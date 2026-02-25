LA PRÉSENTATION, QC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Le sentier à La Présentation offrira un parcours sécuritaire et accessible pour tous, favorisant les déplacements actifs grâce à un investissement de plus de 79 000 $ du gouvernement fédéral.

Le projet prévoit la création d'un sentier polyvalent reliant l'église historique de La Présentation à la rue Lépine, offrant un espace sûr et inclusif pour tous les modes de déplacement actif, qu'il s'agisse de marche, de vélo ou autres.

Le nouveau sentier polyvalent prendra naissance au cœur même du site patrimonial de l'église de La Présentation, un lieu emblématique de l'histoire locale. Classé site patrimonial, cet ensemble institutionnel comprend notamment une église en pierre ainsi que son presbytère, la maison du sacristain et plusieurs bâtiments anciens qui témoignent de la riche évolution de la communauté.

Le sentier permettra non seulement de faciliter les déplacements quotidiens des citoyens, mais aussi de créer un lieu agréable pour les promenades et les activités de plein air, tout au long de l'année. Ce projet contribue à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté tout en promouvant un mode de vie actif et respectueux de l'environnement.

Citations

« La création du nouveau sentier polyvalent que nous annonçons aujourd'hui à La Présentation offrira aux enfants, aux parents et aux aînés de nouvelles façons de se déplacer et de profiter d'activités de plein air, en toute sécurité et dans un cadre plus vert. Cet investissement témoigne de notre engagement à bâtir des infrastructures modernes et durables qui enrichissent concrètement la vie des communautés du Québec.»

Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ce nouveau sentier représente bien plus d'un simple aménagement : il s'agit d'un espace qui encourage un mode de vie actif à nos citoyens et qui reflète la fierté que nous portons à notre village. Je suis heureuse de voir ce projet se concrétiser pour le bénéfice de toute notre communauté. »

Louise Arpin, Mairesse

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 79 314 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la municipalité de La Présentation contribue 52 876 $.

Le FTA permet de soutenir des projets qui visent à construire ou à élargir des réseaux de sentiers, de trottoirs, de pistes cyclables et de chemins afin d'offrir aux Canadiens des options plus abordables, plus vertes et plus saines de se déplacer au sein de leur collectivité en marchant, à vélo et en utilisant des moyens à propulsion humaine ou des aides à la mobilité hybrides comme les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Le FTA fait partie du Fonds pour le transport en commun du Canada, dans le cadre duquel le gouvernement fédéral fournira un important financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun, y compris aux besoins liés au transport actif.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et aux communautés autochtones.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif du Canada, la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus équitables et plus durables.

Le gouvernement fédéral a également lancé le Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web fournit des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des exemples de projets réussis au Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

