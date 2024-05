CALGARY, AB, le 29 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un investissement conjoint de plus de 1 million de dollars pour réparer et améliorer 19 logements de transition de la maison d'hébergement Discovery House à Calgary.

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Leslie Hill, directrice générale de la Discovery House Family Violence Prevention Society.

Le nouvel investissement servira à remplacer les fenêtres et le bardage extérieur, à améliorer l'accessibilité du stationnement, à remplacer l'éclairage par des appareils à DEL, à installer une salle de bains accessible au rez-de-chaussée et à aménager un appartement accessible comprenant une salle de bains sans obstacle, des baies de porte intérieures élargies et des éviers accessibles en fauteuil roulant.

Le financement fourni comprend ce qui suit :

380 000 $ du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable;

297 550 $ du gouvernement de l' Alberta ;

; 508 859 $ de la Discovery House Family Violence Prevention Society.

La maison d'hébergement Discovery House offre des logements de transition et des soins aux femmes et à leurs enfants qui ont vécu une situation de violence familiale. Elle leur offre des endroits sûrs où ces personnes peuvent vivre pendant une période prolongée pendant qu'elles reconstruisent leur vie. Des conseils, du soutien et des programmes sont offerts aux mères pour s'assurer qu'elles peuvent bâtir un avenir meilleur pour elles-mêmes et leurs enfants. L'organisme aide aussi les enfants à guérir de leurs traumatismes et à commencer de nouveaux chapitres.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. En investissant dans l'entretien de la maison d'hébergement Discovery House, nous nous assurons que les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale continuent d'avoir un chez-soi sûr où ils peuvent guérir et reconstruire leur vie. C'est un autre exemple de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral à l'œuvre. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

« Cette injection de fonds permettra d'offrir une maison d'hébergement sûre et sécuritaire à plus de 600 enfants et mères chaque année… des familles qui quittent courageusement une situation de violence familiale. Ce financement est essentiel - une maison d'hébergement comme la Discovery House n'est pas seulement un immeuble, c'est un chez-soi paisible et sûr où les familles guérissent du traumatisme causé par la violence familiale. » - Leslie Hill, directrice générale, Discovery House Family Violence Prevention Society

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada . La SNL est un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à plus de gens au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 42,99 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 135 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

avait engagé plus de 42,99 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 135 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. Le FLA - auparavant appelé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) - offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions, ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Il s'agit d'un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 8,17 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 32 000 logements et la réparation de plus de 155 000 logements par l'intermédiaire du FLA .

SNL

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir davantage sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

