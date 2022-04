OTTAWA, ON, le 26 avril 2022 /CNW/ - La réduction du gaspillage alimentaire au Canada peut contribuer à faire économiser les consommateurs, à accroître la sécurité alimentaire, à soutenir l'efficience dans le secteur agricole et alimentaire, et à diminuer considérablement notre pollution. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les entreprises innovatrices qui favorisent une économie plus verte et le maintien de la compétitivité du secteur agricole. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé l'octroi d'un montant pouvant atteindre 6 millions de dollars pour aider Entosystem Inc. dans la construction d'une nouvelle installation entièrement opérationnelle, à Drummondville, au Québec, qui permettra d'accroître la production de produits durables, à base d'insectes, pour nourrir les animaux.

L'entreprise Entosystem a mis au point un processus novateur qui écourte chaque étape du cycle de vie de la production, permettant une conversion plus rapide vers le produit final, tout en conservant les niveaux élevés de nutrition et de protéines de la mouche soldat noire. La mouche soldat noire se nourrit de déchets organiques, créant ainsi un produit de haute qualité, riche en protéines, pour nourrir les animaux. Le projet jouera un rôle important en contribuant à un système alimentaire plus durable et en consolidant la réputation de l'entreprise comme chef de file en matière de valorisation des insectes comme source alimentaire fiable.

En investissant dans des installations de production comme celle d'Entosystem, le gouvernement du Canada aide les acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire à commercialiser et à adopter de nouvelles façons d'éliminer, de réduire ou de réutiliser les déchets alimentaires.

Grâce à ses nouvelles installations, Entosystem prévoit transformer 250 tonnes de déchets organiques par jour d'ici 2024, comparativement au rendement actuel de six tonnes par jour, et créer près de 70 nouveaux postes à temps plein. Enfin, cet investissement permettra à l'entreprise de réduire le gaspillage alimentaire, l'utilisation des décharges et les émissions de GES, grâce au détournement des déchets organiques.

Chaque année, plus de la moitié de l'approvisionnement alimentaire des Canadiens est gaspillée, et près de 50 milliards de dollars de ce gaspillage pourraient être évités. En encourageant l'adoption d'un plus grand nombre de solutions au gaspillage alimentaire au Canada, nous pouvons renforcer nos systèmes alimentaires et soutenir la transition du Canada vers une économie plus verte.

Citations

« L'utilisation d'insectes pour accélérer le processus de compostage des déchets alimentaires est une solution prometteuse pour l'environnement. En valorisant des produits destinés à l'enfouissement, Entosystem crée des produits à valeur ajoutée, génère une économie circulaire zéro déchet et contribue à l'atteinte de nos cibles climatiques. L'investissement du gouvernement du Canada dans les nouvelles installations de l'entreprise leur permettra d'augmenter leur production de protéines alternatives pour l'alimentation animale et d'engrais, des intrants essentiels pour l'industrie agricole. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes fiers de jouer un rôle de précurseurs dans le développement de cette filière prometteuse pour l'environnement, l'économie et l'autonomie alimentaire du Québec. Déjà implantés en Estrie, cette expansion dans la ville de Drummondville n'aurait pu être possible sans le soutien exceptionnel de nos partenaires, soit Agriculture et Agroalimentaire Canada, la BDC, la Financière agricole Canada, Exportation et développement Canada, le Ministère des Pêcheries, de l'Agriculture et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Investissement Québec, la Financière agricole du Québec, RECYC-Québec, la Ville de Drummondville ainsi que Desjardins. »

- Cédric Provost, Président et co-fondateur, Entosystem

Faits en bref

Entosystem Inc. est une société de développement aux premiers stades qui travaille depuis 2016 à l'élevage et à la récolte d'insectes destinés à nourrir les animaux, y compris les animaux de compagnie et le bétail. Ils croient que les insectes peuvent jouer un rôle important et que, grâce à leurs niveaux élevés de nutrition, les mouches soldats noires peuvent aider à réduire le gaspillage et les pénuries alimentaires.

Le programme Agri-innover offre des contributions remboursables pour des projets qui visent à accélérer la commercialisation, l'adoption ou la démonstration de produits, de technologies, de processus ou de services novateurs qui augmentent la compétitivité et la durabilité du secteur agricole.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018-2023) des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à renforcer et à faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada .

Liens supplémentaires

