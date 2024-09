GREATER SUDBURY, ON, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Depuis la découverte historique, il y a 140 ans, du premier gisement de nickel dans le Grand Sudbury, la vitalité du secteur minier dans cette région n'est un secret pour personne.

Accompagnées par de nombreux représentants et intervenants communautaires, près de 75 entreprises d'approvisionnement et de services miniers du Grand Sudbury exposeront fièrement leurs innovations et leurs solutions à MINExpo 2024, la plus grande foire commerciale de l'industrie minière du monde, qui aura lieu du 24 au 26 septembre à Las Vegas, Nevada. La Ville du Grand Sudbury y envoie aussi ses représentants, qui occuperont le stand 1529 de la salle North Hall, dans le pavillon de la Mining Suppliers Trade Association of Canada (MSTA). L'équipe municipale s'occupera de soutenir les entreprises du Grand Sudbury et de poursuivre les objectifs et les possibilités pour l'attraction d'investissements.

« MINExpo est une importante occasion de valoriser et de promouvoir le Grand Sudbury, où nous avons les terrains, les talents et les ressources qu'il faut pour continuer de propulser le secteur minier dans la voie du progrès localement et internationalement », a dit le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre. « Nos entreprises sont des moteurs de l'innovation et la durabilité dans les secteurs de l'approvisionnement, de la technologie et des services miniers. Grâce à notre robuste réseau de talents et à l'accessibilité de nos ressources, nous continuons de jouer un rôle de soutien vital pour les secteurs des VEB et des technologies propres. »

Vu la croissance de la demande mondiale pour les minéraux critiques nécessaires aux véhicules électriques à batterie (VEB), à la transition vers l'énergie verte et à l'électrification des mines, le secteur continue d'être alimenté par plus de 300 entreprises d'approvisionnement, de technologie et de services miniers de notre région qui stimulent l'innovation et la durabilité.

MINExpo, le plus grand événement de l'industrie minière au monde, rassemble des dizaines de milliers de participants de partout dans le monde, ce qui en fait une plateforme d'importance cruciale pour la promotion du potentiel du Grand Sudbury en ce qui concerne l'expertise en approvisionnement et en services miniers, ainsi que les investissements. L'événement donne l'occasion de garder le contact avec les partenaires et les organisations de l'industrie et de rester au courant des innovations émergentes. Cette initiative importante s'aligne avec le plan stratégique de la Ville et manifeste son engagement envers le développement économique et la capacité d'accueillir les investissements.

Pour vous renseigner sur l'histoire et les possibilités du secteur minier dans le Grand Sudbury, nous vous invitons à explorer le site https://investsudbury.ca/fr/.

SOURCE City of Greater Sudbury

