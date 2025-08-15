SUDBURY, ON, le 15 août 2025 /CNW/ - Durant les six premiers mois de 2025, le Grand Sudbury a vécu une période de croissance dynamique et d'investissement stratégique. La Ville du Grand Sudbury a réalisé de grands progrès au chapitre de l'attraction de travailleurs talentueux, de l'expansion des soins de santé et du développement économique, amenant Statistique Canada à estimer la population de la région métropolitaine de recensement du Grand Sudbury à près de 192 000 habitants.

Deux nouveaux programmes pilotes d'immigration, à savoir le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales (PPICR) et le Programme pilote d'immigration dans les communautés francophones (PPICF), et la campagne ciblée d'attraction de travailleurs qualifiés, Déménagez à Sudbury, ont suscité un grand intérêt. De même, de nouvelles installations de soins de santé et 25 nouveaux professionnels de la santé améliorent fortement les soins locaux.

Compte tenu de la croissance soutenue de la population, le logement demeure une grande priorité. Au cours de la première moitié de l'année, la Ville du Grand Sudbury a délivré 603 permis de construction résidentielle et 164 permis pour des projets industriels, commerciaux et institutionnels (ICI). Ces efforts aident à répondre aux besoins de la population croissante et à garantir que le Grand Sudbury demeure une communauté dynamique, inclusive et bien desservie.

Le secteur de la construction résidentielle n'est pas le seul à contribuer à la croissance du Grand Sudbury. Au cours des six premiers mois de 2025, la Ville du Grand Sudbury a délivré 164 permis pour des projets industriels, commerciaux et institutionnels, pour une valeur de construction de plus de 98 millions de dollars. En tout jusqu'à présent en 2025, la Ville a délivré des permis d'une valeur totale de construction de plus de 166 millions de dollars dans tous les secteurs.

Les projets de revitalisation du centre-ville se poursuivent, y compris le très attendu centre d'événements et le carrefour culturel à la Place Tom Davies. Des travaux préliminaires de préparation du site sont actuellement en cours pour le centre d'événements, tandis que la construction du carrefour culturel devrait débuter cet automne. Ensemble, ces projets d'aménagement devraient améliorer le paysage culturel de notre ville, appuyant la création d'emplois et attirant de nouveaux investissements.

Grâce au grand soutien offert aux entrepreneurs locaux, à un calendrier débordant d'activités, à une augmentation du tourisme et des visites internationales, le Grand Sudbury continue d'être un centre d'innovation, de culture et de possibilités.

Pour consulter la version intégrale du bulletin économique des six premiers mois de 2025, veuillez visiter le site https://investsudbury.ca/about-us/economic-bulletin/2025-1/

