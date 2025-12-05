GRAND SUDBURY, ON, le 5 déc. 2025 /CNW/ - La position du Grand Sudbury en tant que pôle mondial de l'exploitation minière et de l'innovation a été renforcée aujourd'hui avec l'annonce par Sandvik d'un investissement de plus de 85 millions de dollars dans une nouvelle usine de fabrication à la pointe de la technologie dans notre communauté.

Sandvik fait partie de la communauté du Grand Sudbury depuis des décennies, fournissant des solutions innovantes à l'industrie minière. Cet investissement important est un vote de confiance fort en notre avenir, créant plus de 60 nouveaux emplois dans le Grand Sudbury et contribuant à maintenir plus de 400 emplois existants en Ontario.

« Cet investissement de Sandvik témoigne de l'engagement de la Ville à soutenir la croissance et le développement des entreprises. Il favorisera la création d'emplois supplémentaires et durables, bien rémunérés, ainsi que l'innovation qui nous permettra de conserver notre place de pôle minier mondial. La Ville a travaillé en étroite collaboration avec Sandvik et ses partenaires tout au long de ce processus afin de mener à bien ce projet. Chaque nouvelle installation et chaque nouvel emploi renforcent notre économie, et nous continuerons à promouvoir le type de croissance qui assure la prospérité à long terme de notre communauté », a déclaré le maire Paul Lefebvre.

La Ville remercie également Invest Ontario pour sa contribution financière à ce projet, qui permettra de regrouper les deux sites actuels de Sandvik à Sudbury en un seul site moderne, augmentant ainsi la capacité de production et répondant à la demande croissante d'équipements miniers électriques à batterie. La préparation du site est déjà en cours et la construction devrait commencer au printemps 2026. Les entreprises qui se trouvaient auparavant sur le site ont été délocalisées avec succès, ouvrant la voie à ce projet phare.

Cet investissement renforce la position du Grand Sudbury en tant que destination de choix pour les entreprises qui cherchent à innover et à se développer. Notre Ville offre les terrains, les talents et les ressources dont les entreprises mondiales ont besoin pour réussir, et les leaders de l'industrie continuent de choisir notre communauté en raison de notre main-d'œuvre qualifiée, de la proximité des exploitations minières et du soutien municipal solide en faveur d'un développement tourné vers l'avenir.

Citations supplémentaires :

« En tant que l'un des secteurs manufacturiers les plus diversifiés d'Amérique du Nord, l'Ontario continue de stimuler les progrès qui renforcent la productivité et la compétitivité de nos industries essentielles », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce. « L'investissement de Sandvik témoigne non seulement de la fiabilité et de la résilience de la main-d'œuvre de classe mondiale de l'Ontario, mais il illustre également parfaitement comment les investissements dans les infrastructures essentielles renforceront les chaînes d'approvisionnement nationales et placeront la province à l'avant-garde de la transformation industrielle. »

-- L'hon. Victor Fedeli, Ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce

« L'investissement de Sandvik est un signal fort qui montre que le Grand Sudbury est un excellent endroit pour faire des affaires, innover et développer des terrains pour la croissance future. Nous sommes fiers de travailler avec les leaders de l'industrie pour créer des emplois de haute qualité, renforcer notre économie et bâtir un avenir durable pour notre communauté, et nous apprécions le soutien d'Invest Ontario qui a contribué à faire de cet investissement une réalité. »

-- Kris Longston, directeur général, Planification et croissance

« L'annonce faite aujourd'hui concernant l'investissement de 85,1 millions de dollars de Sandvik est une grande victoire pour notre Ville. Cette installation créera de nouveaux emplois et s'inscrit dans les objectifs de la stratégie pour les zones d'emploi. Nous sommes fiers de voir un investissement aussi important découler du travail accompli dans le cadre de cette stratégie et nous nous réjouissons de l'impact positif qu'il aura sur notre communauté. »

-- Richard Picard, président, Société de développement du Grand Sudbury

« L'investissement de Sandvik est une nouvelle incroyable pour le Grand Sudbury. Il apporte des emplois, de l'innovation et une croissance économique qui profiteront à l'ensemble de notre communauté pendant de nombreuses années. Ce projet renforce notre réputation de pôle minier et d'innovation de classe mondiale et démontre la confiance que les entreprises mondiales accordent à cette communauté. Notre équipe est fière d'avoir travaillé aux côtés de Sandvik et de l'équipe de Dancor pour y parvenir et se réjouit de poursuivre ce travail. »

-- Meredith Armstrong, directrice du développement économique

