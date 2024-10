Le fondateur de CGI se voit décerner le Prix pour l'ensemble des réalisations 2024 pour son immense contribution au secteur des TI

MONTRÉAL, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Territoires traditionnels des Kanien'kehà:ka, de la Confédération des Haudenosaunee, des Hurons-Wendats, des Abénaquis et des Anishinaabeg - Serge Godin, fondateur et président du conseil d'administration de CGI, s'est vu décerner le Prix pour l'ensemble des réalisations du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2024 du Québec pour son apport remarquable à l'économie canadienne et au secteur mondial des TI. C'est avec fierté qu'EY a récompensé Serge Godin à la Cérémonie de remise des prix du Québec, qui s'est tenue le 9 octobre à Montréal.

« Serge incarne l'esprit d'entreprise qui permet de stimuler la croissance, de sortir des sentiers battus et d'amener une disruption réfléchie, affirme Daniel Baer, FCPA, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY du Québec. C'est un innovateur et son histoire est une source d'inspiration pour les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. »

Serge Godin, alors âgé de 26 ans, a fondé CGI en 1976, une société qui est devenue depuis l'une des plus grandes entreprises indépendantes de TI et de consultation au monde. Elle est présente dans 40 pays et offre des services-conseils stratégiques en TI et en affaires, des services d'intégration de systèmes, des services de processus gérés et des solutions de propriété intellectuelle. Le succès de CGI témoigne de l'engagement de Serge Godin à l'égard de la proximité avec ses clients et de sa quête incessante de l'excellence. La vision avant-gardiste dont il a fait preuve dès les débuts de l'ère informatique a permis à l'entreprise de garder une longueur d'avance et de s'adapter continuellement aux besoins changeants du marché et d'étendre sa présence dans le monde entier.

« L'héritage de Serge repose sur l'innovation pionnière, les pratiques commerciales durables et éthiques, et l'engagement en faveur d'un changement sociétal positif, déclare Zahid Fazal, CPA, associé directeur d'EY Canada, Certification. Il a laissé une marque indélébile à l'échelle mondiale, élevant une entreprise québécoise à une renommée internationale et influençant profondément des vies, des entreprises et des sociétés dans le monde entier. »

Le Prix pour l'ensemble des réalisations du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY reconnaît bien plus que la réussite d'une entreprise; il rend hommage à la philanthropie et au mentorat qui renouvellent l'écosystème économique du Canada. Sous la direction de Serge Godin, CGI a exercé une influence sociétale significative en intégrant la gestion de l'environnement, l'engagement communautaire et les pratiques éthiques au cœur de ses activités. Grâce à des initiatives telles que la Fondation Famille Godin, Serge Godin a élargi son influence, favorisant un avenir meilleur pour la prochaine génération en soutenant plus de 400 écoles, hôpitaux et organisations vouées à la jeunesse.

« Ses vastes connaissances du secteur des TI, combinées à ses initiatives philanthropiques et à son leadership visionnaire, illustrent l'essence même du Prix pour l'ensemble des réalisations, ajoute Luc Charbonneau, CPA, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY du Québec. Nous honorons une personne qui n'est pas seulement compétente en affaires, mais qui améliore véritablement la vie des gens d'ici et de partout au pays. »

