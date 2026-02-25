ST. JOHN'S, NL, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches et députée de St. John's-Est, de Tom Osborne, député de Cape Spear, de l'honorable Barry Petten, vice-premier ministre et ministre des Transports et de l'Infrastructure, et de Danny Breen, maire de la Ville de St. John's.

Date : Le vendredi 27 février 2026



Heure : 10 h HNT



Lieu : Installation de traitement des eaux usées

209, chemin Southside

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1E 1A1

Une visite technique sera organisée pour les médias après l'annonce. Une partie de la visite se déroulera à l'extérieur, veuillez donc vous habiller en conséquence.

Le nombre de places de stationnement sur place est limité, mais vous pouvez vous garer le long du chemin Southside.

