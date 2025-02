SUDBURY, ON, le 26 févr. 2025 /CNW/ - La Ville du Grand Sudbury est fière d'annoncer sa participation annuelle au congrès de 2025 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (Prospectors and Developers Association of Canada - PDAC), qui aura lieu du 2 au 5 mars au Palais des congrès du Toronto métropolitain.

La Grand Sudbury étant un centre minier d'envergure mondiale, au-delà de 100 entreprises basées dans cette ville prendront part à l'exposition industrielle du congrès, où elles feront connaître les solutions innovatrices et les possibilités d'affaires que l'écosystème minier du Grand Sudbury peut offrir. Ces entreprises auront leurs stands dans les salles d'exposition des édifices nord et sud, ainsi que dans la vitrine minière du nord de l'Ontario.

« En ces temps où les marchés internationaux sont à la recherche de ressources minérales critiques, le Grand Sudbury demeure le plus grand complexe minier intégré du monde et un leader en innovation minière qui a la capacité de fournir ce qu'il faut », a dit le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre. « Le congrès de la PDAC est une plateforme essentielle à la promotion des technologies de pointe développées par nos entreprises et des possibilités d'affaires qui placent notre ville au premier rang de l'industrie minière et de la croissance économique sur la scène internationale. »

Au congrès de la PDAC de 2025, le Grand Sudbury sera l'hôte de plusieurs événements qui mettront en lumière son excellence dans le domaine minier, dont une participation à un panel inscrit au programme officiel du congrès, l'événement annuel qu'est la Soirée sociale avec la grappe minière de Sudbury, un événement 5 à 7 au stand de Cambrian College, des tournées d'étudiants, des rencontres d'affaires individuelles et plus.

Partenariats miniers et municipaux avec les communautés autochtones

Le dimanche 2 mars de 14 h à 15 h, le maire Paul Lefebvre, Gimaa Craig Nootchtai d'Atikameksheng Anishnawbek, le chef Larry Roque de la Première Nation de Wahnapitae et Gord Gilpin, vice-président aux opérations de l'Ontario de Métaux de base Vale, prendront part à un panel officiel de la PDAC qui discutera de l'importance de la réconciliation authentique et du développement de partenariats entre municipalités, communautés autochtones et leaders de l'industrie minière.

Avec l'animateur de débat Randi Ray, vice-président du conseil d'administration de MineConnect et fondateur du groupe d'entreprises Aazhoganike, ces quatre personnalités bien en vue discuteront d'importantes leçons apprises et d'exemples de collaboration entre les communautés autochtones, les entreprises privées minières et la municipalité, qui s'étendent des travaux d'exploration à la remise en état des terres. Le panel se penchera sur les défis affrontés par chacune des parties, les avantages de ces partenariats et leurs effets sur les progrès de l'industrie.

Soirée sociale avec la grappe minière de Sudbury

La Soirée sociale avec la grappe minière de Sudbury aura lieu le 4 mars au légendaire hôtel Fairmont Royal York dans le cadre du congrès de la PDAC de 2025. Cet événement primé donne aux entreprises de Sudbury une excellente occasion de rencontrer de hauts dirigeants de l'industrie minière internationale, des représentants gouvernementaux, des chefs de file de l'industrie et des investisseurs potentiels.

Vu son histoire d'excellence minière qui s'étend sur plus de 140 ans, le Grand Sudbury est un participant incontournable dans les discussions autour des minéraux critiques. Le Grand Sudbury est un foyer minier d'envergure mondiale avec plus de 300 entreprises d'approvisionnement et de services miniers qui sont toujours au premier rang de l'innovation et de l'adoption de nouvelles technologies minières.

Grâce à sa résilience, à ses infrastructures minières, à sa main-d'œuvre qualifiée et à son engagement envers les pratiques durables, l'écosystème minier du Grand Sudbury est d'une importance cruciale pour ses partenaires canadiens et internationaux pour ce qui est de l'approvisionnement fiable en minéraux critiques.

L'équipe qui représentera le Grand Sudbury au PDAC 2025 tient à mieux faire connaître le rôle vital de sa ville et les possibilités qui s'y rattachent, ainsi que son engagement solide envers les partenariats avec les communautés autochtones et son leadership dans le domaine de la durabilité environnementale.

Pour en savoir plus sur la présence du Grand Sudbury au congrès de la PDAC, veuillez consulter investsudbury.ca

