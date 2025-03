OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable David McGuinty, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a annoncé que le gouvernement du Canada investit la somme de 107,3 millions de dollars pour lutter contre la criminalité au Québec. Cette somme comprend 84,8 millions de dollars provenant du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, et jusqu'à 22,5 millions en financement fédéral jusqu'en 2027 pour renforcer la participation du Québec à la Banque nationale de données génétiques - un outil essentiel pour résoudre les crimes.

Lutter contre la violence liée aux armes à feu

Le financement de 84,8 millions de dollars jusqu'en 2028 appuie le travail des organismes communautaires et d'application de la loi pour lutter contre la violence liée aux armes à feu et protéger nos communautés. Cette annonce permettra la reconduction et la mise en œuvre d'initiatives prometteuses en prévention de la criminalité, en répression du crime et en développement des connaissances et des compétences sur le sujet au Québec. Ces initiatives ciblent à la fois le recours à la violence armée qui sert à soutenir les activités des groupes criminels organisés et la violence plus erratique découlant de conflits entre bandes rivales. Cet investissement s'appuie sur le succès de l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs (ILCVAFG) annoncée en 2017, qui accorde un financement fédéral aux provinces et territoires, lesquels affectent ensuite les fonds là où ils auraient la plus grande incidence sur la réduction de la violence liée aux armes à feu.

L'ILCVAFG est un élément central du plan du gouvernement du Canada visant à lutter contre la criminalité et à protéger les Canadiens. Ce plan consiste notamment à investir dans les personnes protégeant nos frontières, à renforcer les capacités pour coopérer davantage avec les États-Unis dans la lutte contre la contrebande d'armes à feu, à développer les connaissances nécessaires pour apporter des modifications importantes afin de renforcer nos mesures législatives sur les armes à feu, ainsi qu'à soutenir les efforts de prévention et d'application de la loi.

Améliorer les capacités criminalistiques

Le financement pouvant atteindre 22,5 millions de dollars jusqu'en 2027 pour la Banque nationale de données génétiques aidera les forces de l'ordre à travers le Canada à identifier les suspects, les personnes d'intérêt et les victimes grâce aux correspondances ADN. Cet investissement s'appuie sur le financement fédéral existant de 3,45 millions de dollars par an, fourni par le Programme de contribution aux analyses biologiques de Sécurité publique Canada, et servira à renforcer la capacité des laboratoires médico-légaux, à acheter de nouveaux équipements et à embaucher plus de personnel. Ces améliorations devraient entraîner une augmentation du nombre de profils d'ADN téléchargés dans la base de données nationale chaque année, renforçant les enquêtes criminelles et les poursuites tant dans la province qu'à l'échelle du pays.

Citation

« Nos concitoyens au Québec et dans l'ensemble du Canada méritent de se sentir en sécurité dans leur communauté. Pour s'attaquer au problème de la criminalité, il faut agir dans deux domaines clés : la prévention et l'application de la loi. Ce financement appuiera les efforts dans ces deux domaines au Québec afin d'affecter des ressources là où elles auront la plus grande incidence sur la protection de nos communautés et des Canadiens. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Faits en bref

De 2018 à 2023, le gouvernement du Canada a investi 46 662 623 millions de dollars au Québec, et il investira 84 829 380 millions de dollars jusqu'en 2028, ce qui représente un total de 131 492 003 millions de dollars consacrés entre 2018 et 2028 à des programmes visant à mettre fin aux crimes commis avec des armes à feu et à la violence liée aux gangs avant qu'ils ne se produisent.

a investi 46 662 623 millions de dollars au Québec, et il investira 84 829 380 millions de dollars jusqu'en 2028, ce qui représente un total de 131 492 003 millions de dollars consacrés entre 2028 à des programmes visant à mettre fin aux crimes commis avec des armes à feu et à la violence liée aux gangs avant qu'ils ne se produisent. Cet investissement provient du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs (FACVAFG), d'un montant de 390,6 millions de dollars, et est versé aux provinces et aux territoires de 2023 à 2028.

Pour faciliter le traitement des échantillons biologiques sur les scènes de crime et la soumission des profils à la Banque nationale de données génétiques gérée par la GRC, le Programme de contribution aux analyses biologiques (PCAB) a été créé par Sécurité publique Canada en 2010 pour fournir des contributions financières aux provinces de l' Ontario et du Québec. Le programme compense les coûts des laboratoires médico-légaux indépendants exploités par les provinces.

en 2010 pour fournir des contributions financières aux provinces de l' et du Québec. Le programme compense les coûts des laboratoires médico-légaux indépendants exploités par les provinces. Au cours des cinq dernières années, le PCAB a soumis 43 384 profils d'ADN au fichier de criminalistique de la Banque nationale de données génétiques. Cela inclut 13 536 profils d'ADN provenant du Québec.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Alice Hansen, Directrice des Communications, Cabinet de l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, [email protected]; Relations avec les médias : Sécurité publique Canada, 613-991-0657. [email protected]