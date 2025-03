OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a annoncé l'octroi d'un financement de 12,5 millions de dollars jusqu'en 2028 pour soutenir la poursuite des activités de la Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes -- un élément essentiel du plan du gouvernement du Canada pour lutter contre la traite des personnes.

Gérée par le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes (en anglais seulement), un organisme de bienfaisance non gouvernemental, la ligne d'urgence est un service sans frais d'interurbain, confidentiel et offert à l'échelle du pays 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans plus de 200 langues. Depuis son lancement en 2019, le volume d'appels à la ligne d'urgence a continué d'augmenter chaque année.

La ligne d'urgence fait office de centre de ressources destiné aux victimes. Elle oriente les victimes et les survivants et survivantes vers des services d'aide offerts au sein de leur communauté et peut prendre en charge les signalements de cas présumés de traite des personnes. Grâce au réseau de la ligne d'urgence, rassemblant plus de 1 000 partenaires de première ligne, les victimes et les survivants et survivantes peuvent accéder à des services comme des logements d'urgence et de transition, des services de santé mentale, des soins de santé, une aide juridique et des services d'urgence et d'application de la loi, s'ils le désirent.

La lutte contre la traite des personnes nécessite un effort collectif. Le gouvernement du Canada, en collaboration avec ses partenaires comme le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes, est déterminé à soutenir les victimes et les survivants et survivantes à l'échelle du pays pour les aider à obtenir l'aide dont ils ont besoin et à entamer leur processus de rétablissement.

« Depuis son lancement il y a six ans, la Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes a aidé des milliers de victimes et de survivants et survivantes à se libérer du crime odieux que représente la traite des personnes. Notre gouvernement continuera d'offrir son soutien à ce service essentiel. Je tiens à remercier sincèrement le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes, tous ses partenaires et l'ensemble des travailleurs de première ligne à l'échelle du pays pour leur engagement inlassable à aider les victimes et les survivants et survivantes de ce crime dévastateur à obtenir le soutien dont ils ont besoin et à retrouver leur indépendance. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada pour son soutien continu à la Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes. Ce financement est essentiel pour garantir que les victimes et les survivants et survivantes de la traite des personnes -- qui se trouvent dans des communautés aux quatre coins du Canada -- aient accès au soutien et aux services respectueux des traumatismes dont ils ont besoin pour commencer leurs démarches en vue d'assurer leur sécurité et leur rétablissement. Un investissement soutenu dans ce service vital renforce notre capacité à intervenir rapidement et efficacement en réponse à la traite des personnes et à permettre aux victimes de reprendre leur vie en main. »

- Julia Drydyk, directrice générale, Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes

Faits en bref

Les services de la Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes sont offerts par téléphone au 1-833-900-1010 ou par clavardage en ligne. Il est également possible de soumettre un renseignement au moyen du formulaire en ligne.

Au cours de ses cinq premières années, la ligne d'urgence a reçu plus de 19 799 demandes, notamment des appels, des messages de clavardage en ligne, des courriels et des signalements. Elle a identifié plus de 2 035 cas de traite des personnes et aidé plus de 3 196 victimes et survivants et survivantes à obtenir du soutien entre 2019 et 2024. Toutefois, il est important de se rappeler qu'en raison de la sous‑déclaration de ce crime, ces données rendent seulement compte d'un sous‑ensemble de tous les cas de traite des personnes au Canada .

. Le financement fédéral accordé à la ligne d'urgence est versé dans le cadre du Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé de Sécurité publique Canada .

. La Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, dirigée par Sécurité publique Canada , rassemble les efforts fédéraux pour lutter contre ce crime dans le cadre d'un plan stratégique unique. Soutenue par un investissement de 57,22 millions de dollars ( 2019-2024) et de 10,28 millions de dollars par la suite, la stratégie vise à renforcer la réponse du Canada à la traite des personnes, tout en soutenant les engagements connexes visant à prévenir et à combattre la violence fondée sur le sexe et la violence envers les personnes autochtones, et à assurer la sécurité et la sûreté de ces dernières.

