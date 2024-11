VANCOUVER, BC, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fait équipe avec deux organismes pour soutenir les vétérans de la Colombie‑Britannique qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants, et Oliver Thorne, directeur général du Réseau de transition des vétérans, ont annoncé un financement de plus de 5,1 millions de dollars pour des projets dans le cadre du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans.

Grâce à un investissement fédéral de plus de 3,2 millions de dollars dans le projet de counseling de groupe, le Réseau de transition des vétérans offrira aux vétérans à risque d'être en situation d'itinérance du counseling de groupe spécialisé en intervention précoce. Ce projet consiste à aider ces vétérans à surmonter leurs traumatismes, à améliorer leur santé mentale et leur bien-être, à renforcer leurs relations familiales et à stabiliser leur emploi grâce à une formation professionnelle, ainsi qu'à des services de développement des compétences et de mentorat, ce qui permettra de les aider à obtenir un emploi stable et à long terme. Ce projet vise également à soutenir la transition des vétérans du service à la vie civile, ainsi qu'à renforcer les capacités et les compétences des cliniciens formés pour soutenir les vétérans de tout le Canada en offrant une formation spécialisée et efficace aux psychologues et aux intervenants.

La Société John Howard de Victoria gère un programme de soutien au logement pour les vétérans, et grâce à un investissement fédéral de plus de 1,8 million de dollars, le programme permettra de mieux aider les vétérans et les anciens membres de la GRC qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à naviguer dans le continuum du logement et à obtenir des options de logement permanent plus adaptées. Le programme offre un service de gestion de cas exhaustif et dirigé par des vétérans afin d'aider les individus à surmonter des obstacles et à développer des compétences supplémentaires.

La lutte contre l'itinérance constitue un élément essentiel du Plan du Canada sur le logement, et ce programme vise à apporter un soutien essentiel aux vétérans, qui ont servi notre pays avec courage et abnégation.

Citations

« Aucun vétéran ne devrait être privé d'un logement sûr et abordable. Le travail que font la Société John Howard de Victoria et le Réseau de transition des vétérans est inestimable pour les vétérans des collectivités de toute la province. L'aide financière annoncée aujourd'hui nous aidera à poursuivre notre mission visant à mettre fin à l'itinérance chronique chez les vétérans en travaillant avec des partenaires dévoués qui partagent cet objectif commun ».

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Au Réseau de transition des vétérans (RTV), nous avons été témoins des répercussions dévastatrices de l'itinérance chez les vétérans et des immenses défis que représente l'offre de services de soutien efficaces à ceux qui en sont touchés. Nous sommes ravis de recevoir ce financement dans le cadre du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans afin de pouvoir nous occuper de ces questions de manière proactive, en ciblant des solutions en amont avant que les conséquences mentales et physiques de l'itinérance ne se fassent sentir. Les programmes du RTV mettent l'accent sur l'amélioration de la santé mentale et du lien social chez les vétérans, en renforçant le filet de sécurité qui permet de prévenir l'itinérance et d'assurer une stabilité. Nous sommes heureux à l'idée d'accentuer nos efforts et de nous joindre à ce réseau essentiel d'organismes de soutien qui préviennent et combattent l'itinérance chez les vétérans partout au Canada. »

Oliver Thorne, directeur général du Réseau de transition des vétérans

« Les relations établies par la SJHV avec les organismes locaux des secteurs du logement, de la santé et de l'emploi sont particulièrement adaptées pour aider les vétérans ayant des besoins physiques, mentaux et émotionnels. Notre approche individuelle, dirigée sur place par des vétérans, est unique et conçue pour les vétérans qui ont l'habitude de protéger les autres en premier et de demander de l'aide pour eux-mêmes en dernier. »

Manj Toor, directeur général, Société John Howard de Victoria

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui provient du volet Services et mesures de soutien du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans.

Le gouvernement fédéral alloue 3 240 057 $ au Réseau de transition des vétérans et 1 863 698 $ à la Société John Howard de Victoria dans le cadre du volet Services et mesures de soutien du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans.

dans le cadre du volet Services et mesures de soutien du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans. Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans aide les vétérans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à obtenir et à conserver un logement, ainsi qu'à résoudre des problèmes sous-jacents.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans finance des projets dans le cadre de deux volets : Le volet Services et mesures de soutien, qui prévoit 72,9 millions de dollars de financement pour les suppléments au loyer et des services intégrés, comme les services de consultation et les traitements contre la toxicomanie. Le volet Renforcement des capacités, de 6,2 millions de dollars, pour la recherche et l'amélioration de la collecte de données, ainsi que l'augmentation de la capacité des organismes à fournir des programmes sur mesure.

Selon le recensement de 2021, on estime à 461 240 le nombre de vétérans canadiens. On estime à environ 2 600 le nombre de vétérans en situation d'itinérance.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan décennal de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur un engagement continu avec les secteurs public et privé du logement. Cela comprend des consultations avec de nombreux Canadiens, notamment avec des gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

, un plan décennal de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement fournit 6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à partir de 2024-2025, à Anciens Combattants Canada pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF). Une partie du financement sera axée sur des projets destinés aux vétéranes, ainsi qu'aux vétérans appartenant aux communautés autochtones et 2ELGBTQI+.

