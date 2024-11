SURREY, BC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fait équipe avec deux organismes pour soutenir les vétérans de la Colombie-Britannique et du Yukon qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Randeep Sarai, député de Surrey-Centre et secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants, Melissa De Genova, directrice, Partenariats de développement à VRS Communities, et Amber Stewart, directrice générale du commandement de la C.‑B./du Yukon de la Fondation de la Légion royale canadienne, ont annoncé un financement de plus de 9,3 millions de dollars pour des projets dans le cadre du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans.

Grâce à un investissement fédéral de plus de 4,7 millions de dollars, le programme de logements abordables de VRS Communities, au village des vétérans de la Légion, permettra aux vétérans admissibles qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir dans la région métropolitaine de Vancouver de bénéficier d'une aide financière sous forme de suppléments au loyer, ainsi que d'un accès à des services intégrés et à des services de counseling. Ce programme comprend des ressources pour aider les vétérans en situation de handicap à accéder à des soins et à vivre de façon autonome dans leur collectivité. De plus, le programme offre un logement temporaire aux vétérans qui se rendent dans la région métropolitaine de Vancouver pour obtenir des services médicaux ou de réadaptation essentiels. Cela leur permet d'avoir accès aux soins nécessaires à leur santé et à leur rétablissement.

Un financement fédéral de plus de 4,5 millions de dollars alloué au programme de suppléments au loyer de la Fondation de la Légion permettra d'offrir, par l'entremise du commandement de la C.-B./du Yukon de la Fondation de la Légion royale canadienne, une aide financière aux vétérans admissibles et à leur famille qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir en Colombie-Britannique et au Yukon. Cette aide comprendra des suppléments au loyer, le paiement des services publics, une aide au dépôt de garantie et des références vers des services de soutien intégrés.

La lutte contre l'itinérance constitue un élément crucial du Plan du Canada sur le logement, et ce programme vise justement à apporter un soutien essentiel aux vétérans, qui ont servi notre pays avec courage et abnégation.

« Les vétérans ont servi notre pays avec fierté, et l'objectif de ces services est d'être en mesure de les soutenir lorsqu'ils ont besoin de nous. Ces deux projets permettront de leur offrir des services de soutien complets et des suppléments au loyer, afin que tous les vétérans, dans l'ensemble de nos collectivités, puissent avoir accès à un logement et à un soutien. »

Randeep Sarai, député de Surrey-Centre et secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Au Yukon et partout au Canada, nous reconnaissons que ceux qui ont servi notre pays méritent plus que notre gratitude : ils méritent d'avoir un logement sûr. Cet investissement permet d'aider les vétérans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir de trouver la stabilité et le soutien dont ils ont besoin. Nous nous sommes engagés à faire en sorte que chaque vétéran se sente valorisé et en sécurité dans la collectivité qu'il a aidé à protéger, et qu'il ait accès aux ressources et aux soins nécessaires pour mener une vie enrichissante dans la dignité. »

Brendan Hanley, député du Yukon

« Le Programme de logements abordables pour les vétérans de VRS offre bien plus que de simples logements. Fondé sur un modèle de soutien global, ce programme exhaustif est conçu pour accroître l'autonomie des vétérans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. En fournissant un logement intégré ainsi que des ressources essentielles en matière de santé et de bien-être, nous aidons les vétérans à renforcer leurs compétences, ainsi qu'à accroître leur résilience et leur autonomie. De nombreux vétérans participant à ce programme seront admissibles à une transition vers un logement à l'extérieur du programme, que ce soit au village des vétérans de la Légion ou au sein de la collectivité, à mesure qu'ils réintègrent la vie civile. »

Ken Fraser, directeur général, VRS Communities

« La Fondation de la Légion estime qu'un vétéran en situation d'itinérance, c'est un de trop. Nous sommes ravis de participer à cette initiative visant à mettre fin à l'itinérance chez les vétérans et nous nous réjouissons à l'idée d'aider les vétérans de la Colombie-Britannique et du Yukon. »

Valerie MacGregor, présidente du conseil d'administration, commandement de la C.-B./du Yukon de la Fondation de la Légion royale canadienne

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans aide les vétérans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à obtenir et à conserver un logement, ainsi qu'à résoudre des problèmes sous-jacents.

Le gouvernement fédéral alloue 4 785 085 $ à VRS Communities et 4 571 903 $ au commandement de la C. B./du Yukon de la Fondation de la Légion royale canadienne dans le cadre du volet Services et mesures de soutien du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans.

de la Fondation de la Légion royale canadienne dans le cadre du volet Services et mesures de soutien du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans. Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans finance des projets dans le cadre de deux volets : Le volet Services et mesures de soutien, qui prévoit 73 556 118 $ de financement pour les suppléments au loyer et des services intégrés, comme les services de consultation et les traitements contre la toxicomanie. Le volet Renforcement des capacités, de 6 257 644 $, pour la recherche et l'amélioration de la collecte de données, ainsi que l'augmentation de la capacité des organismes à fournir des programmes sur mesure.

Selon le recensement de 2021, on estime à 461 240 le nombre de vétérans canadiens. On estime à environ 2 600 le nombre de vétérans en situation d'itinérance.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan décennal de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur un engagement continu avec les secteurs public et privé du logement. Cela comprend des consultations avec de nombreux Canadiens, notamment avec des gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

, un plan décennal de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement fournit 6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à partir de 2024-2025, à Anciens Combattants Canada pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF). Une partie du financement sera axée sur des projets destinés aux vétéranes, ainsi qu'aux vétérans appartenant aux communautés autochtones et 2ELGBTQI+.

