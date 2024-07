SAULT STE. MARIE, ON, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de plus de 4 millions de dollars par l'intermédiaire de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) afin de construire 38 logements à Sault Ste. Marie.

L'annonce a été faite par Terry Sheehan, député fédéral de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, en compagnie de Matthew Shoemaker, maire de Sault Ste. Marie, et de Stephanie Hopkin, présidente du conseil de la Sault Ste. Marie Housing Corporation.

Les nouveaux logements font partie de trois ensembles distincts à Sault Ste. Marie. Le financement fourni est le suivant :

2,4 millions de dollars pour 8 nouveaux logements dans l'aménagement Frontenac Street Townhouse Development, qui est géré et exploité par la Première Nation Batchewana.

1,3 million de dollars pour le projet Sacred Heart, un immeuble de 22 logements qui est situé au 721 Wellington Street Est et qui est géré et exploité par la Sault Ste. Marie Housing Corporation.

266 637 $ pour 8 nouveaux logements au Steelton Centre, qui est géré et exploité par la Sault Ste. Marie Housing Corporation.

Ces trois ensembles résidentiels répondront aux besoins des personnes les plus vulnérables dans la communauté, en particulier les femmes et leurs enfants.

L'ICRL fournit des contributions en capital pour faciliter la construction rapide de logements ou l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents, de logements avec services de soutien ou de logements de transition. L'objectif est de fournir rapidement de nouveaux logements abordables permanents pour soutenir les personnes vulnérables qui sont prioritaires dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

Citations :

« Tout le monde mérite d'avoir un toit et un chez-soi sûr. Ce financement, fourni dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, aidera de nombreuses familles et personnes à guérir et à rebâtir leur vie en offrant non seulement un logement, mais aussi de l'espoir. Le soutien continu et l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de la création de logements abordables aideront à améliorer la vie des personnes les plus vulnérables dans notre communauté ici, à Sault Ste. Marie. » -- Terry Sheehan, député fédéral de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Des logements sûrs et abordables sont la pierre angulaire d'une communauté prospère. La Ville de Sault Ste. Marie s'engage à s'attaquer de façon ambitieuse à la crise du logement en appliquant des politiques visant à accroître le parc de logements et en cherchant à obtenir du financement de ses partenaires gouvernementaux. Je me réjouis du soutien du gouvernement du Canada par l'intermédiaire de l'Initiative pour la création rapide de logements, qui soutiendra trois importants ensembles résidentiels locaux. Je suis impatient de poursuivre cette collaboration à l'avenir. » -- Matthew Shoemaker, maire de Sault Ste. Marie

« Nous savons tous que l'itinérance est un problème qui s'aggrave dans notre communauté, et qu'il est de plus en plus difficile de s'y attaquer. En raison de facteurs comme l'abordabilité du logement, les problèmes de santé mentale et de dépendance et la pauvreté, le nombre de personnes à risque augmente. Nos logements de transition offrent un endroit sûr où les gens peuvent accéder à des services qui favorisent l'amélioration de la santé, des occasions d'emploi et la stabilité du logement à long terme. Le logement est un élément essentiel de la politique fédérale au Canada qui a un lien avec divers aspects du développement économique et social. Le District of Sault Ste. Marie Social Services Administration Board voit d'un bon œil l'approche à multiples facettes du gouvernent fédéral concernant le logement et en reconnaît l'importance pour assurer le bien-être général et la prospérité de la nation. » -- Stephanie Hopkin, présidente du conseil de la Sault Ste. Marie Housing Corporation

« Au nom de la Première Nation de Batchewana, je suis heureux de recevoir 2,4 millions de dollars pour contribuer à la création de 8 logements sur Frontenac Street dans le cadre du Townhouse Developement. Nous cherchons à combler la pénurie de logements partout dans les communautés, et le soutien reçu par l'Initiative pour la création rapide de logements nous aide à y arriver. Nous nous réjouissons de promouvoir un projet comme celui-ci, qui vise à combler les besoins de logement des membres les plus vulnérables de la communauté. Nous avons hâte de collaborer à des projets semblables dans le futur. » -- Chef Mark McCoy, Première Nation de Batchewana

Faits en bref :

Lancée en 2020, l' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

fait partie de la du gouvernement du , un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les deux premiers cycles de l' ICRL ont dépassé les attentes et devraient créer plus de 10 000 logements plutôt que les 7 500 logements initialement prévus. De ce nombre, 3 300 logements soutiendront les femmes et plus de 4 200 logements cibleront les Autochtones.

ont dépassé les attentes et devraient créer plus de 10 000 logements plutôt que les 7 500 logements initialement prévus. De ce nombre, 3 300 logements soutiendront les femmes et plus de 4 200 logements cibleront les Autochtones. L'ICLR repose sur une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle vise les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver et d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL, comme les femmes et leurs enfants qui fuient la violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants, les personnes 2ELGBTQI+, les groupes racisés et les immigrants récents et les réfugiés.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au ou suivez-nous sur , , , et . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]