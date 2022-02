Le gouvernement réalise son engagement de transférer 5 000 postes de l'administration publique en région

MANIWAKI, QC, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le but de favoriser le développement économique de nos régions, le gouvernement du Québec annonce un plan de régionalisation, qui vise à transférer 5 000 emplois de l'administration publique d'ici 2028. De ce nombre, au moins 2 000 emplois seront transférés hors des grands centres d'ici le 30 septembre prochain. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et du député de Gatineau, Robert Bussière.

En plus des retombées économiques et sociales importantes engendrées par le transfert de 5 000 postes dans les régions du Québec, le plan de régionalisation constitue un levier pour offrir de meilleurs services publics à tous les Québécois, et ce, peu importe leur localisation sur notre vaste territoire.

Le transfert en région de ces emplois contribuera également à augmenter l'expertise de l'État sur les différents enjeux locaux. Il permettra également aux futurs candidats de viser une carrière dans l'administration publique sans avoir à quitter leur région natale. En plus d'élargir le bassin de main-d'œuvre, il permettra à l'État de bénéficier de talents provenant de partout au Québec.

La régionalisation de ces emplois se réalisera par trois différents moyens :

l'embauche, en région, d'emplois devenus vacants dans les zones urbaines;

la création de nouveaux emplois en région;

le déplacement des emplois en zone urbaine vers les régions à la suite du déménagement volontaire des personnes qui les occupent.

Priorité aux municipalités dévitalisées

Les ministères et organismes devront prioriser la régionalisation de leurs emplois dans les municipalités régionales de comté (MRC) dont l'indice de vitalité économique est le plus faible. Par conséquent, les municipalités qui ont le plus besoin d'emplois de qualité bénéficieront des postes créés et transférés, ce qui renforcera la croissance économique sur leur territoire.

Les ministères et organismes ont déjà commencé à procéder à l'embauche pour leurs emplois et à dresser l'inventaire de leurs bureaux en région afin d'avoir un portrait clair quant à la disponibilité. Cela permettra une augmentation de la présence de personnel de l'administration publique dans les régions québécoises, qui bénéficieront d'un accroissement du nombre de leurs emplois pour des années à venir.

De plus, 15 bureaux gouvernementaux partagés seront implantés, sur l'ensemble du territoire québécois, pour soutenir le déploiement de ce plan. Ils pourront accueillir les employées et employés de diverses organisations de l'administration publique.

Ainsi, les premiers bureaux seront implantés à Matane, à Alma, à La Malbaie, à Shawinigan, à Lac-Mégantic, à Maniwaki, à La Sarre, à Baie-Comeau, à Gaspé, à New Richmond, à Thetford Mines, à Rawdon, à Rivière-Rouge, à Sorel-Tracy et à Victoriaville. D'autres pourront s'ajouter, au fil des ans, selon les besoins des organisations gouvernementales.

Citations :

« Je suis fier d'affirmer que nous remplissons une de nos grandes promesses pour les régions. En 2018, on s'était engagé à transférer, sur 10 ans, 5 000 emplois de la fonction publique de Québec et Montréal vers les régions. Aujourd'hui, je suis très fier de vous dire qu'on va livrer la marchandise. C'est une autre promesse tenue! Au total, on va donc avoir transféré au moins 5000 postes d'ici le 30 septembre 2028, dont au moins 2 000 d'ici le 30 septembre 2022. Ça va nous donner un levier de plus pour créer des emplois de qualité dans les régions qui en ont le plus besoin. Ça va inciter nos jeunes à rester en région. Ça va permettre d'attirer des nouvelles familles dans des plus petites municipalités et de faire rouler l'économie de la place. C'est pour ça qu'on va prioriser les MRC qui ont un indice de vitalité économique moins élevé. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le développement économique régional a toujours été une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi je suis fière d'annoncer ce plan, car il contribuera à revitaliser nos régions, partout au Québec. Grâce à ces emplois, les régions plus éloignées des grands centres pourront accueillir de nouveaux travailleurs, mais aussi des familles. Ainsi, avec la présence plus importante du personnel de l'État dans les régions, la fonction publique améliore de façon considérable la vitalité de celles qui en ont le plus besoin et, donc, contribue à l'essor économique de l'ensemble du Québec. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente

du Conseil du trésor

« J'applaudis ce plan de régionalisation qui sera bénéfique pour l'ensemble du territoire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau! Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui met tout en œuvre pour soutenir l'économie de nos régions. Ces investissements reflètent également notre ferme intention d'améliorer la qualité de vie de la population de notre région. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Fait saillant :

Le premier ministre avait pris l'engagement lors du congrès de la Fédération québécoise des municipalités, en 2018, de transférer 5 000 postes en région d'ici 2028. Cet engagement faisait écho à la demande de la Fédération.

Lien connexe :

www.quebec.ca/regionalisation-emplois

