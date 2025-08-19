MUNICIPALITÉ DE TILLSONBURG, ON, le 19 août 2025 /CNW/ - Les résidents de la municipalité de Tillsonburg bénéficieront de services de transport en commun améliorés grâce à un investissement conjoint de 214 953$ du gouvernement fédéral et de la Municipalité de Tillsonburg.

Ce projet consiste à installer 12 abribus, des panneaux de signalisation et des bancs dans toute la collectivité. Ces améliorations permettront d'accroître le confort des usagers en les protégeant contre les intempéries, ainsi que d'améliorer les liaisons avec le réseau de transport en commun intercommunautaire et les réseaux régionaux, notamment T:Go Transit.

Cet investissement contribuera à rendre les services de transport de commun de Tillsonburg mieux reliés et plus fiables pour les résidents.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à améliorer le transport en commun dans les collectivités de tout le pays. Cet investissement permettra de rendre les services de transport en commun de Tillsonburg plus accessibles, plus fiables et mieux reliés pour les résidents. »

Peter Fragiskatos, député de London-Centre et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« L'ajout d'abribus dans notre collectivité améliore considérablement l'expérience des usagers. Les abribus rappellent également aux citoyens que les services de transport en commun sont disponibles dans toute la collectivité, y compris vers des destinations populaires comme le centre-ville et d'autres zones d'emploi. »

Deb Gilvesy, mairesse de Tillsonburg

« Nous sommes ravis de recevoir ce soutien financier du gouvernement fédéral tandis que nous continuons d'investir dans nos infrastructures de transport en commun et que nous nous employons à offrir des solutions de transport viables. »

Carlos Reyes, directeur des opérations, Municipalité de Tillsonburg

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 153 436 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR) et la contribution de la Municipalité de Tillsonburg s'élève à 61 517$.

s'élève à 61 517$. Le FSTCMR, qui fait partie du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC), soutient l'amélioration et le développement de solutions locales de transport en commun visant à aider les résidents des collectivités rurales, éloignées, autochtones et nordiques à mener leurs activités quotidiennes, comme accéder à des services, se rendre au travail, à l'école et à des rendez-vous médicaux, ainsi que rendre visite à des proches.

(FTCC), soutient l'amélioration et le développement de solutions locales de transport en commun visant à aider les résidents des collectivités rurales, éloignées, autochtones et nordiques à mener leurs activités quotidiennes, comme accéder à des services, se rendre au travail, à l'école et à des rendez-vous médicaux, ainsi que rendre visite à des proches. Le FSTCMR comprend deux volets de financement : le volet Projets de planification et de conception, qui soutient les activités de planification et de conception d'un réseau de transport en commun, et le volet Projets d'immobilisations, qui soutient l'achat d'actifs liés au transport en commun, comme des véhicules et des infrastructures de soutien. La période de présentation de demandes de financement pour ces deux volets est maintenant fermée. Vous trouverez des renseignements sur les prochains appels de demandes de financement sur le site Web du FSTCMR.

Un minimum de 10 % du FSTCMR est alloué à des projets qui bénéficient aux populations et aux collectivités autochtones.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le FSTCMR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir un financement fédéral pour le transport en commun pour faire en sorte que des services de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir un financement fédéral pour le transport en commun pour faire en sorte que des services de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité. Le FTCC fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Il permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes régions métropolitaines aux petites et moyennes collectivités, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Colleen Pepper, Agente des communications - Services généraux, Municipalité de Tillsonburg, 519-688-3009, poste 4008, [email protected]