Le gouvernement investit 10 M$ pour la création d'un fonds visant à propulser l'innovation en tourisme

MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme un investissement de 10 millions de dollars sur cinq ans pour la création d'un premier fonds consacré à l'innovation en tourisme. C'est à l'incubateur MT Lab qu'a été confiée la gestion du fonds et la mise en œuvre de ses différents volets.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a profité de la tenue des Assises du tourisme pour annoncer les détails de ce fonds. Les sommes investies permettront d'accélérer la réalisation de projets innovants. L'objectif : rehausser la qualité de l'offre des entreprises touristiques en vue de contribuer au succès de la relance de leurs activités.

La création de ce fonds vise l'élaboration de solutions concrètes, notamment pour :

améliorer la productivité, la compétitivité et l'efficacité des entreprises touristiques;

faire face aux défis liés à la main-d'œuvre et créer des emplois à haute valeur ajoutée;

favoriser le virage numérique des entreprises;

réduire l'empreinte environnementale de l'activité touristique.

Citations :

« Je suis très fière de lancer un tout premier fonds entièrement destiné à soutenir l'innovation en tourisme. Celui-ci permettra entre autres à l'industrie de bonifier son offre, d'améliorer l'expérience client et d'accélérer son virage vers des pratiques innovantes tout en travaillant de près avec de jeunes entreprises québécoises dynamiques. Nos entreprises touristiques ont maintenant accès à des solutions concrètes, développées par des gens d'ici, qui répondent autant à leurs besoins qu'à ceux des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Avec ce fonds, nous nous donnons un important levier pour positionner le Québec parmi les destinations touristiques les plus innovantes au monde. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Cette annonce marque une étape majeure de la jeune histoire de l'innovation en tourisme au Québec. Il s'agit aussi d'une reconnaissance exceptionnelle du MT Lab ainsi que des actions qu'il a entreprises au cours des dernières années. Je tiens donc à remercier la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, pour cet appui déterminant au devenir de l'innovation touristique au Québec. Ce fonds se décline en trois volets pour permettre au MT Lab de soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation en tourisme, en culture et en divertissement. »

Pierre Bellerose, président du MT Lab

Faits saillants :

Le fonds comporte trois volets :

Soutien au développement de solutions innovantes, grâce à un maillage entre le milieu touristique et les entreprises innovantes, qui répondent à des besoins ciblés par les entreprises touristiques à la suite d'appels de propositions.



Appui financier au développement d'entreprises incubées par le MT Lab, y compris les entreprises innovantes des cohortes antérieures, si le projet d'innovation respecte les critères suivants :



peut s'appliquer aux entreprises touristiques ou aux organismes liés à cette industrie;





soulève l'intérêt d'acquéreurs potentiels;





est près du stade de commercialisation.



Réalisation de maillages avec des organismes d'innovation régionaux afin de les appuyer dans leurs initiatives pour favoriser l'innovation dans le secteur touristique.

Premier incubateur de startups dédié au tourisme, à la culture et au divertissement en Amérique du Nord, le MT Lab a été créé en 2017 par l'UQAM et Tourisme Montréal. À la fois lieu de rencontre, accélérateur de jeunes pousses et plateforme d'échanges, le MT Lab accompagne des entreprises avec des solutions innovantes pour les grands acteurs de l'industrie.

