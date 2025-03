Le gouvernement présente ses actions pour rendre les régions toujours plus prospères et dynamiques

QUÉBEC, le 24 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, est fière de dévoiler la Feuille de route gouvernementale dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2025-2029, annoncée le 4 février dernier. Celle-ci présente les engagements nationaux en lien avec les orientations de la Stratégie.

La Feuille de route comprend notamment une cinquantaine d'actions à portée nationale des ministères et organismes en faveur de l'occupation et de la vitalité des territoires. Certaines viennent en réponse à des priorités partagées par plusieurs régions et déterminées par les personnes élues et des acteurs de chacune d'entre elles; mentionnons par exemple l'habitation, l'adaptation aux changements climatiques, le développement socioéconomique et la main-d'œuvre.

Plans d'action

En complémentarité, 18 plans d'action régionaux seront déployés au cours des prochaines années en réponse aux priorités ciblées dans chacune des régions. De nombreuses actions structurantes seront ainsi mises de l'avant pour soutenir la vitalité des territoires.

Pour une première fois, c'est aux conférences administratives régionales qu'a été confiée la responsabilité d'établir la réponse gouvernementale aux priorités déterminées par les personnes élues. Elles ont pour mandat de s'assurer que leurs attentes ainsi que celles des acteurs socioéconomiques à l'échelle locale trouvent écho dans les politiques, les stratégies et les interventions gouvernementales en matière de vitalité du territoire.

La Stratégie et ses mécanismes de mise en œuvre, à savoir la Feuille de route et les plans d'action régionaux, sont le fruit de plusieurs mois de collaboration entre les ministères et organismes qui y ont inscrit des engagements. Ce travail a été réalisé avant l'imposition de tarifs douaniers par les États-Unis. Au Québec, certains secteurs, tels l'aluminium, l'acier, l'aérospatiale, le bois d'œuvre et les mines, sont plus vulnérables que d'autres. La vitalité de nos territoires pourrait être affectée. Le gouvernement du Québec a déjà mis en place différentes mesures pour venir en aide aux entreprises québécoises. Des actions pourraient être ajoutées aux mécanismes de mise en œuvre de la Stratégie selon l'évolution de la situation.

Citation :

« La Feuille de route démontre clairement que notre gouvernement est engagé et proactif afin de rendre toutes les régions du Québec toujours plus prospères et dynamiques. Pour ce faire, il est primordial pour nous de centrer nos interventions sur les priorités régionales déterminées par les élus locaux. Grâce à la synergie qui opère entre les différents partenaires, dont les municipalités, il n'y a aucun doute que de nombreuses initiatives porteuses et innovantes verront le jour dans les prochaines années, et ce, au bénéfice des citoyens avant tout. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Soulignons que la nouvelle mouture de la Stratégie se distingue par une volonté du gouvernement encore plus affirmée de répondre sur une base régionale aux priorités déterminées et élaborées par les personnes élues au niveau municipal. Elle continue de favoriser la décentralisation, la délégation et la régionalisation des interventions de l'État.

C'est la Table gouvernementale aux affaires territoriales qui sera responsable du suivi des actions inscrites à cette feuille de route. Elle a pour mandat de favoriser la concertation entre les ministères et les organismes et la cohérence de leurs actions.

Pour soutenir le milieu municipal et ses partenaires, des leviers financiers continueront d'être mis à leur disposition afin de favoriser le développement local et régional, notamment le Fonds régions et ruralité, doté d'une enveloppe de 1,3 milliard de dollars sur 5 ans.

Liens connexes :

