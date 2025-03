OTTAWA, ON, le 20 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de 39,7 millions de dollars pour protéger les enfants et les adolescents contre l'exploitation sexuelle en ligne.

Les Groupes de lutte contre l'exploitation d'enfants dans Internet de l'Ontario, du Québec, la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick recevront jusqu'à 21,5 millions de dollars jusqu'en 2027 dans le cadre du Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé afin de soutenir leur capacité d'enquête.

Les services de police des quatre coins du pays travaillent sans relâche pour prévenir ces crimes commis envers les enfants et traduire leurs auteurs en justice. Grâce à ce financement, les Groupes de lutte contre l'exploitation d'enfants dans Internet seront en mesure d'embaucher et de former davantage de personnel et d'acheter les outils et équipements spécialisés nécessaires à leurs enquêtes.

La Police provinciale de l' Ontario a reçu 7 543 975 $.

La Sûreté du Québec et le ministère de la Sécurité publique du Québec ont reçu 5 557 900 $.

Les services de police de la Colombie-Britannique ont reçu 3 536 842 $.

Le service de police d' Edmonton et le service de police de Calgary ont reçu 3 028 000 $.

La police régionale d'Halifax, la police régionale du Cap-Breton et plusieurs organismes municipaux de la Nouvelle-Écosse ont reçu 757 895 $.

Le service de police de Regina et le service de police de Saskatoon ont reçu 548 018 $.

Le service de police régional de Kennebecasis a reçu 505 264 $.

De plus, 18,2 millions de dollars seront alloués au Centre canadien de protection de l'enfance (CCPE) jusqu'en 2029 pour lui permettre de poursuivre sa mission vitale -- protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle en ligne -- et de répondre à la demande croissante de ses services.

Le CCPE offre au public des services de sensibilisation et aide les survivants, les survivantes et leurs familles en défendant leurs droits, en menant des recherches et en leur offrant des ressources. Il s'agit d'un partenaire clé dans le cadre de la Stratégie nationale pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne (la Stratégie nationale) depuis sa création en 2004.

Le gouvernement du Canada s'est engagé, par le biais de la Stratégie nationale, à protéger les enfants contre toutes les formes d'exploitation sexuelle. Cet investissement, tout comme notre partenariat continu avec les services de police et les organisations comme le CCPE, joue un rôle crucial dans les efforts déployés par le Canada pour lutter contre ce crime odieux.

Citations

« L'exploitation et les abus sexuels des enfants en ligne sont des crimes odieux qui ont des conséquences dévastatrices pour les victimes, les survivants et les survivantes. Nous nous sommes engagés à garantir que nos partenaires, comme le CCPE, et nos organismes chargés de l'application de la loi disposent des ressources dont ils ont besoin pour poursuivre leur travail essentiel en vue d'assurer la sécurité de nos enfants. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Le soutien continu de Sécurité publique Canada a joué un rôle essentiel dans la capacité de notre organisation à fournir des services essentiels et à éduquer des dizaines de milliers d'enfants canadiens ayant été victimes d'exploitation sexuelle en ligne, ainsi que leurs familles. Ces fonds nous permettent non seulement de mettre Cyberaide.ca à la disposition des jeunes Canadiens et Canadiennes, mais aussi d'être un porte-parole important dans la promotion d'espaces numériques plus sûrs. »

- Lianna McDonald, directrice générale, Centre canadien de protection de l'enfance

Faits en bref



Sécurité publique Canada dirige la Stratégie nationale pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne en partenariat avec la GRC, Justice Canada et le CCPE.

dirige la Stratégie nationale pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne en partenariat avec la GRC, et le CCPE. Dans le cadre de la Stratégie nationale, le gouvernement du Canada investit plus de 27 millions de dollars par an pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne.

investit plus de 27 millions de dollars par an pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Les cas de pornographie juvénile en ligne représentaient 87 % de tous les cas d'exploitation sexuelle des enfants en ligne signalés à la police en 2023.

Les Groupes de lutte contre l'exploitation d'enfants dans Internet ayant reçu une aide fédérale ont déclaré qu'ils avaient diminué leur arriéré, car ils ont pu embaucher et former davantage de personnel et acheter du matériel pour soutenir leurs enquêtes.

Le CCPE gère Cyberaide.ca, la centrale de signalement des cas présumés d'exploitation et d'abus sexuels d'enfants en ligne, et Projet Arachnid, un outil qui parcourt le Web à la recherche d'images d'abus sexuels d'enfants et les signale pour qu'elles soient supprimées.

Au total, Cyberaide.ca avait reçu 421 413 signalements du public en date de mars 2024. Depuis sa création, la centrale de signalement a été informée d'au moins 635 arrestations effectuées par les forces de l'ordre et d'au moins 550 enfants retirés de milieux violents.

En mars 2024, Projet Arachnid avait traité plus de 173 milliards d'images et avait envoyé plus de 47 millions d'avis de retrait à des fournisseurs de services électroniques dans près de 100 pays dans le monde entier. Environ 90 % du contenu signalé aux fournisseurs de services électroniques est retiré dans les 24 heures suivant l'envoi de l'avis de retrait.

Sécurité publique Canada continue de mener une campagne nationale de sensibilisation à l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, notamment à sa prévalence, aux signes et aux manières de signaler les cas présumés en toute sécurité par l'intermédiaire de Cyberaide.ca.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

