OTTAWA, ON, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, a annoncé la nomination de David Chemla au conseil d'administration de l'Autorité du pont Windsor-Détroit.

L'APWD est une société d'État sans but lucratif chargée de surveiller la construction et la mise en service du pont international Gordie-Howe situé entre Windsor, en Ontario, et Detroit, au Michigan. L'APWD gérera également les opérations du nouveau passage frontalier international, un lien crucial qui améliorera la capacité de transport et les échanges commerciaux le long du corridor frontalier le plus achalandé du Canada.

M. Chemla possède plus de 25 ans d'expérience dans la réalisation et la supervision de grands projets d'infrastructure en partenariat public-privé (PPP). À titre de président et de fondateur de Sage Project Advisors Inc., il conseille des clients des secteurs public et privé sur des initiatives à grande échelle. Il a occupé des postes de direction dans ces deux secteurs, notamment pendant quatre ans à titre de vice-président de la réalisation de projets à Infrastructure Ontario, où il a dirigé des équipes multidisciplinaires dans la planification, la budgétisation, l'approvisionnement et la construction de grands projets en PPP. Sa grande expertise en matière de construction d'infrastructures, de gouvernance et de supervision de projets complexes sera un précieux atout pour le conseil d'administration de l'APWD dans le cadre de l'avancement du projet du pont international Gordie-Howe.

M. Chemla a été nommé conformément au processus de sélection ouvert et fondé sur les compétences du gouvernement du Canada.

Citations

« J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Chemla au conseil d'administration de l'Autorité du pont Windsor-Détroit. Sa nomination reflète la détermination de notre gouvernement à veiller à ce qu'une équipe de direction forte et expérimentée oriente les grands projets d'infrastructure. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique.

Faits en bref

L'APWD est dirigée par un président-directeur général et régie par un conseil d'administration chargé de la supervision des activités opérationnelles, de la collaboration avec les intervenants clés, ainsi que de la gestion et de l'achèvement du projet. Le conseil d'administration est composé de neuf membres, dont le président-directeur général.

Le pont international Gordie Howe est un mégaprojet générationnel de 6,4 milliards de dollars comprenant plusieurs éléments, notamment le plus long pont à haubans d'Amérique du Nord, le plus important point d'entrée canadien le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, un point d'entrée des États-Unis (l'un des plus grands d'Amérique du Nord), l'échangeur avec l'Interstate 75 du Michigan et des ponts d'approche des deux côtés de la frontière.

Une fois achevé, le pont offrira une voie de transport ininterrompue entre Montréal et Mexico, avec des liaisons directes entre l'autoroute 401 de l'Ontario et l'autoroute Interstate 75 du Michigan.

Produits connexes

Liens connexes

Personnes-ressources, Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique ; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada