SUDBURY, ON, le 14 juin 2023 /CNW/ - La Ville du Grand Sudbury accueillera les membres de l'Association des médias du tourisme du Canada / Travel Media Association of Canada (TMAC) à titre de ville hôte de son congrès annuel, du 14 au 17 juin 2023. C'est la première fois que ce congrès aura lieu à Sudbury.

« Nous sommes ravis de recevoir des représentants des médias du voyage de partout au pays et de leur donner l'occasion de raconter les attraits uniques de notre communauté », a dit le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre. « Ce congrès qui rassemble des experts du tourisme fera connaître la richesse de notre offre touristique et de nos talents dans l'industrie de l'accueil. »

La TMAC est un organisme sans but lucratif qui fournit des services à près de 400 professionnels de l'industrie du tourisme et des médias du voyage. Annuellement, ses membres se rassemblent pour échanger des idées pour des articles, explorer de nouvelles destinations et s'informer sur les nouvelles techniques, tendances et compétences dans leur industrie. Le Grand Sudbury a été choisi comme ville hôte du congrès à la suite d'un processus d'évaluation de candidatures.

« Ce congrès nous donne l'occasion de faire valoir notre ville auprès des professionnels des médias du voyage les plus réputés et actifs du Canada, des rédacteurs, des animateurs, des directeurs de publication, des blogueurs, des influenceurs en ligne », a dit l'administrateur en chef de la Ville du Grand Sudbury, Ed Archer. « Le congrès de la TMAC aura des retombées économiques pendant tout l'été grâce à la promotion des attractions, des salles, de la scène culinaire et des bijoux cachés de notre ville. »

La TMAC se réjouit d'enfin tenir son congrès national dans le Grand Sudbury après un retard de presque deux ans en raison de la pandémie de COVID-19.

« Nous savons que le Grand Sudbury attend de nous accueillir depuis 2020 et nous sommes ravis d'y amener presque 200 participants, pour participer aux discussions du congrès, mais aussi, et c'est tout aussi important, pour connaître tout ce que votre ville peut offrir », a dit la présidente de la TMAC, Tracy Ford.

Les organisateurs du congrès dans le Grand Sudbury travaillent de pair avec la présidente du congrès, qui siège au conseil d'administration de la TMAC, pour préparer cet événement de sept jours de séances de congrès et de visites organisées, afin de composer un programme qui alimentera de nouveaux partenariats intéressants.

« Le congrès comme tel comprend plusieurs éléments, dont le très attendu Marché des médias », a dit la présidente du congrès, Pam Wamback. « Il y aura près de 1900 rencontres individuelles, étendues sur deux matinées, entre des membres des médias du voyage et des entreprises et destinations touristiques. Pour nombre d'entre eux, des articles et des récits seront publiés immédiatement. Pour d'autres, ce sera le point de départ d'une relation importante pour leurs plans de marketing pendant les années à venir. »

Les retombées économiques du congrès dans notre ville sont estimées à 450 000 $, alors que les congressistes font des séjours ou des visites dans des hôtels, des magasins, des restaurants et des attractions locales. Accueillir le congrès de la TMAC, c'est une occasion de promouvoir notre ville en tant que destination pour le tourisme, les événements, les congrès et les tournois sportifs.

Les rapports avec les médias du voyage sont un aspect important de la stratégie de marketing et de promotion touristique de la Ville du Grand Sudbury. Pour de plus amples renseignements sur cet événement, voir le www.travelmedia.ca.

Pour des renseignements touristiques sur le Grand Sudbury, voir discoversudbury.ca/fr/.

