour les aider. Grâce à leurs conseils personnalisés, nos spécialistes hypothécaires peuvent vous aider à comprendre vos options et à élaborer une stratégie qui répond à vos besoins uniques. »

Même si le marché a montré des signes de ralentissement en début d'année, les acheteurs potentiels envisagent aussi de faire des compromis dans l'espoir d'accéder à la propriété d'ici un an, et ils adaptent leur approche financière en conséquence. En effet, selon les résultats du sondage, 55 % des acheteurs potentiels réduisent leurs dépenses non essentielles, tandis que 31 % prévoient encaisser leurs placements actuels dans un compte d'épargne libre d'impôt, un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt, par exemple, pour l'achat d'une première propriété.

La valeur des conseils

Dans la poursuite continuelle des objectifs d'accès à la propriété - qu'il s'agisse d'acheter une première propriété, de vendre sa propriété ou simplement de mieux comprendre le processus hypothécaire - obtenir des conseils est essentiel. Pourtant, seulement 35 % des Canadiens interrogés se sont renseignés à ce sujet. Près de quatre acheteurs potentiels sur dix (39 %) ont déclaré qu'un accès rapide aux conseils d'un professionnel les rendrait plus confiants dans leur capacité à suivre l'évolution du marché canadien de l'habitation.

« Dans une économie dynamique qui semble en perpétuelle évolution, nous comprenons à quel point il peut être difficile pour les Canadiens et les Canadiennes de savoir s'ils prennent la bonne décision en matière d'immobilier, ajoute Patrick Smith. Différents facteurs peuvent influer de manière unique sur les décisions d'achat d'une propriété. Peu importe votre situation actuelle, la TD peut vous offrir des conseils pour vous aider à prendre ces décisions financières importantes en toute confiance. »

L'achat d'une propriété, un processus émotif

Même si de nombreux Canadiens maintiennent résolument leurs objectifs d'accession à la propriété, les acheteurs potentiels sondés admettent que le processus peut aussi susciter des émotions contradictoires. Parmi eux, certains ressentent du stress (45 %) et de l'anxiété (38 %) dans leur parcours d'achat. Néanmoins, ils déclarent également que le processus a suscité des sentiments d'enthousiasme (34 %), d'espoir (33 %) et d'optimisme (32 %).

L'expérience de l'achat d'une maison varie d'une personne à l'autre et apporte son lot de défis, de répercussions et d'émotions. C'est pourquoi il est si important pour les Canadiens désireux de se lancer sur le marché de l'habitation de pouvoir bénéficier de conseils à chaque étape de leur parcours.

Besoin de conseils hypothécaires tout de suite? Répondez simplement à quelques questions et Soutien hypothécaire TD en direct vous mettra en contact avec un spécialiste hypothécaire TD qui pourra vous fournir des conseils adaptés à votre parcours d'achat.

À propos du sondage de la TD

Ce sondage a été mené par The Harris Poll Canada. Il s'est déroulé du 10 au 18 avril 2025, auprès de 890 propriétaires canadiens sélectionnés au hasard et de 881 Canadiens également sélectionnés au hasard, prévoyant d'acheter une propriété au cours des cinq prochaines années. Un échantillon d'au moins 100 répondants ont été sondés en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique pour chacun des deux groupes (propriétaires et acheteurs potentiels), afin de permettre des comparaisons entre les régions. Les données ont également été pondérées selon l'âge, le genre et la région afin d'aligner l'édition 2024 de cette étude avec celle de cette année, ce qui permet des comparaisons d'une année à l'autre. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) d'environ +/- 3,3 % pour chaque public, 19 fois sur 20. Les chiffres ayant été arrondis, des écarts peuvent survenir entre les totaux et les données du tableau.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,9 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 18 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

