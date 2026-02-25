HUNTS POINT, NS, le 25 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles se joindront à Mike Shoen, Directeur des Investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada, pour une annonce en matière d'infrastructure. L'honorable Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Jessica Fancy Landry, députée de South Shore--St. Margarets, Dan Roscoe, président de Renewall Energy Inc, et Scott Christian, Maire de la municipalité régionale de Queens seront également présents.

Date : Jeudi 26 février 2026 Heure: 11 h (HA). Les représentants des médias doivent se présenter au plus tard à 10 h 30. Lieu : Centre de villégiature White Point Beach, pavillon Lakeside

75, chemin White Point Beach Resort.

Hunts Point (N.-É.) B0T 1G0

Les représentants des médias accrédités pourront assister à l'événement de façon virtuelle et poser des questions. Les journalistes qui participent virtuellement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à la Banque de l'infrastructure du Canada, à l'adresse suivante : [email protected], ou à Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, à [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à: Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]