HALIFAX, NS, le 28 févr. 2023 /CNW/ - L'un des éléments centraux du plan du gouvernement du Canada visant à prévenir le crime et la violence est d'aider les jeunes à faire de bons choix et à se préparer à réussir dans la vie. Ces mesures comprennent des investissements importants dans les programmes de prévention par le biais d'initiatives telles que le Fonds d'action pour la prévention du crime (FAPC).

Le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, a annoncé aujourd'hui un nouveau soutien fédéral à Halifax destiné à l'initiative d'autonomisation des Noirs de 902 ManUp. Grâce à un financement du FAPC pouvant atteindre jusqu'à 5,79 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, ce projet aidera les jeunes Noirs à travers la Nouvelle-Écosse à faire des choix sains.

Basée à Halifax, l'initiative d'autonomisation des Noirs propose des espaces sûrs et du soutien permettant aux jeunes Noirs de renforcer leurs relations, d'avoir accès à l'éducation et d'éliminer les obstacles à l'emploi. Son objectif est d'aider les jeunes Noirs à s'épanouir grâce à des projets qui favorisent la collaboration, la compréhension et la croissance des communautés.

Le Fonds d'action pour la prévention du crime est un élément important de la Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC). Il soutient des initiatives locales et ciblées en matière de prévention de la criminalité qui visent à la fois à aider les jeunes au niveau local et à transmettre des connaissances sur les méthodes efficaces de prévention et de réduction de la criminalité au niveau national. Son objectif ultime est d'aider les jeunes Canadiens à ne pas adopter de comportements criminels et à s'engager sur la bonne voie.

« La meilleure façon de lutter contre la criminalité est d'y mettre fin avant qu'elle ne commence. Les investissements dans des organisations locales comme 902 ManUp sont essentiels pour traiter les conditions sociales qui conduisent les jeunes à s'engager dans la criminalité et pour leur donner les moyens de faire de meilleurs choix. J'ai hâte de voir la différence que cela fera dans les années à venir. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« L'initiative d'autonomisation des Noirs fait appel à l'engagement de la communauté locale pour développer ses stratégies et ses approches afin de veiller à ce que nous tenions compte des particularités de la communauté [noire]. Cette collaboration, ainsi que la nature unique et la portée de l'engagement, permettra d'établir une relation durable et à long terme favorisant des résultats fructueux. »

- Marcus James, président de 902 ManUp

Le Fonds d'action pour la prévention du crime (FAPC) soutient les initiatives qui s'attaquent aux facteurs de risque et de protection connus associés à la criminalité et qui répondent aux problèmes de criminalité prioritaires.







La SNPC soutient la mise en œuvre et l'évaluation d'initiatives locales et ciblées de prévention du crime dans le but de développer et de partager les connaissances sur les méthodes efficaces de prévention et de réduction du crime au sein des populations prioritaires.

