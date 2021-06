« Chez McDonald's, la qualité et le goût trônent au somment de nos priorités; nous cherchons sans cesse à innover dans ce que nous proposons à nos clients, déclare Rebecca Smart, directrice en chef du Marketing national chez McDonald's du Canada. Nous savons que les gens d'ici adorent la combinaison familière d'ingrédients et le goût unique du Big Mac. Le Grand Big Mac, c'est notre façon de leur donner encore plus de ce qu'ils aiment : deux pâtés de bœuf canadien à 100 % plus généreux, plus de sauce spéciale et plus des garnitures à Big Mac dont ils raffolent. »

À l'occasion du dévoilement du Grand Big Mac, McDonald's aura recours à l'ASMR (sigle se traduisant par « réponse autonome sensorielle méridienne ») pour éveiller les sens de sa clientèle à la grandeur de ce nouveau produit. Rendez-vous sur YouTube pour faire l'expérience sonore du Grand Big Mac et entendre ce qui rend ce hamburger si spécial : les pâtés grésillant sur le gril, le bruit du distributeur de sauce à Big Mac, le craquement de la laitue croquante et le son du pâté que l'on dépose sur le petit pain. Vous en aurez l'eau à la bouche!

Le Big Mac est l'un des hamburgers les plus généreux et les plus célèbres de McDonald's. Alors pour l'arrivée du Grand Big Mac, l'entreprise voulait que les clients voient, mais aussi entendent à quel point il est légendaire. S'immerger dans les sons du Grand Big Mac, c'est non seulement avoir les sens stimulés comme jamais auparavant, mais aussi célébrer de façon singulière un produit bien-aimé - et le fait qu'il renferme tout ce que vous aimez, en plus grande quantité.

McDonald's est l'un des plus importants acheteurs de bœuf canadien. Partenaire de longue date des fermiers et des éleveurs canadiens, l'entreprise est fière de s'approvisionner en bœuf exclusivement au Canada.

Les amateurs du Big Mac peuvent se procurer le Grand Big Mac pour une durée limitée en restaurant, dans l'appli McDonald's, au service-au-volant ou à la McLivraisonMD.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. McDonald's et ses franchisés sont fiers de compter près de 100 000 employés d'un océan à l'autre. Plus de 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, plus de 85 % proviennent de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

SOURCE McDonald's Canada

Renseignements: Pour un complément d'information, veuillez communiquer avec [email protected]